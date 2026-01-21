Μπαίνουμε στην εποχή της «παγκόσμιας χρεοκοπίας του νερού», προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Ο κόσμος εισέρχεται στην «εποχή της παγκόσμιας χρεοκοπίας του νερού», τονίζουν επιστήμονες του ΟΗΕ.

Εν μέσω μιας χρόνιας που επισκιάζεται από την εξάντληση των υπόγειων υδάτων, της υπερβολικής κατανομής των υδάτινων πόρων, της υποβάθμισης της γης και του εδάφους, της αποδάσωσης και της ρύπανσης, όλα αυτά σε συνδυασμό με την υπερθέρμανση του πλανήτη, η έκθεση του ΟΗΕ κήρυξε εχθές την αρχή μιας εποχής παγκόσμιας χρεοκοπίας του νερού», καλώντας τους ηγέτες σε όλο τον κόσμο να διευκολύνουν την «ειλικρινή, επιστημονικά τεκμηριωμένη προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα».

Η έκθεση «Παγκόσμια χρεοκοπία νερού: Ζώντας πέρα από τα υδρολογικά μας μέσα στην εποχή μετά την κρίση» υποστηρίζει ότι οι όροι «υδατική πίεση» και «υδατική κρίση» δεν αντανακλούν την σημερινή πραγματικότητα σε πολλά μέρη: μια κατάσταση μετά την κρίση που χαρακτηρίζεται από μη αναστρέψιμες απώλειες φυσικού υδατικού κεφαλαίου και αδυναμία επιστροφής στα ιστορικά επίπεδα αναφοράς.

Η επανεξέταση της πολιτικής για το νερό κρίνεται αναγκαία

«Αυτή η έκθεση αποκαλύπτει μια δυσάρεστη αλήθεια: πολλές περιοχές ζουν πέρα από τα υδρολογικά τους μέσα και πολλά κρίσιμα συστήματα ύδρευσης έχουν ήδη χρεοκοπήσει», τόνισε ο κύριος συντάκτης της έκθεσης, Kaveh Madani, διευθυντής του Ινστιτούτου για το Νερό, το Περιβάλλον και την Υγεία του Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Εθνών (UNU-INWEH).

Ο Madani εξήγησε, ότι το φαινόμενο αυτό αποτελεί «προειδοποίηση» πως η επανεξέταση της πολιτικής κρίνεται αναγκαία. Οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν την έλλειψη νερού ως κάτι προσωρινό, και δεν στέκονται «ειλικρινείς» απέναντι στο πρόβλημα, ώστε «να κηρύξουν χρεωκοπία σήμερα, αντί να καθυστερούν αυτή την απόφαση».

«Ας υιοθετήσουμε αυτό το πλαίσιο. Ας το κατανοήσουμε. Ας αναγνωρίσουμε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα σήμερα, πριν προκαλέσουμε περισσότερες ανεπανόρθωτες ζημιές», υπογράμμισε.



Η νέα έκθεση «αποτυπώνει μια σκληρή αλήθεια: η παγκόσμια κρίση νερού έχει ξεπεράσει το σημείο μη επιστροφής», σχολίασε με τη σειρά του, ο Τιμ Γουέινραϊτ, διευθύνων σύμβουλος της φιλανθρωπικής οργάνωσης WaterAid.