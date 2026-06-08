Μουντιάλ 2026: Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η ακραία ζέστη μπορεί να γίνει ο «πρωταγωνιστής» της διοργάνωσης

Η ακραία ζέστη ενδέχεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του Μουντιάλ 2026, το οποίο ξεκινά στις 11 Ιουνίου σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, σύμφωνα με προειδοποίηση της Γραμματείας του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή.

Κατά την έναρξη της δεκαήμερης διάσκεψης για το κλίμα στη Βόννη, η υπηρεσία του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο Μουντιάλ 2026 στην ιστορία του ποδοσφαίρου θα διεξαχθεί σε μια περίοδο όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι υψηλές θερμοκρασίες γίνονται ολοένα και συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής.

«Η ακραία ζέστη μπορεί να αποτελέσει μέρος της ιστορίας αυτού του τουρνουά, τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και στις κερκίδες, στους γύρω χώρους και στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες», ανέφερε η ανακοίνωση.

Μουντιάλ 2026: Ανησυχία για τις ζώνες φιλάθλων

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας, περίπου ένας στους τέσσερις αγώνες του Μουντιάλ 2026 αναμένεται να διεξαχθεί υπό συνθήκες που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες λόγω της θερμοκρασίας. Αν και οι ποδοσφαιριστές θα έχουν πρόσβαση σε ιατρική υποστήριξη και ειδικά πρωτόκολλα προστασίας, οι φίλαθλοι που θα βρίσκονται στα γήπεδα ενδέχεται να εκτεθούν για ώρες σε υψηλές θερμοκρασίες.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τις ζώνες φιλάθλων, τις ουρές εισόδου, τους χώρους στάθμευσης και τις μετακινήσεις προς και από τα γήπεδα, όπου η έκθεση στη ζέστη μπορεί να είναι παρατεταμένη.

Οι επιπτώσεις των υψηλών θερμοκρασιών δεν αναμένεται να επηρεάσουν μόνο τους θεατές, αλλά και το ίδιο το αγωνιστικό κομμάτι. Όπως επισημαίνει ο ΟΗΕ, οι τηλεθεατές πιθανότατα θα παρατηρήσουν αλλαγές στον ρυθμό των αγώνων, καθώς οι παίκτες θα χρειαστεί να διαχειριστούν πιο προσεκτικά τις δυνάμεις τους.

Πιθανές θεωρούνται επίσης οι πιο γρήγορες αλλαγές παικτών, τα συχνότερα διαλείμματα για ενυδάτωση και η χρήση ειδικών μεθόδων ψύξης, όπως οι βρεγμένες πετσέτες στον πάγκο.

Μουντιάλ 2026: Η κλιματική κρίση δεν περιορίζεται μόνο στον αθλητισμό

Ο εκτελεστικός γραμματέας της Σύμβασης-Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, Σάιμον Στιλ, τόνισε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα από τα πολλά πεδία που επηρεάζονται πλέον άμεσα από την υπερθέρμανση του πλανήτη.

«Κάνει ζέστη και ο καιρός γίνεται όλο και πιο ζεστός. Δεν είναι τυχαίο. Αυτή είναι η κλιματική αλλαγή. Ο πλανήτης θερμαίνεται έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα καύσης ορυκτών καυσίμων, όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, που παγιδεύουν θερμότητα στην ατμόσφαιρα», δήλωσε.

Όπως σημείωσε, οι συνέπειες δεν περιορίζονται στον αθλητισμό. Η αύξηση της θερμοκρασίας επηρεάζει ήδη τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων, ασκώντας πίεση στις καλλιέργειες και συμβάλλοντας στην άνοδο των τιμών διεθνώς.

«Δεν απειλούνται μόνο πράγματα που αγαπάμε, όπως το ποδόσφαιρο και άλλα αθλήματα. Απειλούνται και πράγματα που χρειαζόμαστε καθημερινά, όπως τα τρόφιμα», κατέληξε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ