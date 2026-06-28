Μουντιάλ 2026: 27 πτήσεις σε 24 αγώνες - Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του προέδρου της FIFA

Κοινή έρευνα του BBC Verify και του BBC Sports παρουσιάζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του προέδρου της FIFA στο φετινό Μουντιάλ, με τον Τζιάνι Ινφαντίνο να μετακινείται αεροπορικώς, για να παρακολουθήσει τους αγώνες.

Το BBC, μεταξύ άλλων, περιγράφει πως ο Τζιάνι Ινφαντίνο έχει βαλθεί να καταρρίψει ένα «προσωπικό, άκρως ρυπογόνο ρεκόρ. Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, ο ισχυρός άνδρας του ποδοσφαίρου κατάφερε να παρακολουθήσει 24 αγώνες, γράφοντας χιλιάδες αεροπορικά χιλιόμετρα στον ουρανό των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού».

Στο ίδιο ρεπορτάζ, το BBC επιχειρεί να ξεσκεπάσει -και- την υποκρισία ανάμεσα σε όσα κηρύττει η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου σχετικά με τη βιωσιμότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Την ίδια ώρα, ο Τζιάνι Ινφαντίνο, με το ιδιωτικό τζετ που χρησιμοποιεί, πραγματοποίησε 27 πτήσεις μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μουντιάλ.

Μουντιάλ 2026: Οι πτήσεις του Ινφαντίνο

Το φετινό Μουντιάλ, διευρυμένο και απλωμένο σε ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο, αποτελεί από μόνο του έναν περιβαλλοντικό πονοκέφαλο, όπως περιγράφει το BBC, και οι ενέργειες του Ινφαντίνο φαίνεται πως δεν λειτουργούν ως «παυσίπονο».

Υπήρξαν ημέρες που ο πρόεδρος της FIFA παρακολούθησε δύο αγώνες σε πόλεις που απείχαν εκατοντάδες χιλιόμετρα μεταξύ τους, παίρνοντας ακόμα και τρεις διαφορετικές πτήσεις την ίδια μέρα.

Τα δεδομένα εντοπισμού πτήσεων δείχνουν ότι στις 15 Ιουνίου, πέταξε πάνω από 4.000 χιλιόμετρα από το Μαϊάμι στο Σιάτλ για το Βέλγιο - Αίγυπτος, και αμέσως μετά ταξίδεψε άλλα 1.500 χιλιόμετρα νότια, στο Λος Άντζελες, για το Ιράν - Νέα Ζηλανδία. Λίγες μέρες αργότερα, στις 26 Ιουνίου, το τζετ απογειώθηκε από το Μαϊάμι, έκανε μια στάση στο Ντάλας, συνέχισε για το Σιάτλ και, μόλις πέντε ώρες μετά την άφιξή του, πέταξε πίσω στο Μαϊάμι για να προλάβει τον 24ο αγώνα του.

Συνολικά, μέχρι τις 27 Ιουνίου, το ιδιωτικό αεροσκάφος (ένα Gulfstream G650ER) διένυσε τουλάχιστον 50.122 χιλιόμετρα και συμπλήρωσε 66 ώρες στον αέρα.

Ρύπανση όσο 78 άνθρωποι σε έναν χρόνο

Όπως προσθέτει σχετικά το δημοσίευμα, η χρήση ιδιωτικού τζετ είναι ο πιο ενεργοβόρος και επιβλαβής τρόπος μετακίνησης στον κόσμο. Με βάση την κατανάλωση καυσίμου του συγκεκριμένου αεροπλάνου, οι πτήσεις του Ινφαντίνο παρήγαγαν περίπου 516 τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2e) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της περιβαλλοντικής ζημιάς, ο παγκόσμιος ετήσιος μέσος όρος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για έναν μεμονωμένο άνθρωπο είναι 6,56 τόνοι. Αυτό σημαίνει ότι ο πρόεδρος της FIFA μόλυνε την ατμόσφαιρα μέσα σε δύο εβδομάδες όσο 78 κανονικοί άνθρωποι κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους.

«Η απόφαση του Ινφαντίνο να χρησιμοποιήσει ιδιωτικό τζετ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το επίπεδο ηγεσίας που πρέπει να επιδείξει η κορυφή της FIFA στα περιβαλλοντικά ζητήματα», δηλώνει ο Φρέντι Ντέιλι, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Σάσεξ. Τα ιδιωτικά τζετ μολύνουν έως και 14 φορές περισσότερο από τα εμπορικά αεροπλάνα και 50 φορές περισσότερο από τα τρένα.

Όσον αφορά την ίδια την ομοσπονδία, όταν ρωτήθηκε για το θέμα, εκπρόσωπος της FIFA αρκέστηκε να δηλώσει ότι ο πρόεδρος ταξιδεύει για λόγους εργασίας και ότι επιλέγεται η πιο «αποδοτική και οικονομική λύση ανάλογα με τις περιστάσεις». Η FIFA αρνήθηκε να απαντήσει αν έγινε έστω και μία πτήση με εμπορική γραμμή ή αν εξαγοράζει τις εκπομπές άνθρακα.

Με πληροφορίες από BBC