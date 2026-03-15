Μωρό αλεπουδάκι εντοπίστηκε στο Άλσος Περιστερίου: Τι σημαίνει η παρουσία του στην πόλη

Δύο μωρά αλεπούς βρέθηκαν στο Άλσος Περιστερίου, με το ένα να καταφέρνει να κρατηθεί στη ζωή, έχοντας υποστεί τραυματισμό.

Σε ανάρτηση που έκανε ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ», δημοσίευσε ένα βίντεο με το μικρό αλεπουδάκι που διασώθηκε.

Στο μήνυμα που δημοσίευσε μέσω Facebook, η ΑΝΙΜΑ εξηγεί τι σημαίνει η παρουσία μιας τόσο νεαρής αλεπούς στην πόλη.

«Πολύ πολύ μωρό αλεπουδάκι», γράφει η ανάρτηση στο Facebook. «Βρέθηκε με το αδελφάκι του στη μέση της παιδικής χαράς του Άλσους Περιστερίου, απόδειξη ότι οι αστικές αλεπούδες γεννιούνται στην πόλη και δεν κατεβαίνουν από τα γύρω βουνά» εξηγεί η ομάδα του ΑΝΙΜΑ.

«Αυτά τα καημένα στάθηκαν άτυχα, γιατί μάλλον κάποιο άλλο ζώο τα άρπαξε, καθώς έφεραν πληγές στο μικρό τους σώμα. Το αδελφάκι δεν τα κατάφερε. Παλεύουμε να ζήσει αυτό, με λίγες σταγόνες γάλα ανά δίωρο, ζέστη και ό,τι άλλο χρειάζεται», γράφει τέλος.