Μόρνος: Στερεύει η λίμνη – Αυξάνονται οι φόβοι για λειψυδρία στην Αττική

Η τεχνητή λίμνη του Μόρνου στέλνει σήμα κινδύνου, καθώς τα αποθέματα νερού βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Το τελευταίο διάστημα οι φόβοι για λειψυδρία στην Αττική είναι ορατοί, καθώς δορυφορικές φωτογραφίες και νέες μετρήσεις που έρχονται στη δημοσιότητα από τη λίμνη του Μόρνου, αποτυπώνουν τη δραματική κατάσταση.

Μάλιστα λόγω της έντονης ανησυχίας, πριν λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με την κυβέρνηση να ετοιμάζεται για λήψη έκτακτων μέτρων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις 23 Οκτωβρίου οι μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ έδειξαν ότι τα αποθέματα στον Μόρνο ανέρχονταν σε μόλις 156.996.000 κυβικά μέτρα νερού.

Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 45% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Λαγουβάρδος για Μόρνο: «Είναι λογικό να υπάρχει μία ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί»

Την ίδια ώρα, η νεότερη δορυφορική φωτογραφία υψηλής ανάλυσης του Μόρνου (στις 10/10/2025) κατέγραψε περαιτέρω υποχώρηση της επιφάνειας της λίμνης, σχετικά με την προηγούμενη που είχε δημοσιευτεί τον Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζει μείωση κατά 44% σχετικά με το μέσο όρο της έκτασής της για τον Οκτώβριο (περίοδος 2016-2024). Όσον αφορά στις βροχοπτώσεις, παρά τις βροχές στις αρχές Οκτωβρίου, το συνολικό ετήσιο ύψος βροχής για το έτος 2025 στην περιοχή είναι σήμερα το χαμηλότερο των τελευταίων 10 ετών.

«Τόσο οι δορυφορικές αποτυπώσεις όσο και οι μετρήσεις των βροχοπτώσεων στην περιοχή του Μόρνου δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε πολύ χαμηλά επίπεδα για την εποχή. Δεν είμαστε στη χειρότερη κατάσταση, του 1993 για παράδειγμα, αλλά όσον αφορά τα αρκετά τελευταία χρόνια, είμαστε στη χειρότερη θέση», ανέφερε ερωτηθείς για την κατάσταση ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

«Οι βροχοπτώσεις φέτος είναι σε επίπεδα από τα χαμηλότερα των τελευταίων δέκα ετών. Είναι λογικό να υπάρχει μία ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί, ειδικά αν ο φετινός χειμώνας έχει λίγα χιόνια και λίγες βροχές. Ελπίζουμε, επειδή είμαστε μπροστά στο φθινόπωρο και τον χειμώνα, να έχουμε βροχές και κυρίως χιονοπτώσεις στην περιοχή, ώστε να μπορέσει τουλάχιστον να αποκατασταθεί αυτό το έλλειμμα», καταλήγει.