ΜΚΟ προειδοποιούν: «Η κλιματική αλλαγή είναι σεξιστική»

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις γυναίκες και στις ανισότητες μεταξύ των φύλων βρίσκονται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο διεθνών οργανώσεων, που προειδοποιούν ότι η περιβαλλοντική κρίση επιδεινώνει τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες.

«Η κλιματική αλλαγή είναι σεξιστική», δήλωσε η Ματίλντ Ενρί από τη CARE France, εξηγώντας πως η κλιματική κρίση λειτουργεί ως «πολλαπλασιαστής κινδύνων» για τις γυναίκες.

Όπως ανέφερε, σε περιόδους ξηρασίας ή επισιτιστικής κρίσης, οι γυναίκες συχνά είναι εκείνες που «τρώνε τελευταίες και λιγότερο». Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Action contre la faim, σχεδόν 48 εκατομμύρια περισσότερες γυναίκες από άνδρες αντιμετωπίζουν σήμερα επισιτιστική ανασφάλεια παγκοσμίως.

Κλιματική αλλαγή: Πώς επηρεάζει το έμφυλο η άνοδος της θερμοκρασίας

Παράλληλα, οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι η άνοδος της θερμοκρασίας συνδέεται και με την ενδοοικογενειακή βία. Έρευνα της Initiative Spotlight, συμμαχίας της ΕΕ, του ΟΗΕ και της κυβέρνησης του Μεξικού, κατέγραψε ότι κάθε αύξηση κατά 1 βαθμό Κελσίου της παγκόσμιας θερμοκρασίας σχετίζεται με άνοδο 4,7% στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Οι ειδικοί αναφέρουν επίσης ότι ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες στο Μπανγκλαντές, συνδέονται με αύξηση της έμφυλης βίας αλλά και των παιδικών γάμων.

Σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των γυναικών, η κλιματική κρίση ενδέχεται να οδηγήσει έως και 158 εκατομμύρια περισσότερες γυναίκες και κορίτσια σε συνθήκες ακραίας φτώχειας μέχρι το 2050.

Οι οργανώσεις καλούν πλέον τις χώρες της G7 να ενισχύσουν τη χρηματοδότηση προγραμμάτων που αφορούν τις γυναίκες και την κλιματική προσαρμογή.

Παρά το γεγονός ότι η Γαλλία έχει υιοθετήσει στρατηγική «φεμινιστικής διπλωματίας» για την περίοδο 2025-2030, πολλές ΜΚΟ καταγγέλλουν μεγάλες περικοπές στην αναπτυξιακή βοήθεια. Σύμφωνα με τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), η διεθνής αναπτυξιακή βοήθεια μειώθηκε το 2025 κατά 23,1%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση που έχει καταγραφεί ποτέ.

ι περικοπές αυτές, σύμφωνα με τις οργανώσεις, επηρεάζουν άμεσα προγράμματα στήριξης γυναικών, εκπαίδευσης παιδιών και προστασίας ευάλωτων κοινοτήτων.

Παράλληλα όμως, οι ειδικοί τονίζουν ότι οι γυναίκες δεν είναι μόνο θύματα της κλιματικής κρίσης αλλά και σημαντικό μέρος της λύσης, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η γεωργία, η προστασία της φύσης και η βιώσιμη ανάπτυξη.

«Αν τις υποστηρίξουμε, μπορούν να γίνουν φορείς αλλαγής», δήλωσε η Βιετναμέζα ερευνήτρια Χοάνγκ Θι Νγκοκ Χα, καλώντας τις κυβερνήσεις να δώσουν μεγαλύτερο χώρο στις γυναίκες, και ιδιαίτερα στις αυτόχθονες κοινότητες, στη λήψη διεθνών αποφάσεων για το κλίμα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ