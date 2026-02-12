Μία Γη που θα θυμίζει καυτό θερμοκήπιο είναι όλο και πιο κοντά, σύμφωνα με επιστήμονες

Η Γη βρίσκεται πιο κοντά από ό,τι πιστεύαμε στο «σημείο χωρίς επιστροφή», μετά το οποίο η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν θα μπορεί να αναχαιτιστεί, τονίζουν οι επιστήμονες.

Η συνεχιζόμενη υπερθέρμανση του πλανήτη θα μπορούσε να προκαλέσει κλιματικές αλλαγές, οδηγώντας σε μια σειρά από περαιτέρω αλλαγές, υποστηρίζουν.

Αυτό θα εγκλωβίσει τον κόσμο σε ένα νέο και φρικτό κλίμα που θα θυμίζει «θερμοκήπιο», πολύ χειρότερο από την αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2-3 °C που αναμένεται να επιτευχθεί.

Το κλίμα θα είναι επίσης πολύ διαφορετικό από τις ευνοϊκές συνθήκες των τελευταίων 11.000 ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων αναπτύχθηκε ολόκληρος ο ανθρώπινος πολιτισμός.

Με μόλις 1,3 °C παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας τα τελευταία χρόνια, τα ακραία καιρικά φαινόμενα ήδη στοιχίζουν ζωές και καταστρέφουν τα μέσα διαβίωσης σε όλο τον κόσμο. Σε 3-4 °C, «η οικονομία και η κοινωνία θα σταματήσουν να λειτουργούν όπως τις γνωρίζουμε», δήλωσαν οι επιστήμονες την περασμένη εβδομάδα, αλλά μια Γη με συνθήκες θερμοκηπίου θα ήταν ακόμη πιο καυτή.

Ένας μεγάλος κίνδυνος για τον πλανήτη Γη

Οι πολίτες και οι πολιτικοί δεν έχουν συνειδητοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο να ξεπεραστεί το σημείο χωρίς επιστροφή, ανέφεραν οι ερευνητές. Η ομάδα δήλωσε ότι εξέδωσε την προειδοποίησή της επειδή, ενώ η ταχεία και άμεση μείωση της καύσης ορυκτών καυσίμων ήταν δύσκολη, η αναστροφή της πορείας θα ήταν πιθανώς αδύνατη μόλις η Γη εισέλθει σε μια κατάσταση θερμοκηπίου, ακόμη και αν τελικά μειωθούν δραστικά οι εκπομπές.

Ήταν δύσκολο να προβλεφθεί πότε θα ενεργοποιηθούν τα σημεία καμπής του κλίματος, καθιστώντας ζωτικής σημασίας τη λήψη προληπτικών μέτρων, δήλωσε ο Δρ Christopher Wolf, επιστήμονας στο Terrestrial Ecosystems Research Associates στις ΗΠΑ. Ο Wolf είναι μέλος μιας ερευνητικής ομάδας που περιλαμβάνει τον καθηγητή Johan Rockström στο Ινστιτούτο Έρευνας για τις Κλιματικές Επιπτώσεις του Πότσνταμ στη Γερμανία και τον καθηγητή Hans Joachim Schellnhuber στο Διεθνές Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συστημάτων στην Αυστρία.

«Η υπέρβαση ακόμη και μερικών από τα όρια θα μπορούσε να οδηγήσει τον πλανήτη σε μια πορεία θερμοκηπίου», δήλωσε ο Wolf. «Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και το κοινό παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκώς πληροφορημένοι σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει μια μετάβαση που θα ήταν ουσιαστικά μη αναστρέψιμη».

«Είναι πιθανό ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες είναι [ήδη] τόσο υψηλές ή υψηλότερες από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο σημείο τα τελευταία 125.000 χρόνια και ότι η κλιματική αλλαγή προχωράει ταχύτερα από ό,τι προέβλεπαν πολλοί επιστήμονες».

Είναι επίσης πιθανό ότι τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα είναι τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 2 εκατομμύρια χρόνια.

Ο καθηγητής Tim Lenton στο Πανεπιστήμιο του Exeter στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι διατρέχουμε σοβαρούς κινδύνους με την τρέχουσα πορεία του κλίματος, η οποία δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια πορεία προς ένα πολύ λιγότερο κατοικήσιμο κλίμα για εμάς. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να οδεύουμε προς μια Γη που θα μοιάζει με θερμοκήπιο για να υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για την ανθρωπότητα και τις κοινωνίες μας – αυτά θα μας απειλήσουν ήδη αν συνεχίσουμε με την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 3 °C».

Απρόβλεπτος ο ακριβής κίνδυνος

Η ανατροπή ενδέχεται να έχει ήδη αρχίσει στη Γροιλανδία και τη δυτική Ανταρκτική, ενώ το μόνιμα παγωμένο υπόγειο στρώμα, οι παγετώνες των βουνών και το τροπικό δάσος του Αμαζονίου φαίνεται να βρίσκονται στο χείλος της ανατροπής, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

«Η έρευνα δείχνει ότι πολλά στοιχεία του συστήματος της Γης ενδέχεται να βρίσκονται πιο κοντά στην αποσταθεροποίηση από ό,τι πιστευόταν μέχρι τώρα», κατέληξαν. «Αν και ο ακριβής κίνδυνος είναι αβέβαιος, είναι σαφές ότι οι τρέχουσες δεσμεύσεις για το κλίμα [δράσεις] είναι ανεπαρκείς».

Ο καθηγητής William Ripple, του Πανεπιστημίου του Όρεγκον, στις ΗΠΑ, ο οποίος ηγήθηκε της ανάλυσης, δήλωσε: «Το Amoc ήδη δείχνει σημάδια εξασθένησης, και αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο αποξήρανσης του Αμαζονίου. Ο άνθρακας που θα απελευθερωθεί από την αποξήρανση του Αμαζονίου θα ενισχύσει περαιτέρω την υπερθέρμανση του πλανήτη και θα αλληλεπιδράσει με άλλους κύκλους ανατροφοδότησης. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα, καθώς οι ευκαιρίες μας μειώνονται ραγδαία, για να αποτρέψουμε επικίνδυνα και ανεξέλεγκτα κλιματικά αποτελέσματα».

Οι επιστήμονες προειδοποίησαν το 2018 για την προοπτική μιας Γης σαν θερμοκήπιο. Σε αυτό το σενάριο, η παγκόσμια θερμοκρασία παραμένει σημαντικά πάνω από την αύξηση των 4 °C, προκαλώντας μια τεράστια άνοδο της στάθμης της θάλασσας που θα πλημμυρίσει τις παράκτιες πόλεις. Οι επιστήμονες δήλωσαν τότε ότι «οι επιπτώσεις μιας τέτοιας κατάστασης στις ανθρώπινες κοινωνίες θα είναι πιθανώς τεράστιες, μερικές φορές απότομες και αναμφίβολα καταστροφικές».

Με πληροφορίες από Guardian