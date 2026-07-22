Μια από τις πιο δροσερές πρωτεύουσες του κόσμου αντιμετωπίζει ρεκόρ καύσωνα

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ακραία ζέστη αντανακλά μια ευρύτερη κλιματική τάση που αυξάνει τους κινδύνους για την υγεία, καθώς και για την ασφάλεια των υδάτινων πόρων και των τροφίμων σε ολόκληρη την Κεντρική Ασία.

Το καλοκαίρι στην Αστάνα βρίσκεται μόλις στη μέση του, κι όμως οι κάτοικοι της πρωτεύουσας του Καζακστάν έχουν ήδη βιώσει δύο κύματα καύσωνα που κατέρριψαν κάθε ιστορικό ρεκόρ.

Στις 14 Ιουλίου, ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στους 39,5°C, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ της ημέρας (35,3°C) που κρατούσε εδώ και 34 χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αστάνα είναι μια δροσερές πρωτεύουσες στον κόσμο.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Αρχές συνέχισαν να στέλνουν προειδοποιητικά μήνυματα στους κατοίκους μέσω του συστήματος εκτάκτου ανάγκης «112», καθώς η θερμοκρασία παρέμενε σταθερά γύρω από τους 36°C.

Σε ολόκληρο το Καζακστάν, ο καύσωνας έχει εκτοξεύσει τη θερμοκρασία στους 44°C στα νοτιοδυτικά, ενώ στα νότια και νοτιοανατολικά ο υδράργυρος έφτασε τους 45°-48°C.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας, η ζέστη αναμένεται να συνεχιστεί έως το τέλος Ιουλίου. Οι προβλέψεις δείχνουν θερμοκρασίες 35°-45°C στα δυτικά και νότια, τις θερμότερες περιοχές του Καζακστάν.

Γι' αυτό το καλοκαίρι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί ξανά από βίντεο κατοίκων του νότιου Καζακστάν, οι οποίοι τηγανίζουν αυγά σε επιφάνειες εκτεθειμένες στον ήλιο, καθώς οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40°C.

Στα όριά τους τα συστήματα υγείας

Σύμφωνα με τη UNICEF, σχεδόν τα τρία τέταρτα της επικράτειας του Καζακστάν είναι εκτεθειμένα σε κλιματικούς κινδύνους που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Παράλληλα, πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας προειδοποιεί ότι, χωρίς ισχυρά μέτρα προσαρμογής, οι θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη στις πόλεις της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας ενδέχεται να τριπλασιαστούν έως το 2050.

Ωστόσο, παραμένει αδύνατον να υπολογιστεί πόσοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από την ακραία ζέστη στο Καζακστάν κάθε χρόνο. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Euronews, το Υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι η χώρα δεν καταγράφει προς το παρόν τους θανάτους από τον καύσωνα, για να υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Το υπουργείο παραδέχθηκε επίσης ότι το Καζακστάν δεν διαθέτει ακόμη ένα ολοκληρωμένο εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Υγεία και τη ζέστη, πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), παρότι ορισμένα μέτρα εφαρμόζονται ήδη. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι δημόσιες προειδοποιήσεις και οι οδηγίες προς τους πολίτες, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι χρονίως πάσχοντες.

Μια ευρύτερη κλιματική τάση

Ο πρόσφατος καύσωνας δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο καιρικό φαινόμενο, αλλά μέρος μιας μακροπρόθεσμης τάσης υπερθέρμανσης. Σύμφωνα με την Kazhydromet, το Καζακστάν θερμαίνεται με ταχύτερους ρυθμούς από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Το 2025, η χώρα κατέγραψε τη θερμότερη χρονιά στην ιστορία της, με τη μέση θερμοκρασία του αέρα να διαμορφώνεται κατά 2,98°C πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Ο αριθμός των ημερών με θερμοκρασίες άνω των 30°C και 35°C αυξάνεται συνεχώς, εντείνοντας τον κίνδυνο ξηρασίας, ιδιαίτερα στο νότιο και δυτικό Καζακστάν.

Παράλληλα, η ακραία ζέστη αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικολογίας της χώρας, σχεδόν όλες οι πυρκαγές που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής έχουν σβηστεί ή τεθεί υπό έλεγχο. Ωστόσο, η υπηρεσία προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης νέων μετώπων παραμένει υψηλός όσο διατηρούνται οι υψηλές θερμοκρασίες.

Με πληροφορίες από Euronews