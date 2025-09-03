Meteo: Φέτος κάηκαν συνολικά 473.930 στρέμματα - Οι 8 μεγαλύτερες πυρκαγιές του 2025

Το καλοκαίρι του 2025 ολοκληρώθηκε αφήνοντας πίσω του μεγάλες καταστροφές σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις λόγω των πυρκαγιών που ξέσπασαν στη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) που ανέλυσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, από την αρχή του έτους έως και τα τέλη Αυγούστου κάηκαν συνολικά 473.930 στρέμματα, γεγονός που κατατάσσει το 2025 στην πέμπτη θέση ανάμεσα στις πιο καταστροφικές αντιπυρικές περιόδους των τελευταίων 20 ετών μέχρι στιγμής.

Οι οκτώ μεγαλύτερες πυρκαγιές του 2025

Στον παρακάτω χάρτη σημειώνονται οι οκτώ μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές, οι οποίες σημάδεψαν το φετινό καλοκαίρι. Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν:

Άρτα

Αχαΐα

Ζάκυνθος

Κύθηρα

Φενεός - Κορινθία

Κερατέα - Αττική

Χίος (με δύο ξεχωριστά μεγάλα περιστατικά)

Στις παραπάνω περιοχές, η συνολικά καμένη γη ανήλθε περίπου σε 260.000 στρέμματα, δηλαδή περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής καμένης έκτασης του έτους.

Φωτογραφία: meteo.gr

Ενδεικτικό της σοβαρότητας των πυρκαγιών είναι η καμένη έκταση στο νησί της Χίου που αντιστοιχεί περίπου στο 15% της συνολικής έκτασης του νησιού, αλλά και η εκτεταμένη καταστροφή σε τμήματα παρθένου δάσους στον Φενεό Κορινθίας.