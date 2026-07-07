Meteo: Το 38% των δασών της Αττικής κάηκε μέσα στα 9 τελευταία χρόνια

Το Meteo / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών παρουσιάζει την επικαιροποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων στο ηπειρωτικό κομμάτι της Αττικής από τις δασικές πυρκαγιές των τελευταίων 9 ετών (2017 - 2025).

Η επικαιροποίηση, όπως γνωστοποίησε σχετικά το Meteo έγινε με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στην Οινόη Αττικής (05 Ιουλίου 2026), κατά τη διάρκεια της οποίας ήχησε το 112.

Όπως τονίζει σχετικά το Meteo, από το το 2017 μέχρι και το 2025, 13 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 700.000 στρέμματα σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS). Η περίμετρος των καμένων εκτάσεων δίνεται στο χάρτη που ακολουθεί:

Εικόνα 1. Περίμετρος των καμένων εκτάσεων στην Περιφέρεια Αττικής από το 2017 ως και το 2025. Με αποχρώσεις του κόκκινου, ροζ και μωβ σημειώνονται οι εκτάσεις που έχουν καεί το 2023, 2024 και το 2025 και με κίτρινα και πορτοκαλί χρώματα οι εκτάσεις που κάηκαν τα προηγούμενα 9 έτη. Με γκρι χρώμα σημειώνεται η ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής / Φωτ.: Meteo

Meteo: Οι φωτιές αντιστοιχούν στο 38% των δασών της Αττικής

Η συνολική επιφάνεια της Περιφέρειας Αττικής (χωρίς την περιοχή της Τροιζηνίας, των νησιών και του Λεκανοπεδίου) είναι 2.500.000 στρέμματα, οπότε τα τελευταία 9 έτη το 28% της συνολικής επιφάνειας έχει καεί από δασικές πυρκαγιές, διευκρινίζει σχετικά το Meteo.

Στην Περιφέρεια Αττικής η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα και τα τελευταία 9 χρόνια έχουν καεί περίπου 465.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 38% της επιφάνειας των δασών.