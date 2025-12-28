«Μετά από 200 χρόνια βλέπουμε ξανά αυτό το είδος»: Το εξαφανισμένο πουλί που επέστρεψε στα νησιά Γκαλαπάγκος

Μετά από δύο αιώνες απουσίας, κάποια από τα πιο σπάνια πουλιά των νησιών Γκαλαπάγκος κάνουν ξανά την εμφάνισή τους, χαρίζοντας ελπίδα σε επιστήμονες και φυσιολάτρες.

Η απομάκρυνση αρπακτικών, όπως αρουραίων και άγριων γατών από τα νησιά Γκαλαπάγκος, δημιούργησε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου τα είδη που είχαν σχεδόν εξαφανιστεί μπορούν να ανακάμψουν και να πειραματιστούν με νέες συμπεριφορές, ακόμα και με νέες μελωδίες.

Το «galapagos rail», ένα πουλί που σχεδόν δεν πετά, θεωρούνταν εξαφανισμένο από το μικρό, κατοικημένο νησί Φλορένα, αν και υπήρχε σε άλλα νησιά. Το τελευταίο καταγεγραμμένο περιστατικό στην Φλορένα είχε γίνει από τον Τσαρλς Δαρβίνο το 1835.

Φέτος, όμως, μετά την απομάκρυνση των εισβολικών ειδών, το πουλί εμφανίστηκε ξανά στο νησί, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες και επιβεβαιώνοντας ότι η φύση μπορεί να ανακάμψει ακόμα και μετά από αιώνες απουσίας. Η επιστροφή του είναι μέρος μιας ευρύτερης ανάκαμψης, καθώς άλλα σπάνια είδη, όπως τα περιστέρια των Γκαλαπάγκος και σαύρες λάβας παρατηρούνται πλέον συχνότερα.

Οι νεαροί σπουργίτες άρχισαν να τραγουδούν νέες μελωδίες, πειραματιζόμενοι με ήχους που δεν είχαν ακουστεί ποτέ στο νησί, φαινόμενο που αποδεικνύει ότι τα ζώα εξελίσσονται και αναπτύσσουν νέες δεξιότητες όταν νιώθουν ασφαλή.

Το πρόγραμμα αποκατάστασης της Φλορένα ξεκίνησε το 2023, με την εκρίζωση των αρουραίων και των άγριων γατών και την προστασία των εγχώριων ειδών. Την επόμενη χρονιά, σχεδιάζεται η επανεισαγωγή 12 ειδών που υπήρχαν όταν ο Δαρβίνος επισκέφθηκε το νησί, συμπεριλαμβανομένων πουλιών και γιγάντιων χελωνών, από προγράμματα αναπαραγωγής και άλλα νησιά όπου επέζησαν.

Η επιστροφή των πουλιών και η αναγέννηση του οικοσυστήματος δείχνουν την ανθεκτικότητα της φύσης και προσφέρουν σπάνια ευκαιρία παρατήρησης σε πραγματικό χρόνο για το πώς τα οικοσυστήματα μπορούν να ανακάμψουν όταν αφαιρούνται οι απειλές.

Όπως λένε οι επιστήμονες, η Φλορένα αποδεικνύει ότι τα είδη μπορούν να επιστρέψουν και να ζωντανέψουν ξανά το φυσικό περιβάλλον, ακόμα και μετά από αιώνες απουσίας.

Με πληροφορίες από BBC