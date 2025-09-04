Μελέτη για την κλιματική κρίση: Καύσωνες και φωτιές που εμφανίζονταν κάθε 2.500 χρόνια, τώρα χτυπούν κάθε 13

Η ακραία κακοκαιρία που τροφοδότησε τις πρωτοφανείς φωτιές στην Ιβηρική χερσόνησο τον περασμένο μήνα, έγινε 40 φορές πιο πιθανή εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, σύμφωνα με προκαταρκτική ανάλυση του δικτύου World Weather Attribution.

Οι φονικές φωτιές κατέκαψαν πάνω από 500.000 εκτάρια (1,2 εκατ. στρέμματα) σε λίγες μόλις εβδομάδες και ήταν κατά 30% πιο έντονες από ό,τι θα περίμεναν οι επιστήμονες σε έναν κόσμο χωρίς την υπερθέρμανση που προκαλεί η καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Το μέγεθος αυτών των πυρκαγιών ήταν πραγματικά ασύλληπτο», δήλωσε η κλιματολόγος Κλερ Μπάρνς από το Imperial College του Λονδίνου. «Οι πιο θερμές, ξηρές και εύφλεκτες συνθήκες γίνονται πλέον όλο και πιο ακραίες λόγω της κλιματικής αλλαγής και οδηγούν σε φωτιές άνευ προηγουμένου».

Στην προ-βιομηχανική εποχή, τέτοιες συνθήκες εμφανίζονταν μία φορά κάθε 500 χρόνια. Σήμερα, αναμένονται περίπου κάθε 15 χρόνια. Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι η κλιματική αλλαγή έχει ακόμη πιο ισχυρή επίδραση στα κύματα καύσωνα: θερμοκρασίες που παλαιότερα εμφανίζονταν μία φορά κάθε 2.500 χρόνια, πλέον αναμένονται κάθε 13.

Παράλληλα, οι αλλαγές στη χρήση γης – εγκαταλελειμμένα χωράφια και υπερανάπτυξη βλάστησης λόγω αστικοποίησης – καθιστούν τον κίνδυνο ακόμη μεγαλύτερο.

Ο Ισπανός μαθηματικός Νταβίντ Γκαρσία σχολίασε: «Η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται στην εγκατάλειψη της υπαίθρου, όμως μιλάμε πολύ λιγότερο για τον τεράστιο ρόλο που παίζει η κλιματική αλλαγή σε αυτές τις πυρκαγιές».

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε 10-σημείο κλιματικό σχέδιο και προειδοποίησε ότι οι παραδοσιακές δεξιές δυνάμεις, υιοθετώντας αφηγήματα της ακροδεξιάς, υπονομεύουν την κλιματική δράση.

Με πληροφορίες από Guardian