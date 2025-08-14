Μελέτη αποκαλύπτει τα «απρόσμενα» λάθη που βλάπτουν το κλίμα – και ένα έχει να κάνει με τους σκύλους

Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να εκτιμήσουν σωστά ποιες καθημερινές τους επιλογές έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στο κλίμα, σύμφωνα με νέα έρευνα της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ.

Η μελέτη ζήτησε από συμμετέχοντες να κατατάξουν διάφορες δράσεις, από την ανακύκλωση και την αλλαγή λαμπτήρων μέχρι την αποφυγή πτήσεων και την υιοθέτηση σκύλου, με βάση το κλιματικό τους αποτύπωμα.

Το αποτέλεσμα έδειξε ότι οι περισσότεροι υπερεκτιμούν τη σημασία χαμηλού αντίκτυπου ενεργειών – όπως η ανακύκλωση – και υποτιμούν αποφάσεις υψηλού αντίκτυπου, όπως η αεροπορική μετακίνηση, η κατοχή σκύλου και η χρήση ανανεώσιμης ενέργειας.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι η λανθασμένη αντίληψη οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους:

Η ορατότητα των πράξεων (π.χ. βλέπουμε ένα μπουκάλι να ανακυκλώνεται, αλλά όχι τις εκπομπές ενός αεροπλάνου).

Η συχνότητα με την οποία γίνονται (η ανακύκλωση είναι καθημερινή, οι πτήσεις σπάνιες).

Η παραπληροφόρηση και το μάρκετινγκ που δίνουν έμφαση σε μικρότερης σημασίας δράσεις.

Γιατί οι σκύλοι έχουν μεγάλο αποτύπωμα άνθρακα

Η κτηνοτροφία για την παραγωγή κρέατος, ειδικά βοείου, είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες εκπομπών μεθανίου και αποψίλωσης δασών. Οι σκύλοι, ως κρεατοφάγα ζώα, καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ζωικής πρωτεΐνης, αυξάνοντας έμμεσα τις εκπομπές. Οι ειδικοί συστήνουν εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης, όπως γαλοπούλα ή θαλασσινά, για να μειωθεί το αποτύπωμα.

Αεροπορικά ταξίδια και κλιματική επίδραση

Μια απλή πτήση μετ’ επιστροφής Νέα Υόρκη – Λος Άντζελες εκπέμπει πάνω από 590 κιλά CO₂ ανά επιβάτη, ποσότητα αντίστοιχη με την πλήρη αποχή από την κατανάλωση κρέατος για έναν χρόνο ή τη μη χρήση αυτοκινήτου για τρεις μήνες.

Η έρευνα καταλήγει ότι η σωστή ενημέρωση μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά: μετά την παρουσίαση των πραγματικών στοιχείων, οι συμμετέχοντες δήλωσαν πρόθεση να στραφούν σε πιο ουσιαστικές δράσεις για το κλίμα, όπως η μείωση πτήσεων και η στροφή σε ανανεώσιμη ενέργεια.

