Μελέτη αποκαλύπτει ότι η θερμοκρασία του πλανήτη αυξάνεται ταχύτερα από ποτέ

Μια μελέτη διαπίστωσε ότι η ανθρωπότητα θερμαίνει τον πλανήτη ταχύτερα από ποτέ.

Ειδικότερα, η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται με τον ρυθμό θέρμανσης να έχει σχεδόν διπλασιαστεί, σύμφωνα με έρευνα που εξαιρεί την επίδραση των φυσικών παραγόντων πίσω από τις πρόσφατες καυτές θερμοκρασίες.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι η παγκόσμια θέρμανση επιταχύνθηκε από ένα σταθερό ρυθμό μικρότερο από 0,2 °C ανά δεκαετία μεταξύ 1970 και 2015 σε περίπου 0,35 °C ανά δεκαετία τα τελευταία 10 χρόνια. Ο ρυθμός αυτός είναι υψηλότερος από ό,τι έχουν παρατηρήσει οι επιστήμονες από τότε που άρχισαν να μετρούν συστηματικά τη θερμοκρασία της Γης το 1880.

«Εάν ο ρυθμός θέρμανσης των τελευταίων 10 ετών συνεχιστεί, θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη υπέρβαση του ορίου των 1,5 °C της συμφωνίας του Παρισιού πριν από το 2030», δήλωσε ο Stefan Rahmstorf, επιστήμονας στο Ινστιτούτο Έρευνας για τις Κλιματικές Επιπτώσεις του Πότσνταμ και συν-συγγραφέας της μελέτης.

Επιταχύνεται η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη;

Η ακραία ζέστη των τελευταίων ετών έχει επιδεινωθεί από φυσικές διακυμάνσεις – όπως οι ηλιακοί κύκλοι, οι ηφαιστειακές εκρήξεις και το καιρικό φαινόμενο El Niño – που έχουν οδηγήσει τους επιστήμονες να αναρωτηθούν αν οι ανησυχητικές μετρήσεις θερμοκρασίας είναι ακραίες τιμές ή αποτέλεσμα της αύξησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Οι ερευνητές εφάρμοσαν μια μέθοδο μείωσης του θορύβου για να φιλτράρουν την εκτιμώμενη επίδραση των μη ανθρωπίνων παραγόντων σε πέντε σημαντικά σύνολα δεδομένων που έχουν συγκεντρώσει οι επιστήμονες για να μετρήσουν τη θερμοκρασία της Γης. Σε κάθε ένα από αυτά, διαπίστωσαν ότι η παγκόσμια θέρμανση επιταχύνθηκε το 2013 ή το 2014.

«Υπάρχει πλέον μια αρκετά ευρεία – αν όχι καθολική – συναίνεση ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια ανιχνεύσιμη επιτάχυνση της θέρμανσης», δήλωσε ο Zeke Hausfather, κλιματολόγος στο Berkeley Earth, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη. «Ωστόσο, παραμένει ασαφές σε ποιο βαθμό η πρόσθετη θέρμανση κατά την τελευταία δεκαετία αποτελεί αναγκαστική αντίδραση και σε ποιο βαθμό είναι μη αναγκαστική μεταβλητότητα».

Το στρώμα ρύπανσης από άνθρακα που καλύπτει τη Γη έχει θερμάνει τον πλανήτη κατά περίπου 1,4 °C από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα, σε συνδυασμό με την πρόσφατη μείωση των ρύπων θείου που παρείχαν προσωρινή ανακούφιση. Μια μελέτη που συνυπέγραψε ο Hausfather πέρυσι διαπίστωσε επίσης ότι η κλιματική κατάρρευση έχει επιταχυνθεί, αλλά με ρυθμό ελαφρώς χαμηλότερο από τη νέα μελέτη, κατά 0,27 °C ανά δεκαετία.

«Σε κάθε περίπτωση, αυτό αντιπροσωπεύει μια σημαντική αύξηση του ρυθμού θέρμανσης», δήλωσε ο Hausfather. «[Αυτό] πρέπει να μας ανησυχεί, καθώς ο κόσμος οδεύει προς την υπέρβαση του ορίου των 1,5 °C αργότερα αυτή τη δεκαετία».

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι η επιτάχυνση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κλιματικών μοντέλων. Με βάση τις θερμοκρασίες από ένα από τα σύνολα δεδομένων που αναλύθηκαν, τα οποία παρέχονται από την υπηρεσία Copernicus της ΕΕ, ο πλανήτης θα ξεπεράσει το όριο των 1,5 °C για τη μακροπρόθεσμη αύξηση της θερμοκρασίας φέτος, εάν ο ρυθμός της αύξησης της θερμοκρασίας δεν επιβραδυνθεί. Η ανάλυση των άλλων τεσσάρων συνόλων δεδομένων έδειξε ότι το όριο θα ξεπεραστεί το 2028 ή το 2029.

Συρρίκνωση του περιθωρίου για περιορισμό της θερμότητας

Η Claudie Beaulieu, κλιματολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σάντα Κρουζ, δήλωσε ότι τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι το περιθώριο για τον περιορισμό της θέρμανσης ακόμη και στους 2 °C πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα θα «συρρικνωθεί σημαντικά» εάν συνεχιστεί η ταχύτερη θέρμανση.

«Μια σημαντική προειδοποίηση, ωστόσο, είναι ότι η επιτάχυνση μπορεί να αποδειχθεί προσωρινή», δήλωσε η Beaulieu, η οποία έχει δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με το θέμα, αλλά δεν συμμετείχε στη νέα μελέτη. Πρόσθεσε ότι το ισχυρό φαινόμενο El Niño του 1998 προκάλεσε επίσης μια περίοδο εμφανώς ανώμαλης θέρμανσης.

«Η σχετική επιβράδυνση που ακολούθησε ερμηνεύτηκε ως ένδειξη παύσης της υπερθέρμανσης του πλανήτη», είπε. «Η συνεχής παρακολούθηση κατά τα επόμενα χρόνια θα είναι απαραίτητη για να προσδιοριστεί εάν ο επιταχυνόμενος ρυθμός υπερθέρμανσης που εντοπίστηκε εδώ αντιπροσωπεύει μια μόνιμη αλλαγή ή ένα παροδικό χαρακτηριστικό της φυσικής μεταβλητότητας».

Οι κλιματολόγοι υποψιάζονται ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5-2 °C μπορεί να είναι αρκετή για να προκαλέσει σημαντικά «σημεία καμπής» που θα εκδηλωθούν σε βάθος δεκαετιών και αιώνων, με τις πιθανότητες καταστροφής να αυξάνονται σε υψηλότερα επίπεδα θέρμανσης. Είναι πιο σίγουροι για τις βλάβες που θα προκαλέσει η κλιματική κατάρρευση βραχυπρόθεσμα, όπως η αύξηση της έντασης των καυσώνων και η ενίσχυση των βροχοπτώσεων λόγω των καταιγίδων.

Τα τελευταία τρία χρόνια ήταν η θερμότερη τριετία που έχει καταγραφεί ποτέ, όπως επιβεβαίωσε τον Ιανουάριο ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Οι επιστήμονες συνεχίζουν να καταγράφουν επίπεδα ρύπανσης που σπάνε κάθε ρεκόρ, ενώ ταυτόχρονα εκφράζουν φόβους ότι οι δεξαμενές άνθρακα του πλανήτη – τα φυσικά συστήματα που απομακρύνουν το CO2 από την ατμόσφαιρα – ενδέχεται να αρχίζουν να αποτυγχάνουν.

«Το πόσο γρήγορα θα συνεχίσει να θερμαίνεται η Γη εξαρτάται τελικά από το πόσο γρήγορα θα μειώσουμε τις παγκόσμιες εκπομπές CO2 από ορυκτά καύσιμα στο μηδέν», δήλωσε ο Rahmstorf.

Με πληροφορίες από Guardian