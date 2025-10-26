Το «μαύρο χρυσάφι» των νερών: Πώς η Ευρώπη χάνει τα χέλια της από το παγκόσμιο λαθρεμπόριο

Μέχρι τις 10 το πρωί της μέρας της μέσης καλοκαιρινής γιορτής στην πόλη Ναρίτα, η ατμόσφαιρα γεμίζει με μυρωδιές από κάρβουνο και ζάχαρη. Ο πλακόστρωτος δρόμος κατακλύζεται από επισκέπτες που περιμένουν στην ουρά για να απολαύσουν το παραδοσιακό ψητό χέλι, ένα πιάτο που θεωρείται ότι δροσίζει το σώμα και ανυψώνει το ηθικό στις υγρές καλοκαιρινές ημέρες.

«Θα είμαστε πολύ λυπημένοι αν εξαφανιστεί και δεν μπορούμε πια να φάμε χέλι», λέει ένας πελάτης που κάθεται πάνω σε τατάμι στο Kawatoyo, ένα δημοφιλές εστιατόριο που ειδικεύεται στο ψητό χέλι και λειτουργεί εδώ και πάνω από 115 χρόνια. Ο ίδιος και η σύζυγός του ταξιδεύουν δύο ώρες κάθε χρόνο για να συμμετάσχουν σε αυτή τη γιορτή, μαζί με χιλιάδες άλλους Ιάπωνες.

Ο φόβος του είναι βάσιμος. Από τις 286.000 τόνους χέλια που καταναλώνονται παγκοσμίως, το 99% είναι αμερικανικά, ιαπωνικά και ευρωπαϊκά χέλια, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου Chuo. Τα είδη αυτά έχουν χαρακτηριστεί ως απειλούμενα, ενώ τα ευρωπαϊκά χέλια βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση από πλευράς διατήρησης (IUCN). Οι πληθυσμοί τους έχουν μειωθεί δραματικά λόγω απώλειας φυσικού περιβάλλοντος, ρύπανσης και κλιματικής κρίσης – αλλά και λόγω μιας ακμάζουσας παράνομης διακίνησης που αποφέρει στην Ευρώπη περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. «Όπου υπάρχει ζήτηση, θα υπάρχει και παράνομη διακίνηση», δηλώνει ο José Antonio Alfaro Moreno, επικεφαλής της Europol για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης χελιών.

Παρά την απαγόρευση εξαγωγών από την Ευρώπη πριν από 15 χρόνια, τα ευρωπαϊκά χέλια καταλήγουν σε πιάτα σε όλο τον κόσμο – και ιδιαίτερα στην Ασία. Περισσότερο από το μισό των κατασχέσεων ευρωπαϊκών χελιών μεταξύ 2011 και 2018 προορίζονταν για την Κίνα, η οποία αντιπροσωπεύει το 70% των παγκόσμιων εξαγωγών. Η Ιαπωνία είναι ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές χελιών, και το 2024 εκτιμάται ότι το 73% των χελιών στη χώρα ήταν εισαγόμενα, σύμφωνα με την Ιαπωνική Υπηρεσία Αλιείας.

Η πρόκληση του εντοπισμού και η μάχη κατά των λαθρεμπόρων χελιού

Η κλίμακα της παράνομης διακίνησης έγινε σαφής το 2016, όταν οι αρχές του Χονγκ Κονγκ εντόπισαν βαλίτσες γεμάτες με πλαστικές σακούλες ζωντανών ψαριών και ζήτησαν από τον Dr David Baker του Πανεπιστημίου Χονγκ Κονγκ να αναπτύξει τεστ eDNA για τον ακριβή εντοπισμό τους. Ο Baker ανακάλυψε ότι οι σακούλες περιείχαν ευρωπαϊκά χέλια, προκαλώντας σοκ στην επιστημονική κοινότητα και τις αρχές.

Παρόμοια εργαλεία eDNA χρησιμοποιούνται τώρα παγκοσμίως για τον έλεγχο των αποστολών χελιών, συμπεριλαμβανομένης μιας υπόθεσης στις ΗΠΑ το 2022. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει: δεν υπάρχει παγκόσμιο σύστημα ιχνηλασιμότητας για τα χέλια. «Δεν υπάρχει ιχνηλασιμότητα», λέει η Dr Hiromi Shiraishi του Πανεπιστημίου Chuo, σημειώνοντας ότι ακόμη και οι ιαπωνικοί εισαγωγείς που προσπαθούν να προμηθεύονται νόμιμα χέλια δυσκολεύονται να προσδιορίσουν την προέλευσή τους.

Ως αποτέλεσμα, το 2017 η Europol ξεκίνησε την Επιχείρηση Lake, με στόχο τη διακοπή της διακίνησης χελιών. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε «καυτά σημεία» λαθροθηρίας σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, κάθε φορά που εντοπιζόταν ένα δίκτυο, αναδυόταν ένα άλλο. Οι λαθρέμποροι πλέον χρησιμοποιούν την «αφρικανική διαδρομή»: τα διάφανα χέλια (glass eels) μεταφέρονται μέσω Μαρόκου, Μαυριτανίας ή Σενεγάλης, όπου «καθαρίζονται» για νόμιμη εξαγωγή στην Ασία. Επιστήμονες χρησιμοποιούνται για να διατηρηθεί το ποσοστό θνησιμότητας στο 1% του συνολικού φορτίου.

Η παρακολούθηση και κατάσχεση χελιών συνεχίζεται: από τον Οκτώβριο 2024 έως τον Ιούνιο 2025 πραγματοποιήθηκαν 16.131 επιθεωρήσεις στην Ευρώπη, με 26 συλλήψεις και κατάσχεση 22 τόνων glass eels. Παρ’ όλα αυτά, οι λαθρέμποροι παραμένουν πάντα ένα βήμα μπροστά.

Σε περιοχή της Γαλλίας, ο Χοσέμπα Αγκιρεμπαρένα διαχειρίζεται τις δεξαμενές με χέλια, προερχόμενα από τον ποταμό Adour, όπου ελάχιστοι αλιείς εξακολουθούν να εργάζονται. Οι Αγκιρεμπαρένα προμηθεύουν εστιατόρια και φάρμες σε όλη την Ευρώπη, κυρίως σε Ισπανία και Βόρεια Ευρώπη, ενώ συμμετέχουν και σε προγράμματα επανεισαγωγής του είδους στην ΕΕ. Ωστόσο, η καταστροφή του φυσικού τους περιβάλλοντος, η μόλυνση και τα φράγματα αποτελούν μεγαλύτερη απειλή από τους λαθρέμπορους.

Οι ειδικοί διαφωνούν σχετικά με την καλύτερη στρατηγική προστασίας. Κάποιοι ζητούν προσωρινή απαγόρευση αλιείας για να διατηρηθούν οι πληθυσμοί, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι οι ψαράδες πρέπει να συνεχίσουν, για να συντηρούν τα ποτάμια και τις οικολογικές συνθήκες.

Στην Ιαπωνία, ο Kosumi Ito, ιδιοκτήτης του Kawatoyo, έχει ξεκινήσει να εκτρέφει χέλια τοπικά, ελπίζοντας να αναβιώσει την παράδοση του Chiba και να προσφέρει στους πελάτες του φρέσκο, τοπικό unagi. Ωστόσο, σύμφωνα με Europol, η μοίρα των ευρωπαϊκών χελιών κινδυνεύει με εξαφάνιση αν συνεχιστεί η λαθρεμπορία.

Με πληροφορίες από Guardian