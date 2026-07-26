Μαϊμού με πορτοκαλί χείλη: Από πότε υπήρχαν αναφορές για αυτό το νέο είδος που «κρυβόταν» στα δάση

Ένα είδος μαϊμούς με εντυπωσιακά ροζοπορτοκαλί χείλη, μαύρο πρόσωπο και πυκνό μαύρο τρίχωμα, που ζει στα δάση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, επιβεβαιώθηκε επισήμως ως νέο είδος για την επιστήμη.

Το πρωτεύον θηλαστικό εντοπίστηκε και φωτογραφήθηκε να κρύβεται στην πυκνή φυλλωσιά των ψηλών δέντρων στα τροπικά δάση του Εθνικού Πάρκου Λομάμι, στο κεντροανατολικό τμήμα της χώρας.

Πρόκειται για το πέμπτο είδος αφρικανικής μαϊμούς που ανακαλύπτεται τα τελευταία 75 χρόνια

Οι πρώτες αναφορές για το ασυνήθιστο αυτό ζώο έγιναν από οικολόγους που εργάζονταν στην περιοχή ήδη από το 2008. Τότε, ωστόσο, είχαν καταφέρει να εξασφαλίσουν μόνο μία θολή φωτογραφία.

Ύστερα από νέα παρατήρηση, δέκα χρόνια αργότερα, διεθνής ερευνητική ομάδα ξεκίνησε συστηματική αναζήτηση και μελέτη του πιθήκου, αποδεικνύοντας τελικά ότι πρόκειται για είδος που ήταν μέχρι σήμερα άγνωστο στην επιστήμη.

Πρόκειται μόλις για το πέμπτο είδος αφρικανικού μαϊμούς που ανακαλύπτεται τα τελευταία 75 χρόνια.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα είχε ο Τζούνιορ Αμπόκο, υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Florida Atlantic, ο οποίος συμμετείχε σε μία αποστολή που αξιοποίησε ηχογραφήσεις, φωτογραφίες και εκτενείς γενετικές αναλύσεις.

Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό PLoS One.

Μιλώντας στο BBC News, ο Αμπόκο χαρακτήρισε «καταπληκτικό συναίσθημα» το να κοιτάζει κανείς το πρόσωπο ενός ζώου, του οποίου την ύπαρξη γνώριζαν τόσο λίγοι άνθρωποι.

Deep in the Congolese rainforest, scientists have discovered a new species of monkey so elusive even local communities knew little of its existence.



Dubbed “Likweli,” it sports a black coat, a pink and orange mouth and a low, roaring call. https://t.co/I2RE511z60 — The Washington Post (@washingtonpost) July 15, 2026 ​

Μαϊμού με πορτοκαλί χείλη: Είναι ιδιαίτερα ντροπαλές και κρύβονται ψηλά στα δέντρα

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η «ανακάλυψη» ενός είδους σημαίνει την επίσημη καταγραφή και επιβεβαίωση ότι έχει εξελιχθεί ώστε να είναι γενετικά διακριτό από άλλα συγγενικά είδη. Ορισμένες τοπικές κοινότητες γνώριζαν ήδη την ύπαρξη του πιθήκου και τον αποκαλούν με την κοινή ονομασία Likweli.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αμπόκο, οι μαϊμούδες είναι «ιδιαίτερα ντροπαλοί» και συνηθίζουν να κρύβονται ψηλά στα δέντρα.

«Στο πλαίσιο της έρευνάς μας, μιλήσαμε με κατοίκους 52 χωριών που βρίσκονται κοντά στις περιοχές όπου ζουν τα ζώα. Μόνο άνθρωποι από οκτώ χωριά είχαν δει αυτές τις μαϊμούδες», ανέφερε.

Η ερευνητική ομάδα, αποτελούμενη από επιστήμονες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γερμανίας, έδωσε στο νέο είδος τη λατινική ονομασία Colobus congoensis, προς τιμήν της πλούσιας φυσικής βιοποικιλότητας της χώρας.

Το νέο είδος μαϊμούς ανήκει στην ευρύτερη ομάδα των πιθήκων colobus

Το νέο είδος μαϊμούς ανήκει στην ευρύτερη ομάδα των πιθήκων colobus. «Πρόκειται για εξαιρετικά σημαντικούς αφρικανικούς πιθήκους που δεν έχουν αντίχειρες», εξήγησε η καθηγήτρια Κέιτ Ντέτγουιλερ από το Πανεπιστήμιο Florida Atlantic.

«Είναι φυτοφάγα ζώα που ζουν στην κόμη των δέντρων και αποτελούν κρίσιμο μέρος του οικοσυστήματος. Πιστεύουμε ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασπορά και τη βλάστηση των σπόρων μέσα στο δάσος.».

Η καθηγήτρια εκτιμά ότι τα ασυνήθιστα, έντονα χρωματισμένα χαρακτηριστικά του προσώπου τους ενδέχεται να λειτουργούν ως οπτικό σήμα προς άλλα ζώα, είτε για την προσέλκυση συντρόφου είτε για την αναγνώριση μεταξύ των μελών του ίδιου είδους.

Οι μαϊμούδες διαθέτουν επίσης μία χαρακτηριστική «βρυχηθμώδη» κραυγή. «Συχνά τους ακούς, αλλά δεν τους βλέπεις», είπε ο Αμπόκο.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι το είδος είναι σπάνιο και περιορίζεται σε συγκεκριμένη περιοχή του δάσους, όπου βρίσκει την κατάλληλη τροφή και το απαραίτητο ενδιαίτημα για την επιβίωσή του.

Καθώς οι μαϊμούδες αποτελούν στόχο κυνηγιού για το κρέας τους, οι επιστήμονες εκφράζουν την ελπίδα ότι, πλέον που το Colobus congoensis αναγνωρίστηκε ως ξεχωριστό είδος, θα μπορέσει να αποκτήσει επίσημο καθεστώς προστασίας.

Παρά την ανακάλυψη, οι ερευνητές τονίζουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το νέο αυτό, εξαιρετικά δυσδιάκριτο είδος. Στα επόμενα βήματά τους περιλαμβάνονται λεπτομερέστερη απογραφή του πληθυσμού του και μελέτη της συμπεριφοράς του.

Με πληροφορίες από BBC