Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζεφ Μπέζος ηγούνται μίας πρωτοβουλίας για τη διάσωση απειλούμενων ζώων

Ιδρύματα που χρηματοδοτούνται και συνιδρύθηκαν από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τον Τζεφ Μπέζος ξεκίνησαν μια πρωτοβουλία, διαθέτοντας 200 εκατομμύρια δολάρια για την ανάκαμψη 100 από τα πιο απειλούμενα ζώα της Γης.

Το «Re:wild» του Ντι Κάπριο και το «Bezos Earth Fund» ηγούνται του Phoenix Species Project, όπως ανακοίνωσαν οι οργανώσεις την Τρίτη.

Το χαρακτηρίζουν ως το μεγαλύτερο μεμονωμένο ταμείο στην ιστορία που αφιερώνεται αποκλειστικά στην ανάκαμψη ειδών που βρίσκονται σε κρίσιμο κίνδυνο εξαφάνισης.

Ο Ντι Κάπριο αναπτύσσει εδώ και χρόνια την ιδέα μιας μεγάλης συντονισμένης προσπάθειας για να βοηθήσει είδη των οποίων οι βιότοποι και η μελλοντική ύπαρξη απειλούνται από την κλιματική αλλαγή.

Η χρηματοδότηση για τη διάσωση απειλούμενων ζώων

Το 2021, ο ίδιος και ο συνιδρυτής του Re:wild, Γουές Σέκρεστ —βιολόγος που διατελεί διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης— συναντήθηκαν με τον ιδρυτή της Amazon, τον δισεκατομμυριούχο Μπέζος, και τη σύζυγό του, την πρώην δημοσιογράφο και παρουσιάστρια τηλεοπτικών ειδήσεων Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος. Ο ίδιος διατελεί πρόεδρος και η σύζυγός του αντιπρόεδρος του Bezos Earth Fund.

Η συνάντηση οδήγησε σε μια σειρά συζητήσεων με τοπικές κυβερνήσεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις και αυτόχθονες πληθυσμούς σχετικά με τον καλύτερο τρόπο αντιστροφής της μείωσης των πιο ευάλωτων ειδών τους. Αυτές οι συζητήσεις οδήγησαν τελικά στο Phoenix Species Project.

Οι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν τη μακροπρόθεσμη στήριξη επιτυχημένων αλλά εφήμερων μικρότερων προσπαθειών.

«Προστατεύουμε το σιφάκα με τη χρυσή κορώνα εδώ και χρόνια με έναν προϋπολογισμό που δεν θα μπορούσε ποτέ να ανταποκριθεί σε αυτό που αξίζει αυτό το είδος, αλλά το να το αφήσουμε να εξαφανιστεί δεν ήταν ποτέ επιλογή», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Τιάνα Αντριαμανάνα, εκτελεστική διευθύντρια της Association Fanamby, μιας από τις ομάδες που λαμβάνουν επιχορήγηση από την πρωτοβουλία.

«Αυτή η χρηματοδότηση, αυτή η παγκόσμια πλατφόρμα και η τεχνική υποστήριξη αλλάζουν το τι είναι εφικτό».

Με πληροφορίες από ABC News