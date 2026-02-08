Λειψυδρία στην Αττική: Τελικά, πόσο βοήθησαν οι βροχές των τελευταίων ημερών;

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις, αν και έδωσαν μια ανάσα στα αποθέματα νερού της Αττικής, τα νούμερα που αντανακλούν την πραγματικότητα, κάθε άλλο παρά αισιόδοξα είναι.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η ΕΥΔΑΠ, τα αποθέματα στους ταμιευτήρες που τροφοδοτούν την Αττική, φτάνουν σήμερα στα 560 εκατ. κυβικά, την στιγμή που ένα χρόνο πριν έφταναν τα 667 εκατ. κυβικά, ενώ δύο χρόνια πριν ξεπερνούσαν τα 900 εκατ. κυβικά.

Η κλιματική κρίση μεταφράζεται στην Αττική, σε κρίση νερού και λειψυδρίας. Κρίσεις που δεν βιώνει μόνο η Ελλάδα, αλλά όλος ο κόσμος με τις μεγαλύτερες πιέσεις να ασκούνται σε μεσογειακές χώρες. Ειδικά όμως για την Αττική, όπου συγκεντρώνεται σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας, το πρόβλημα καθίσταται πιο έντονο και απαιτεί εγρήγορση.

Τα τελευταία χρόνια η καταγραφή πτωτικής τάσης στις εισροές των ταμιευτήρων, λόγω χαμηλότερων βροχοπτώσεων και παρατεταμένων περιόδων ανομβρίας, την ώρα που η κατανάλωση παραμένει ίδια (περίπου 1 εκατ. κυβικά ημερησίως) ασκεί πιέσεις σε όλους, κυρίως όμως στην Πολιτεία και την ΕΥΔΑΠ που έχουν την ευθύνη όχι μόνο της επάρκειας, αλλά και της ποιότητας του νερού που πίνει η Αθήνα.

Σύμφωνα με παράγοντες της ΕΥΔΑΠ η συζήτηση για το νερό δεν μπορεί να περιορίζεται σε αποσπασματικές αντιδράσεις ή σε συγκυριακές αφορμές για αντιπαραθέσεις και κυρίως, δεν μπορεί να παραμένει στα λόγια. Χρειάζονται υπεύθυνες και γρήγορες αποφάσεις, επενδύσεις και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και συνειδητή στάση της κοινωνίας το οποίο είναι ουσιαστικά μονόδρομος.

Λειψυδρία στην Αττική: Πλάνο επενδύσεων 2,5 δισ. ευρώ

Η ΕΥΔΑΠ καλείται να διασφαλίσει όχι μόνο τη σημερινή επάρκεια νερού, αλλά και τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών της Αττικής τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την Εταιρεία, η απάντηση σε αυτή την πρόκληση είναι ένα εκτεταμένο, ανταποδοτικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ, που αφορά σε διαφορετικούς άξονες δράσης, από την αντικατάσταση παλαιών αγωγών και τη μείωση των διαρροών έως την ψηφιακή παρακολούθηση των δικτύων, την ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του υδροδοτικού συστήματος, την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην εξοικονόμηση του νερού, αλλά και την επαναχρησιμοποίηση όπου αυτό επιτρέπεται.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που αποτελούν τη βασική προϋπόθεση ώστε το νερό να συνεχίσει να φτάνει με ασφάλεια και επάρκεια στα νοικοκυριά στις επιχειρήσεις και στους δήμους της Αττικής.

Το νερό της Αττικής δεν είναι ανεξάντλητο, ούτε δεδομένο. Η ευθύνη για τη διαφύλαξή του είναι συλλογική και αφορά τόσο την Πολιτεία και τους θεσμούς όσο και τους πολίτες. Η έγκαιρη δράση σήμερα είναι η μόνη ασφαλής επιλογή για να αποφευχθούν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον, καταλήγουν οι παράγοντες της ΕΥΔΑΠ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ