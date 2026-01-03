Λειψυδρία: Μικρή «ανάσα» σε Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα - Πόσο αυξήθηκε η στάθμη των υδάτων

Αντιμέτωπες με παρατεταμένη ξηρασία και λειψυδρία είναι η Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, ωστόσο παρατηρείται αύξηση της στάθμης των υδάτων στην περιοχή, στην αρχή του 2026.

Η Μικρή Πρέσπα είναι μακρόστενη λίμνη της βορειοδυτικής Μακεδονίας στον Δήμο Πρεσπών, με το μέγιστο μήκος της να φθάνει τα 13,6 χιλιόμετρα και το νοτιότερο άκρο της να καταλήγει στη Νότια Αλβανία. Η Μεγάλη Πρέσπα είναι η τρίτη μεγαλύτερη λίμνη της Βαλκανικής χερσονήσου, μετά τη λίμνη Σκόδρα και την Οχρίδα, και είναι 10 μ. χαμηλότερα από τη Μικρή Πρέσπα.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Πρεσπών

Η ΕΡΤ, τον Οκτώβριο του 2025, είχε μεταδώσει εικόνες για την πτώση των υδάτων λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και της λειψυδρίας στην περιοχή. Από τότε είχε τεθεί ο Δήμος Πρεσπών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες, έως και τον Φεβρουάριο.

«Υπήρχαν προβλήματα στις υποδομές, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δέσουν τις βάρκες τους γύρω από τις προβλήτες και αυτός ήταν ο λόγος που τέθηκε η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες, προκειμένου να διορθωθούν αυτές οι πλωτές υποδομές και να διευκολυνθούν και οι ψαράδες και οι βαρκάρηδες που κάνουν αυτές τις τουριστικές περιηγήσεις στη Μεγάλη Πρέσπα και γενικότερα να είναι σε ετοιμότητα ο μοναδικός λιμένας που υπάρχει στο σύνολο της Μεγάλης Πρέσπας και στις τρεις χώρες» ανέφερε στην εκπομπή «Περίμετρος» της ΕΡΤ3, η Σοφία Ζουζέλη, εκπρόσωπος επικοινωνίας του δήμου Πρεσπών.

«Είχαμε βροχοπτώσεις ισχυρές και παρατεταμένες και αυτός ήταν ο λόγος που ανέβηκε η στάθμη στην Μικρή Πρέσπα, περίπου μισό μέτρο. Η Μικρή Πρέσπα είναι ψηλότερα από τη Μεγάλη, εκείνη πέφτει στη Μεγάλη και στη συνέχεια η Μεγάλη που έχει μια πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια, πήρε περίπου 35 εκατοστά. Βέβαια ο χειμώνας είναι μπροστά μας και πραγματικά ελπίζουμε να έχουμε μία καλή χιονόπτωση, τουλάχιστον στις κορυφές για να διορθωθεί όλο αυτό» πρόσθεσε.