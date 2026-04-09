Λειψυδρία: Μεγάλη «ανάσα» για τον Μόρνο – Η θεαματική αλλαγή στη στάθμη του νερού μέσα σε 6 μήνες

Μια εντυπωσιακή ανατροπή καταγράφεται στη Λίμνη του Μόρνου, που πριν από λίγους μήνες βρισκόταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας.

Μέσα σε μόλις έξι μήνες, τα αποθέματα νερού αυξήθηκαν σημαντικά, προσφέροντας μια σημαντική «ανάσα» για την Αττική. Τον Οκτώβριο του 2025, οι εικόνες από τον πυθμένα της λίμνης είχαν σημάνει συναγερμό, καθώς η στάθμη είχε υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, αποκαλύπτοντας ακόμη και το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, που ήταν «θαμμένο» κάτω από το νερό.

Ερείπια που είχαν χαθεί κάτω από τα νερά για δεκαετίες, βγήκαν ξανά στην επιφάνεια, υπενθυμίζοντας την ένταση της κρίσης. Σήμερα, το σκηνικό έχει αντιστραφεί: το Κάλλιο έχει βυθιστεί και πάλι, καθώς τα νερά επέστρεψαν και το κάλυψαν.

Σύμφωνα με ενδεικτικά στοιχεία που παρουσίασε ο Alpha, ο ταμιευτήρας από περίπου 157 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το φθινόπωρο, φτάνει πλέον τα 490 εκατομμύρια. Αντίστοιχη είναι και η μεταβολή στην έκταση της λίμνης, που από 8,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα έχει πλέον επεκταθεί στα 14,7.

