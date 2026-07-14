Λειψυδρία: Έκτακτα μέτρα στο Μόναχο - Τι απαγορεύεται

Σε λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας προχώρησε η πόλη του Μονάχου, στη Γερμανία, επιβάλλοντας περιορισμούς στη χρήση του πόσιμου νερού.

Η πόλη του Μονάχου, συγκεκριμένα, εξέδωσε έκτακτη γενική απόφαση για τη λειψυδρία, εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας και της μειωμένης διαθεσιμότητας υδάτινων πόρων.

Τα μέτρα αφορούν τη χρήση νερού από το δημόσιο δίκτυο ύδρευσης και αποσκοπούν στη μείωση της κατανάλωσης κατά τη διάρκεια της περιόδου λειψυδρίας.

Λειψυδρία: Τα μέτρα που πάρθηκαν στο Μόναχο

Συγκεκριμένα, με τη νέα απόφαση στο Μόναχο απαγορεύονται:

Η άντληση νερού για το γέμισμα και τη λειτουργία ιδιωτικών πισινών, συντριβανιών και άλλων δεξαμενών νερού .

. Το πότισμα ιδιωτικών κήπων, οικογενειακών λαχανόκηπων και κοινοτικών κήπων από τις 09:00 έως τις 19:00. Η απαγόρευση δεν ισχύει για χώρους εμπορικής ή δημόσιας χρήσης , ούτε για γεωργικές και δασικές εκτάσεις. Εξαιρούνται επίσης τα κοιμητήρια.

, ούτε για γεωργικές και δασικές εκτάσεις. Εξαιρούνται επίσης τα κοιμητήρια. Το πότισμα γκαζόν και άλλων χώρων πρασίνου, με εξαίρεση δημόσιους ή επαγγελματικούς χώρους, όπως τα αθλητικά γήπεδα .

. Το πλύσιμο οχημάτων εκτός επαγγελματικών πλυντηρίων αυτοκινήτων.

Οι αρχές του Μονάχου επισημαίνουν ότι τα μέτρα κρίθηκαν αναγκαία λόγω της συνεχιζόμενης ξηρασίας, η οποία έχει ασκήσει σημαντική πίεση στα αποθέματα νερού της περιοχής.

Λειψυδρία: Σε ποιες άλλες πόλεις της Ευρώπης έχουν ληφθεί μέτρα

Αξίζει να τονιστεί πως το Μόναχο δεν συνιστά μεμονωμένη περίπτωση, καθώς αρκετές πόλεις στη Γερμανία έχουν λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και διατήρησης των διαθέσιμων, υδάτινων πόρων.

Στη Γερμανία, χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά η Στουτγάρδη, όπου από τα τέλη Ιουνίου απαγορεύτηκε η άντληση νερού από ποτάμια, ρέματα και λίμνες, ώστε να προστατευθούν τα οικοσυστήματα που επηρεάζονται από τη συνεχιζόμενη ξηρασία.

Αντίστοιχα, οι αρχές του Ρόντγκαου (Έσση κήρυξαν κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για το νερό, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν δραστικά την κατανάλωση λόγω της πτώσης των υπόγειων υδάτων, ενώ αρκετά γερμανικά κρατίδια έχουν επιβάλει ή ενισχύσει απαγορεύσεις στην άντληση νερού από φυσικά υδάτινα σώματα, με πρόστιμα που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη και στη Γαλλία, μέχρι τις αρχές Ιουλίου, 78 νομοί είχαν επιβάλει περιορισμούς στη χρήση νερού, ενώ σε αρκετές περιοχές απαγορεύονται το πότισμα, το γέμισμα ιδιωτικών πισινών, το πλύσιμο αυτοκινήτων και, στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, ακόμη και η αγροτική άρδευση.

Σύμφωνα με το Euronews, αρκετοί γαλλικοί δήμοι βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, με περιορισμούς αντίστοιχους με αυτούς που ανακοίνωσε τώρα το Μόναχο.

Με πληροφορίες από focus.de

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