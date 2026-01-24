Λειψυδρία: Αυξήθηκαν τα αποθέματα νερού μετά την κακοκαιρία - Πού γέμισαν οι ταμιευτήρες

Αισθητή είναι η αύξηση των αποθεμάτων νερού στον Πηνειό και τον Μόρνο μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, δημιουργώντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την αρδευτική περίοδο.

Με δεδομένο ότι παραδοσιακά σημειώνονται βροχές και τον Μάρτιο, εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία από τους κατοίκους και τους παραγωγούς ότι η φετινή αρδευτική περίοδος θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί ομαλά και με ποιοτική άρδευση.

Πού αυξήθηκαν τα αποθέματα νερού μετά την κακοκαιρία

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, αισθητά βελτιωμένη είναι η εικόνα της τεχνητής λίμνης Καραμανλή στο φράγμα του Πηνειού, καθώς τα χιόνια στον Ερύμανθο και οι βροχές των τελευταίων ημερών στην Ηλεία αύξησαν τα διαθέσιμα αποθέματα νερού.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων, η στάθμη του νερού έχει φτάσει ήδη τα 82 μέτρα, όταν τον περσινό Απρίλιο η αρδευτική περίοδος ξεκίνησε από μόλις 83.

Η κακοκαιρία φαίνεται να έδωσε προσωρινή λύση στο ζήτημα της λειψυδρίας και στον Μόρνο, αν αναλογιστεί κανείς ότι σε σχέση με τον Νοέμβριο η στάθμη της λίμνης του Μόρνου έχει ανέβει κατά 25%.

Τον Νοέμβριο, είχαμε 362 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ενώ τον Ιανουάριο οι μετρήσεις δείχνουν 481 κυβικά μέτρα νερού.

Ωστόσο για να ισχυριστεί κανείς ότι «γεμίζει» η λίμνη θα πρέπει να φτάσουμε τα 654 εκατομμύρια κυβικά νερού, κάτι το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει πολλή απόσταση να διανυθεί ακόμη.