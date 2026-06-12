Κοζάνη: Αρκούδα εντοπίστηκε νεκρή με τραύματα από πυροβολισμούς

Ένα αρσενικό αρκουδάκι ηλικίας περίπου 2,5 ετών εντοπίστηκε νεκρό στην περιοχή του Πυλωρίου, στον Δήμο Βοΐου Κοζάνης, αφού, σύμφωνα με ανακοίνωση της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ», φέρει τραύματα από πυροβολισμούς.

Όπως αναφέρει η οργάνωση, το ζώο έφερε τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι, γεγονός που αποδεικνύει ότι πρόκειται για περιστατικό θανάτωσης από πυροβόλο όπλο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε αρχικά το Δασαρχείο Τσοτυλίου από κάτοικο της περιοχής. Στη συνέχεια κινητοποιήθηκε η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα της «Καλλιστώ», καθώς και κτηνίατρος, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο για αυτοψία και διερεύνηση της υπόθεσης.

Έρευνα των αρχών για τις συνθήκες θανάτωσης της αρκούδας

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες θανατώθηκε το ζώο.

Μετά τη διενέργεια νεκροψίας από κτηνίατρο και υπό τον συντονισμό του Δασαρχείου Τσοτυλίου, πραγματοποιήθηκε η ταφή του νεκρού ζώου, ενώ η υπόθεση τίθεται πλέον υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» επισημαίνει ότι η θανάτωση ή ο τραυματισμός αρκούδας αποτελεί παράνομη πράξη που διώκεται ποινικά, καθώς το είδος προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν αντίστοιχες περιπτώσεις, σημειώνοντας ότι το παράνομο κυνήγι παραμένει σοβαρή απειλή για την άγρια πανίδα και τα προστατευόμενα είδη, όπως η αρκούδα.

Η αρκούδα στην Ελλάδα αποτελεί αυστηρά προστατευόμενο είδος, σύμφωνα με την εθνική και τη διεθνή νομοθεσία. Το είδος, όπως και ο φυσικός του βιότοπος, προστατεύονται από τον Δασικό Κώδικα, την ευρωπαϊκή Οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ), τη Σύμβαση της Βέρνης, καθώς και τη Σύμβαση της Ουάσινγκτον (CITES).

Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (2009), η αρκούδα συγκαταλέγεται στα απειλούμενα είδη.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες σε περίπτωση εμφάνισης

Όπως σημειώνει η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ», σε περιπτώσεις εμφάνισης αρκούδας κοντά σε κατοικημένες περιοχές, οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές, όπως το Δασαρχείο ή την Αστυνομία. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, ενεργοποιείται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο για τις Ομάδες Άμεσης Επέμβασης.

Η οργάνωση τονίζει ότι τα περιστατικά προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας απαιτούν συντονισμένη διαχείριση από τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, υπογραμμίζει πως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την παράνομη και βίαιη θανάτωση του ζώου.

Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη για άμεση και συνεπή εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης από την Πολιτεία, το οποίο θα διασφαλίζει τόσο την ανθρώπινη ασφάλεια όσο και την προστασία του αυστηρά προστατευόμενου είδους της αρκούδας.



