Ισλανδία: Γιατί ανησυχεί τους επιστήμονες η εμφάνιση κουνουπιών στη χώρα;

Για πρώτη φορά εντοπίστηκαν κουνούπια στην Ισλανδία, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη και η κλιματική κρίση καθιστούν τη χώρα πιο φιλόξενη για τα έντομα.

Μέχρι αυτό το μήνα, η χώρα ήταν ένα από τα λίγα μέρη στον κόσμο που δεν είχε πληθυσμό κουνουπιών. Το άλλο είναι η Ανταρκτική.

Οι επιστήμονες έχουν προβλέψει εδώ και καιρό ότι τα κουνούπια θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην Ισλανδία, καθώς υπάρχουν άφθονα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής, όπως έλη και λίμνες. Ωστόσο, πολλά είδη δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν στο σκληρό κλίμα.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η Αρκτική περιοχή θερμαίνεται με ρυθμό τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τον υπόλοιπο πλανήτη, και η Ισλανδία έχει βιώσει ρεκόρ θερμοκρασίας φέτος. Οι παγετώνες έχουν καταρρεύσει και ψάρια από θερμότερα, νότια κλίματα, όπως το σκουμπρί, έχουν βρεθεί στα νερά της χώρας.

Άνευ προηγουμένου ζέστη στην Ισλανδία το καλοκαίρι

Ο Ιούλιος του 2025 έφερε την πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού στην Ισλανδία, με πολλές μετεωρολογικές σταθμούς σε όλη τη χώρα να κατέγραψαν ρεκόρ θερμοκρασιών. Σε αρκετές περιοχές, τα νέα ρεκόρ ξεπέρασαν τα προηγούμενα κατά εντυπωσιακό περιθώριο, σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω από 8°C, μια σπάνια και αξιοσημείωτη αύξηση στην ιστορία της μετεωρολογίας.

Σύμφωνα με το Ισλανδικό Μετεωρολογικό Γραφείο (IMO), η υψηλότερη θερμοκρασία στις 14 Ιουλίου καταγράφηκε στο Hjarðarból στο Biskupstungur, όπου ο υδράργυρος εκτοξεύτηκε στους 29,5°C, ένα νέο τοπικό ρεκόρ. Αυτό απέχει μόλις ένα βαθμό από το απόλυτο εθνικό ρεκόρ θερμότητας της Ισλανδίας των 30,5°C, που είχε σημειωθεί στο Teigarhorn στο Berufjörður στις 22 Ιουνίου 1939. Ο ήλιος έλουσε σχεδόν όλες τις περιοχές της Ισλανδίας στις 14 και 15 Ιουλίου, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν πάνω από 25°C σε πολλές περιοχές. Πολλοί σταθμοί, όπως οι Þingvellir, Skálholt, Kálfhóll και Bræðratunguvegur, κατέγραψαν θερμοκρασίες πάνω από 28°C, μια εξαιρετική τιμή για το νησί, ακόμη και στα μέσα του καλοκαιριού. Το Ρέικιαβικ κατέγραψε υψηλή θερμοκρασία 20,8°C, για πρώτη φορά φέτος οι θερμοκρασίες στην πρωτεύουσα ξεπέρασαν τους 20°C και ήταν η πρώτη τέτοια μέρα από τον Αύγουστο του 2023.

Αυτές οι ακραίες θερμοκρασίες του Ιουλίου ακολουθούν έναν εξαιρετικά θερμό Μάιο 2025, που ήταν ο θερμότερος Μάιος που έχει καταγραφεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το IMO:

Η μέση θερμοκρασία στη Ρέικιαβικ ήταν 9,0°C, δηλαδή 2,3°C πάνω από τον μέσο όρο 1991–2020.

Το Akureyri κατέγραψε μέση θερμοκρασία 10,1°C, δηλαδή 3,9°C πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο και 3,5°C πάνω από τον μέσο όρο 10 ετών.

Ο Μάιος σημείωσε απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας σε πολλές τοποθεσίες με πάνω από έναν αιώνα συνεχών μετρήσεων, όπως το Akureyri (145 χρόνια), Grímsey (152 χρόνια), Grímsstaðir á Fjöllum (119 χρόνια), Ρέικιαβικ (155 χρόνια), Stykkishólmur (180 χρόνια) και Teigarhorn (153 χρόνια).

Στο Grímsey, ο Μάιος ήταν 1,4°C θερμότερος από το προηγούμενο ρεκόρ του 1939, ενώ στο Egilsstaðir οι θερμοκρασίες ήταν 1,6°C πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ του 1991.

Πανεθνικά, η μέση θερμοκρασία του Μαΐου σε κατοικημένες περιοχές ήταν 8,4°C, ξεπερνώντας το προηγούμενο εθνικό ρεκόρ Μαΐου των 7,6°C που είχε καταγραφεί το 1935.

Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, όλο και περισσότερα είδη κουνουπιών έχουν εντοπιστεί σε όλο τον κόσμο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, φέτος βρέθηκαν αυγά του αιγυπτιακού κουνουπιού (Aedes aegypti), ενώ το ασιατικό κουνουπιού της τίγρης (Aedes albopictus) έχει εντοπιστεί στο Κεντ. Πρόκειται για εισβλητικά είδη που μπορούν να μεταδώσουν τροπικές ασθένειες, όπως ο δάγκειος πυρετός, το τσικουνγκούνια και ο ιός Ζίκα.

Ο Matthías Alfreðsson, εντομολόγος στο Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών της Ισλανδίας, επιβεβαίωσε τα ευρήματα. Ο ίδιος αναγνώρισε τα έντομα, τα οποία του έστειλε ένας πολίτης επιστήμονας. Είπε: «Τρία δείγματα Culiseta annulata βρέθηκαν στο Kiðafell, Kjós, δύο θηλυκά και ένα αρσενικό. Όλα συλλέχθηκαν από σχοινιά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που αποσκοπεί στην προσέλκυση νυχτοπεταλούδων». Το είδος είναι ανθεκτικό στο κρύο και μπορεί να επιβιώσει στις συνθήκες της Ισλανδίας, καταφεύγοντας το χειμώνα σε υπόγεια και αχυρώνες. Ο Björn Hjaltason βρήκε τα κουνούπια και δημοσίευσε σχετικά με αυτό στην ομάδα Insects in Iceland στο Facebook. «Στο σούρουπο της 16ης Οκτωβρίου, είδα μια παράξενη μύγα σε μια κορδέλα κόκκινου κρασιού», είπε ο Björn, αναφερόμενος στην παγίδα που χρησιμοποιεί για να προσελκύσει έντομα. «Αμέσως υποψιάστηκα τι συνέβαινε και γρήγορα συνέλεξα τη μύγα. Ήταν θηλυκό». Έπιασε άλλα δύο και τα έστειλε στο επιστημονικό ινστιτούτο, όπου ταυτοποιήθηκαν.

Με πληροφορίες από Guardian