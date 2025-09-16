Κλιματική Κρίση: 1,5 εκατ. Αυστραλοί απειλούνται από άνοδο της στάθμης της θάλασσας

Έκθεση-ορόσημο για το κλίμα προειδοποιεί ότι 1,5 εκατομμύριο κάτοικοι της Αυστραλίας σε παράκτιες περιοχές βρίσκονται σε κίνδυνο από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας έως το 2050, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει ολοένα και πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η πρώτη Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων Κλίματος της Αυστραλίας προβλέπει αυξημένη συχνότητα και ένταση φαινομένων όπως πλημμύρες, κυκλώνες, καύσωνες, ξηρασίες και πυρκαγιές.

«Οι Αυστραλοί ζουν ήδη με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής, Κρις Μπόουεν. «Κάθε βαθμός θέρμανσης που αποφεύγουμε τώρα, προστατεύει τις μελλοντικές γενιές».

Η έκθεση εξέτασε τρία σενάρια υπερθέρμανσης: πάνω από 1,5°C, πάνω από 2°C και πάνω από 3°C. Σημειώνει ότι η Αυστραλία έχει ήδη ξεπεράσει το όριο του 1,5°C. Αν η θερμοκρασία φτάσει τους 3°C, οι θάνατοι από θερμική καταπόνηση στο Σίδνεϊ θα αυξηθούν κατά 400%, ενώ στη Μελβούρνη σχεδόν θα τριπλασιαστούν.

Η 72σέλιδη έκθεση – που δημοσιεύτηκε λίγο πριν η κυβέρνηση ανακοινώσει τους νέους κλιματικούς στόχους για το 2035 – προειδοποιεί ότι καμία κοινότητα στην Αυστραλία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη. Οι κλιματικοί κίνδυνοι θα είναι αλυσιδωτοί, πολλαπλοί και ταυτόχρονοι.

Οι συνέπειες περιλαμβάνουν:

αύξηση θανάτων λόγω καύσωνα

υποβάθμιση της ποιότητας του νερού λόγω πλημμυρών και πυρκαγιών

λόγω πλημμυρών και πυρκαγιών πτώση αξιών ακινήτων κατά 611 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας

Μέχρι το 2050, ο αριθμός των παράκτιων κοινοτήτων που θα βρίσκονται σε "υψηλό και πολύ υψηλό κίνδυνο" θα αυξηθεί. Αν δεν αλλάξουν οι πληθυσμιακές κατανομές, πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι θα επηρεαστούν.

Οι βόρειες περιοχές, οι απομακρυσμένες κοινότητες και τα προάστια μεγάλων πόλεων διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Οι επιπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα πιεστικές για την υγεία, τις υποδομές, τα οικοσυστήματα και τους διασώστες.

Η έκθεση επισημαίνει ότι και οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, όπως ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος στο Κουίνσλαντ και ο Ύφαλος Νινγκαλού στη Δυτική Αυστραλία, θα αντιμετωπίσουν υψηλό κίνδυνο λεύκανσης και απώλειας βιοποικιλότητας.

Ο Μπόουεν τόνισε: «Η έκθεση δείχνει καθαρά ότι διακυβεύεται το μέλλον ολόκληρης της χώρας. Το κόστος της αδράνειας θα είναι πάντα μεγαλύτερο από το κόστος της δράσης». Η κυβέρνηση, ως απάντηση, παρουσίασε εθνικό σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, που καλεί σε συνεργασία ομοσπονδιακού, πολιτειακού και τοπικού επιπέδου. Ο Μπόουεν υποσχέθηκε επίσης φιλόδοξο αλλά εφικτό στόχο για το 2035, βασισμένο στις εισηγήσεις της Ανεξάρτητης Κλιματικής Αρχής.

Η Αυστραλία έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές κατά 43% μέχρι το 2030, αλλά δέχεται έντονη κριτική για τη συνεχιζόμενη εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα.

Η επικεφαλής του Climate Council, Αμάντα ΜακΚένζι, χαρακτήρισε "τρομακτικά" τα ευρήματα της έκθεσης και κάλεσε την κυβέρνηση να υιοθετήσει δραστικότερους στόχους μείωσης των εκπομπών. «Όσο περισσότερο καθυστερούμε, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η προστασία των κοινοτήτων από καύσωνες, πλημμύρες και πυρκαγιές», προειδοποίησε.

Με πληροφορίες από BBC