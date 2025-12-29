Κλιματική αλλαγή: Η πρώτη χώρα που ερημώνει λόγω ανόδου της στάθμης της θάλασσας

Περισσότερο από το ένα τρίτο των 11.000 κατοίκων του Τουβαλού υπέβαλε αίτηση για κλιματική βίζα προκειμένου να μεταναστεύσει στην Αυστραλία, στο πλαίσιο συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ των δύο χωρών πριν από δύο χρόνια.

Ο αριθμός των εισακτέων περιορίζεται σε 280 βίζες ετησίως, προκειμένου να αποφευχθεί το brain drain από το μικρό κράτος του Ειρηνικού Ωκεανού.

Μεταξύ όσων επιλέχθηκαν στο πρώτο κύμα κλιματικών μεταναστών περιλαμβάνονται η πρώτη γυναίκα οδηγός περονοφόρου ανυψωτικού στο Τουβαλού, ένας οδοντίατρος και ένας πάστορας που εστιάζει στη διατήρηση της πνευματικής ζωής της κοινότητας χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα τους, σύμφωνα με Αυστραλούς κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Το Τουβαλού, μία από τις χώρες που απειλούνται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, αποτελείται από μια ομάδα χαμηλών κοραλλιογενών νησιών, διάσπαρτων στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανάμεσα στην Αυστραλία και τη Χαβάη.

Ο Manipua Puafolau, από το κύριο νησί του Τουβαλού, το Φουναφούτι, έφτασε στην Αυστραλία στις αρχές Δεκεμβρίου.

Μαθητευόμενος πάστορας της σημαντικότερης εκκλησίας στο Τουβαλού, σκοπεύει να εγκατασταθεί στη μικρή πόλη Νάρακορτ, στην πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας, όπου αρκετές εκατοντάδες κάτοικοι νησιών του Ειρηνικού εργάζονται εποχικά στη γεωργία και στη βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος.

«Για τους ανθρώπους που μετακινούνται στην Αυστραλία, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη σωματική και οικονομική τους ευημερία, αλλά και την ανάγκη για πνευματική καθοδήγηση», δήλωσε σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το αυστραλιανό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο πρωθυπουργός του Τουβαλού, Φελέτι Τέο, επισκέφθηκε τον περασμένο μήνα την κοινότητα στο Μέλτον της Μελβούρνης, για να υπογραμμίσει τη σημασία της διατήρησης ισχυρών δεσμών και πολιτισμικών σχέσεων πέρα από τα σύνορα, καθώς οι πολίτες μεταναστεύουν, σύμφωνα με αξιωματούχους του Τουβαλού.

Στο Φουναφούτι, η ξηρά σε πολλά σημεία είναι μόλις λίγο φαρδύτερη από τον δρόμο. Οι οικογένειες ζουν σε σπίτια με ψάθινες στέγες και τα παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου λόγω έλλειψης χώρου.

Έως το 2050, επιστήμονες της NASA προβλέπουν ότι οι καθημερινές παλίρροιες θα καλύψουν κατά το ήμισυ τη γη στο Φουναφούτι, όπου κατοικεί το 60% του πληθυσμού του Τουβαλού, με τους κατοίκους να προσπαθούν να επιβιώσουν σε λωρίδες γης πλάτους μόλις 20 μέτρων.

Η πρόβλεψη βασίζεται σε άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά ένα μέτρο, ενώ στο χειρότερο σενάριο, με διπλάσια άνοδο, το 90% του κύριου εδάφους της χώρας θα βρισκόταν κάτω από το νερό.

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένι Γουόνγκ, δήλωσε ότι οι κλιματικοί μετανάστες θα συμβάλουν στην αυστραλιανή κοινωνία.

Η βίζα προσφέρει «κινητικότητα με αξιοπρέπεια, παρέχοντας στους κατοίκους του Τουβαλού τη δυνατότητα να ζήσουν, να σπουδάσουν και να εργαστούν στην Αυστραλία καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επιδεινώνονται», ανέφερε η Γουόνγκ σε δήλωσή της στο Reuters.

Η Αυστραλία δημιουργεί υπηρεσίες υποστήριξης για να βοηθήσει τις οικογένειες από το Τουβαλού να εγκατασταθούν στη Μελβούρνη, στην Αδελαΐδα της Νότιας Αυστραλίας και στην πολιτεία του Κουίνσλαντ στα βόρεια της χώρας.

Η Kitai Haulapi, η πρώτη γυναίκα οδηγός περονοφόρου ανυψωτικού στο Τουβαλού, παντρεύτηκε πρόσφατα και θα μετακομίσει στη Μελβούρνη, μια πόλη πέντε εκατομμυρίων κατοίκων. Σε βίντεο του αυστραλιανού υπουργείου Εξωτερικών δηλώνει ότι ελπίζει να βρει εργασία στην Αυστραλία και να συνεχίσει να συνεισφέρει στο Τουβαλού στέλνοντας χρήματα στην οικογένειά της.

Η οδοντίατρος Masina Matolu, μητέρα τριών παιδιών και σύζυγος ναυτικού, θα μετακομίσει με την οικογένειά της στο Ντάργουιν, πόλη της βόρειας Αυστραλίας. Σκοπεύει να εργαστεί με αυτόχθονες κοινότητες.

«Μπορώ πάντα να μεταφέρω ό,τι νέο μαθαίνω στην Αυστραλία πίσω στην κουλτούρα της πατρίδας μου, απλώς για να βοηθήσω», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της.

Με πληροφορίες από Reuters