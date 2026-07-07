Κλιματική αλλαγή: Γιατί οι επιστήμονες ανησυχούν για το επερχόμενο κύμα του «Super El Niño»

Υπό στενή παρακολούθηση έχουν θέσει, εδώ και μήνες, τον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό οι επιστήμονες, αναμένοντας την εμφάνιση ενός έντονου, «Super» El Niño, το οποίο αναμένεται να είναι ένα από τα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία.

Τώρα, όλα δείχνουν ότι αυτό το El Niño θα μπορούσε να θέσει ένα νέο σημείο αναφοράς ως προς τη μέγιστη έντασή του, φέρνοντας δυνητικά εφιαλτικές επιπτώσεις για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που επηρεάζει σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το El Niño πρόκειται να ενισχυθεί ραγδαία στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό κατά τους επόμενους μήνες. Μάλιστα, προβλέπεται να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο έντασης την περίοδο που θα κορυφωθεί, δηλαδή από τα τέλη του φθινοπώρου έως τις αρχές του χειμώνα.

Sabíamos que El Niño sería intenso este año. Pero podría terminar siendo incluso peor de lo previsto https://t.co/bdbRh4Y4Y7 — CNN en Español (@CNNEE) July 6, 2026

Super El Niño: Το τελευταίο επεισόδιο του 2015

Ήδη, όπως αναφέρει το CNN, χαρακτηρίζεται ανεπίσημα ως «Super El Niño». Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, λίγα είναι τα αντίστοιχα φαινόμενα, που έχουν φτάσει σε τέτοια επίπεδα έντασης τις τελευταίες δεκαετίες, με το πιο πρόσφατο να καταγράφεται την περίοδο 2015-2016.

Ωστόσο, ορισμένα υπολογιστικά μοντέλα προβλέπουν τώρα ότι αυτό το El Niño θα μπορούσε να είναι ισχυρότερο από οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο, τουλάχιστον από το 1950 μέχρι σήμερα.

«Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι, ανάλογα με το μοντέλο, οι προβλέψεις είναι σχεδόν πρωτοφανείς», ανέφερε σε email του ο Μάικλ Τίπετ, επιστήμονας που διερευνά το ζήτημα της ατμόσφαιρας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

We knew this Super #ElNiño would be intense. But it could end up being even worse than anticipated. Andrew Freedman @afreedma has the details.#Asiahttps://t.co/26ThFcudQe — CNN Asia Pacific PR (@cnnasiapr) July 7, 2026

Τι είναι το El Niño

Το El Niño είναι ένας περιοδικός κλιματικός κύκλος που χαρακτηρίζεται από υψηλότερες, από το κανονικό, θερμοκρασίες των ωκεανών στον ισημερινό τροπικό Ειρηνικό, σε συνδυασμό με αντίστοιχες μεταβολές στα καιρικά μοτίβα αυτής της περιοχής. Οι αλλαγές που συμβαίνουν εκεί έχουν στη συνέχεια παγκόσμιες επιπτώσεις.

Κατά τη διάρκεια των φαινομένων El Niño, τεράστιες ποσότητες θερμότητας μεταφέρονται από τον ωκεανό στην ατμόσφαιρα, ανεβάζοντας τις μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες και αυξάνοντας την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων σε όλο τον κόσμο.

Οι πρόσφατες προβολές των υπολογιστικών μοντέλων δείχνουν τάση για ένα ακόμα πιο έντονο El Niño στην αιχμή του, σε σύγκριση με προηγούμενες προσομοιώσεις, γεγονός που σημαίνει ότι έχει ακόμη μεγαλύτερες πιθανότητες να προκαλέσει ανησυχία σε ό,τι αφορά την αύξηση των θερμοκρασιών. Αντίστοιχα, θα μπορούσε να προκαλέσει πλημμύρες σε ορισμένες περιοχές και ξηρασία σε άλλες, παράλληλα με κύματα καύσωνα και άλλες καταστροφικές επιπτώσεις.

Εκτός από τις καταστροφές που σχετίζονται με τον καιρό, τα φαινόμενα El Niño μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη γεωργία. Για παράδειγμα, το El Niño είναι γνωστό ότι μειώνει την απόδοση της παραγωγής ρυζιού στην Ινδία και σε άλλα μέρη της Ασίας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πληθωρισμό των τιμών των τροφίμων.

Η εκτίμηση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO), ο οποίος αποτελεί τον καιρικό βραχίονα των Ηνωμένων Εθνών, καλεί τους αξιωματούχους σε όλο τον κόσμο να προετοιμαστούν για τις επιπτώσεις που σχετίζονται με το El Niño. Ο WMO επιδιώκει επίσης να κινητοποιήσει τις υπηρεσίες του ΟΗΕ ώστε να προλάβουν την πιθανότητα ακραίων φαινομένων που μπορεί να απαιτήσουν ανθρωπιστική ανταπόκριση.

«Η κοινή γνώμη των ειδικών μετατοπίζεται σίγουρα προς ένα ακόμα ισχυρότερο φαινόμενο», δήλωσε ο Ζέκε Χάουσφαδερ, κλιματικός επιστήμονας που παρακολουθεί στενά τις προβολές των μοντέλων του El Niño.

«Οι αναλύσεις των μοντέλων δείχνουν σταθερά υψηλότερες πιθανότητες για ένα εξαιρετικά ισχυρό φαινόμενο σε σύγκριση με πριν από λίγους μήνες, και κάθε μήνας φέρνει υψηλότερες εκτιμήσεις», είπε. «Αυτή τη στιγμή, οι πιθανότητες να δούμε ένα El Niño-ρεκόρ φέτος είναι αρκετά μεγάλες».

Αν και οι νεότερες αναλύσεις των μοντέλων δεν εγγυώνται ότι το El Niño θα είναι τόσο έντονο όσο απεικονίζουν, αποτυπώνουν ένα καιρικό μοτίβο, το οποίο ενισχύεται από όσα συμβαίνουν ήδη στην πράξη. Για παράδειγμα, όπως παρουσιάζει επίσης το CNN, κατά τον τελευταίο μήνα, οι θερμοκρασίες των ωκεανών στην περιοχή που παρακολουθούν οι επιστήμονες για το El Niño κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ για αυτή την εποχή, καθώς ζεστό νερό μετακινείται από τον δυτικό Ειρηνικό προς τον ανατολικό, ενισχύοντας και τροφοδοτώντας την ένταση του φαινομένου.

Ωστόσο, υπάρχει ένας σημαντικός αστάθμητος παράγοντας στο παιχνίδι, όπως διευκρινίζει το δημοσίευμα, παρουσιάζοντάς τον: ένας πλανήτης που έχει ήδη θερμανθεί από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.

Το άρθρο καταλήγει αναφέροντας πως είναι πιθανό οι, ήδη, θερμές συνθήκες του πλανήτη να τροποποιήσουν κάποιες από τις τυπικές επιπτώσεις του El Niño, αν και το πώς ακριβώς θα συμβεί αυτό αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Το τελευταίο El Niño που σημειώθηκε, την περίοδο 2023-2024, δεν έφερε κάποιες από τις συνηθισμένες αλλαγές στα καιρικά μοτίβα, αλλά δεν υπάρχουν δύο El Niño που να είναι απολύτως ίδια.

Το φαινόμενο του 2023-2024 δεν ήταν τόσο έντονο όσο προβλέπεται να είναι αυτό, και τα ισχυρότερα φαινόμενα El Niño είναι πιο πιθανό να επηρεάσουν τα καιρικά μοτίβα σε πολλαπλές ηπείρους.

Με πληροφορίες από CNN