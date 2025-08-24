Το Κιλιμάντζαρο μέσα από τον φωτογραφικό φακό του Omar Al Gurg, όπως δεν έχει καταγραφεί πριν

Φωτογραφίες του Omar Al Gurg που καταγράφουν τις εμπειρίες του από πεζοπορία στο Κιλιμάντζαρο παρουσιάζονται στην έκθεση «Everyman’s Mountain» στην γκαλερί Lawrie Shabibi, στο Ντουμπάι.

Η έκθεση είναι μια ερωτική επιστολή στο βουνό της Τανζανίας, την έκταση και τη βιοποικιλότητά του, καθώς και την ανθρώπινη παρουσία σε αυτό η οποία, όπως λέει ο Al Gurg στη συνοδευτική έκδοση, είναι ταυτόχρονα επιδραστική και ασήμαντη.

Οι φωτογραφίες από εξαήμερη πεζοπορία το 2021 προσφέρουν εξερεύνηση του βουνού ως ένα ζωντανό, εξελισσόμενο οικοσύστημα που διαμορφώνεται από τις φυσικές δυνάμεις και τους ανθρώπους.

Οι εικόνες του αποκαλύπτουν το πολυεπίπεδο βουνό με τα γεμάτα ομίχλη δάση και τις αναγεννώμενες βαλτώδεις εκτάσεις που επλήγησαν από πρόσφατες πυρκαγιές μέχρι τα εύθραυστα παγοκαλύμματα κοντά στην κορυφή.

Οι σκόπιμες παύσεις του για να καταγράψει ανεπαίσθητες λεπτομέρειες, όπως το φως που φιλτράρεται μέσα από το φύλλωμα, την ανθεκτικότητα της νέας βλάστησης και τους μεταβαλλόμενους σχηματισμούς νεφών, αντανακλούν μια βαθιά προσοχή που υπερβαίνει τη φυσική πρόκληση.

Φωτ.: Γκαλερί Lawrie Shabibi

Οι φωτογραφίες προσκαλούν τους θεατές να αναλογιστούν τη δική τους σχέση με τη φύση και τη συλλογική ευθύνη.

«Η έκθεση "Everyman’s Mountain" δεν αφορά την κατάκτηση, αλλά τη διαδικασία: την πράξη του να βλέπεις, να εκτιμάς και να μαρτυράς. Είναι μια οπτική απόδειξη της ανθεκτικότητας, της ευαλωτότητας και της ήσυχης ομορφιάς που βρίσκεται σε κάθε λεπτομέρεια του βουνού, ενθαρρύνοντάς μας όλους να ασχοληθούμε με τον φυσικό κόσμο μέσα από ένα πρίσμα ταπεινότητας και διαχείρισης» αναφέρεται στην περιγραφή της έκθεσης.

Ο Al Gurg προβάλλει επίσης, τους αχθοφόρους που υποστηρίζουν τους πεζοπόρους του βουνού, συχνά ξεπερνώντας τους σε αριθμό. Υπάρχουν φωτογραφίες που τους δείχνουν να σηκώνουν μεγάλες τσάντες στις πλάτες τους και πάνω από τα κεφάλια τους.

Ο Omar Al Gurg είναι καλλιτέχνης γεννημένος στο Ντουμπάι, μεγαλωμένος σε οικογένεια φωτογράφων. Από μικρή ηλικία ο Al Gurg άρχισε να απαθανατίζει εικόνες καλλιεργώντας μια «αυτοδίδακτη προσέγγιση» που δίνει προτεραιότητα στην παρατήρηση και την προσοχή.

Η έκθεση «Everyman’s Mountain» θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ