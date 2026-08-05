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Περιβάλλον

Κέρκυρα: Βυθός από ξαπλώστρες στη θάλασσα της Ημερολιάς

Οι εικόνες κάτω από την επιφάνεια του νερού αναδεικνύουν για ακόμη μια φορά τα αποτελέσματα της ανθρώπινης παρέμβασης στο θαλάσσιο περιβάλλον

The LiFO team
The LiFO team
ΚΕΡΚΥΡΑ ΒΥΘΟΣ ΞΑΠΛΩΣΤΕΣ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi / Γιώργος Κονταρίνης
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Μια ασυνήθιστη εικόνα καταγράφεται στη θαλάσσια περιοχή Ημερολιά στη βόρεια Κέρκυρα, όπου ο βυθός είναι γεμάτος από κατεστραμμένες ξαπλώστρες και άλλα αντικείμενα παραλίας.

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν τον εξοπλισμό να βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του νερού, μετατρέποντας τον βυθό σε έναν ακόμη χώρο που παραβίασε η ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η παρουσία ξαπλωστρών και άλλων αντικειμένων μέσα στη θάλασσα προκαλεί προβληματισμό για την αλλοίωση της εικόνας ενός κατά τα άλλα φυσικού οικοσυστήματος.
 

Κέρκυρα: Βυθός από ξαπλώστρες στη θάλασσα της Ημερολιάς Facebook Twitter
Κέρκυρα: Βυθός από ξαπλώστρες στη θάλασσα της Ημερολιάς Facebook Twitter
Κέρκυρα: Βυθός από ξαπλώστρες στη θάλασσα της Ημερολιάς Facebook Twitter
Κέρκυρα: Βυθός από ξαπλώστρες στη θάλασσα της Ημερολιάς Facebook Twitter
Κέρκυρα: Βυθός από ξαπλώστρες στη θάλασσα της Ημερολιάς Facebook Twitter
Κέρκυρα: Βυθός από ξαπλώστρες στη θάλασσα της Ημερολιάς Facebook Twitter
Κέρκυρα: Βυθός από ξαπλώστρες στη θάλασσα της Ημερολιάς Facebook Twitter
Κέρκυρα: Βυθός από ξαπλώστρες στη θάλασσα της Ημερολιάς Facebook Twitter
Κέρκυρα: Βυθός από ξαπλώστρες στη θάλασσα της Ημερολιάς Facebook Twitter

Φωτογραφίες: Eurokinissi / Γιώργος Κονταρίνης

Περιβάλλον

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