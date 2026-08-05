Κέρκυρα: Βυθός από ξαπλώστρες στη θάλασσα της Ημερολιάς

Μια ασυνήθιστη εικόνα καταγράφεται στη θαλάσσια περιοχή Ημερολιά στη βόρεια Κέρκυρα, όπου ο βυθός είναι γεμάτος από κατεστραμμένες ξαπλώστρες και άλλα αντικείμενα παραλίας.

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν τον εξοπλισμό να βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του νερού, μετατρέποντας τον βυθό σε έναν ακόμη χώρο που παραβίασε η ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η παρουσία ξαπλωστρών και άλλων αντικειμένων μέσα στη θάλασσα προκαλεί προβληματισμό για την αλλοίωση της εικόνας ενός κατά τα άλλα φυσικού οικοσυστήματος.



Φωτογραφίες: Eurokinissi / Γιώργος Κονταρίνης

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