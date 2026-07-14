Καύσωνες στην Ευρώπη: Η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα δεν είναι έτοιμη

Η Ευρώπη βρίσκεται μόλις στα μέσα του καλοκαιριού και ήδη δοκιμάζεται από διαδοχικά, πολυήμερα κύματα καύσωνα. Σε ορισμένες περιοχές, οι θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει τους 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ συναγερμοί για καύσωνα έχουν τεθεί σε ισχύ σε πολλές χώρες.

Στη Γαλλία, 72 από τα 94 γεωγραφικά διαμερίσματα είχαν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό ήδη από τον Μάϊο, την ώρα που τουλάχιστον 40 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν δροσιά. Στην Ισπανία, οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 45,1 βαθμούς Κελσίου, ενώ μόνο τον Ιούνιο καταγράφηκαν πάνω από 1000 θάνατοι που συνδέονται με τη ζέστη.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Ιούνιος κατέρριψε το απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα. Σχολεία κλείνουν, τα δίκτυα ηλεκτροδότησης δέχονται αυξανόμενη πίεση και τα νοσοκομεία αναφέρουν περισσότερα περιστατικά που σχετίζονται με τη ζέστη.

Η εικόνα αυτή δεν αποτελεί πια εξαίρεση. Η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη, περίπου με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και δεκαετίες ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή θα κάνει τους καύσωνες συχνότερους, εντονότερους και μεγαλύτερης διάρκειας.

Τα καλοκαίρια που γνώριζε η Κεντρική και η Βόρεια Ευρώπη αλλάζουν ριζικά. Το ερώτημα, πλέον, δεν είναι αν η ακραία ζέστη θα επιστρέψει, αλλά αν οι ευρωπαϊκές πόλεις μπορούν να την αντέξουν.

Η ζέστη ως κλιματική καταστροφή

Η ακραία ζέστη σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους στην Ευρώπη από οποιαδήποτε άλλη κλιματική απειλή. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότεροι από 175.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο στην ήπειρο από αιτίες που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες.

Παρά το μέγεθος του κινδύνου, οι καύσωνες δεν αντιμετωπίζονται ακόμη με την ίδια επείγουσα λογική που συνοδεύει τις πλημμύρες, τις μεγάλες πυρκαγιές ή τις καταιγίδες. Σε πολλές χώρες, η αντίδραση παραμένει αποσπασματική, σαν η ζέστη να είναι ένα παροδικό καιρικό φαινόμενο και όχι ένας κίνδυνος που απειλεί άμεσα ανθρώπινες ζωές.

Αυτό αρχίζει να αλλάζει σε θεσμικό επίπεδο. Στην COP30, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών, παρουσίασε νέο πλαίσιο για τη διαχείριση της ακραίας ζέστης, αναγνωρίζοντάς την ως μία από τις πιο θανατηφόρες και λιγότερο διαχειριζόμενες κλιματικές απειλές.

Ωστόσο, η Ευρώπη παραμένει εκτεθειμένη. Δεκαετίες αποσπασματικών πολιτικών, βραχυπρόθεσμων λύσεων και υποεπένδυσης στις δημόσιες υπηρεσίες έχουν αφήσει πόλεις και κοινωνίες χωρίς τα εργαλεία που χρειάζονται για να αντέξουν τη νέα πραγματικότητα.

Facebook Twitter Καύσωνας στην Ισπανία / Φωτ.: EPA

Πόλεις σχεδιασμένες για άλλο κλίμα

Η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη για τη ζέστη που ήδη βιώνει. Πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής Κλιματικής Αλλαγής του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποίησε ότι η χώρα διαθέτει θεσμικό πλαίσιο προστασίας για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πια, καθώς οι θερμοκρασίες πάνω από τους 40 βαθμούς γίνονται ολοένα και πιο συχνές.

Το ίδιο πρόβλημα αφορά σχεδόν κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Οι πόλεις σχεδιάστηκαν για μια διαφορετική εποχή, με δρόμους, πεζοδρόμια και κτίρια που απορροφούν και παγιδεύουν τη θερμότητα. Έτσι, οι αστικές περιοχές μετατρέπονται σε θερμικές νησίδες, με θερμοκρασίες αρκετούς βαθμούς υψηλότερες από τις γύρω περιοχές.

Ορισμένες πόλεις έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται. Το Παρίσι έχει δεσμευτεί να φυτέψει 170.000 δέντρα σε δημόσιους χώρους, ενώ η Μασσαλία χαρτογραφεί σκιερές διαδρομές για πεζούς και επεμβαίνει σε δημόσιες πλατείες ώστε να περιορίσει τη θερμική επιβάρυνση.

Αλλού, οι αρχές δοκιμάζουν ψυχρά υλικά σε δρόμους και πεζοδρόμια, επανεξετάζουν τους οικοδομικούς κανονισμούς και σχεδιάζουν δημόσιους χώρους με μεγαλύτερη έμφαση στη σκιά και στον φυσικό δροσισμό.

Όμως αυτά τα μέτρα παραμένουν ανεπαρκή όσο η Ευρώπη συνεχίζει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα και από συστήματα μεταφορών, στέγασης και κατανάλωσης με υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα.

Το αποτύπωμα αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει περίπου τους 9 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα ανά άτομο τον χρόνο, πολύ πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο των περίπου 5 τόνων.

Τα περιθώρια στενεύουν

Η πρόοδος που έχει γίνει δεν αρκεί. Σε πολλές διαδρομές, το τρένο παραμένει ακριβότερο από το αεροπλάνο. Οι οικοδομικοί κανονισμοί εξακολουθούν να επιτρέπουν νέα κτίρια που μπορεί σύντομα να είναι δύσκολο να κατοικηθούν σε περιόδους καύσωνα. Οι σκιασμένοι δημόσιοι χώροι παραμένουν εξαίρεση και όχι κανόνας.

Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της ζέστης υπάρχουν σε ορισμένες πόλεις, αλλά συχνά δεν είναι νομικά δεσμευτικά. Ακόμη λιγότερες διαθέτουν τους προϋπολογισμούς που χρειάζονται για να περάσουν από τις εξαγγελίες στην πράξη.

Η ατομική δράση έχει σημασία, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις συστημικές αλλαγές που μπορούν να επιβάλουν μόνο κυβερνήσεις και θεσμοί. Η μείωση της κατανάλωσης κρέατος ή των αεροπορικών ταξιδιών μπορεί να συμβάλει, όμως οι εκπομπές πρέπει να περιοριστούν στην πηγή.

Στα τέλη του 2026, η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να παρουσιάσει στρατηγική ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, με νομικά δεσμευτικούς κανόνες και εργαλεία παρακολούθησης για τον συντονισμό της δράσης στα κράτη μέλη.

Το βήμα είναι σημαντικό, αλλά οι πρόσφατοι καύσωνες δείχνουν ότι η απόσταση ανάμεσα σε όσα σχεδιάζονται και σε όσα ήδη συμβαίνουν μεγαλώνει γρήγορα. Η Ευρώπη δεν καλείται απλώς να αντιδράσει στο επόμενο κύμα ζέστης, αλλά να ανασχεδιάσει πόλεις, υποδομές και πολιτικές για μια πραγματικότητα που έχει ήδη αλλάξει.

Με πληροφορίες από The Conversation