Καρχαρίες, γκέκο και οκάπι αποκτούν αυξημένη διεθνή προστασία απέναντι στο παράνομο εμπόριο

Σημαντικές αποφάσεις για περισσότερα από 120 είδη άγριας πανίδας, όπως καρχαρίες, σαύρες γκέκο και οκάπι, υιοθετήθηκαν στην 20ή Διάσκεψη των Μερών (COP20) της Σύμβασης CITES, η οποία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν.

Οι διαπραγματεύσεις επικεντρώθηκαν σε είδη που ήδη βρίσκονται υπό σοβαρή πίεση λόγω της παγκόσμιας ζήτησης, όπως το οκάπι, αρκετά είδη καρχαριών, τροπικά γκέκο, και λιγότερο γνωστά είδη όπως οι διδάκτυλοι βραδύποτεδες, η ροζ ταραντούλα και ο χιλιανός φοίνικας.

Πίσω από τις συζητήσεις, πάντως, υπήρξαν ισχυρές πιέσεις από λόμπι και συμμαχίες κρατών με καθαρά οικονομικά κίνητρα, αναφέρει μεταξύ άλλων η Le Monde.

Καρχαρίες: Τα είδη που προστατεύονται

Οι συμμετέχουσες χώρες αποφάσισαν να προστατεύσουν περισσότερα από 70 είδη καρχαριών και σαλαχιών. Στην Appendix I εντάχθηκαν ο ωκεάνιος λευκοπτερύγιος καρχαρίας, ο φαλαινοκαρχαρίας, και «διάβολοι της θάλασσας» (είδος ψαριού), εξέλιξη που ουσιαστικά απαγορεύει το διεθνές εμπορικό τους εμπόριο.

Την ίδια ώρα, με ομοφωνία αποφασίστηκε η πλήρης απαγόρευση του διεθνούς εμπορίου για το απειλούμενο οκάπι, καθώς το είδος εντάχθηκε στην Appendix I. Η WCS και το Κονγκολέζικο Ινστιτούτο Προστασίας της Φύσης (ICCN) χαρακτήρισαν το μέτρο κρίσιμο για τη διατήρηση ενός από τα πιο εμβληματικά ζώα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Ομοφώνως εγκρίθηκε επίσης η ένταξη των χερσαίων και θαλάσσιων ιγκουάνα των Γκαλαπάγκος στην Appendix I. Το διεθνές εμπόριό τους απαγορεύεται πλέον, γιατί τα ζώα, τα οποία ζουν αποκλειστικά στον Ισημερινό, αποτελούν συχνό στόχο παράνομης διακίνησης για συλλέκτες υψηλής αξίας.

Η διεθνής απαγόρευση στο εμπόριο ελεφαντόδοντου επαναβεβαιώθηκε.

Με πληροφορίες από Le Monde