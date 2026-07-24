Καρχαρίας έως 7 μέτρων καταγράφηκε για πρώτη φορά στη Νότια Σινική Θάλασσα

Χρησιμοποιώντας μία ασυνήθιστη, για τα επιστημονικά δεδομένα, μέθοδο, ερευνητές ανακάλυψαν για πρώτη φορά στη Νότια Σινική Θάλασσα καρχαρίες 7 μέτρων.

Αφού βύθισαν το κουφάρι μιας αγελάδας σε βάθος 1.629 μέτρων και τοποθέτησαν κάμερες για να παρακολουθήσουν τι θα συνέβαινε, κατέγραψαν για πρώτη φορά στην περιοχή γιγάντιους καρχαρίες του είδους «Pacific sleeper shark», οι οποίοι μπορούν να φτάσουν σε μήκος έως και τα επτά μέτρα.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Ocean-Land-Atmosphere Research, είχε στόχο να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο μεγάλα ζώα τρέφονται στα ακραία περιβάλλοντα των μεγάλων θαλάσσιων βαθών.

A 10-foot great white shark was caught on drone video swimming dangerously close to a group of children off the Southern California coast.



ABC News' Trevor Ault reports. pic.twitter.com/DVb0gMOYgH — ABC News (@ABC) July 21, 2026

Καρχαρίες στη Νότια Σινική Θάλασσα: Πώς έφεραν σε πέρας την έρευνά τους

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε νοτιοανατολικά του νησιού Χαϊνάν. Οι επιστήμονες άφησαν το κουφάρι της αγελάδας στον πυθμένα και περίμεναν να δουν ποια είδη θα προσελκύονταν.

Αντί για τα αναμενόμενα βαθύβια ψάρια, στις κάμερες εμφανίστηκαν οι τεράστιοι καρχαρίες, οι οποίοι μέχρι σήμερα θεωρούνταν είδος που ζει κυρίως στα ψυχρά νερά του βόρειου Ειρηνικού, όπως η Θάλασσα Μπέρινγκ, ο Κόλπος της Αλάσκας και οι ακτές της Μπάχα Καλιφόρνια.

Η καταγραφή τους στη Νότια Σινική Θάλασσα επεκτείνει σημαντικά τη γνωστή γεωγραφική εξάπλωση του είδους, όπως περιγράφει το «Discover Wildlife» του BBC.

Την ερευνητική ομάδα αποτελούσαν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Sun Yat-sen και το Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory, οι οποίοι παρατήρησαν πολλούς καρχαρίες να τρέφονται ταυτόχρονα από το κουφάρι.

Οι μεγαλύτεροι, με μήκος άνω των 2,7 μέτρων, έσκιζαν επιθετικά τη λεία τους, ενώ οι μικρότεροι κινούνταν πιο προσεκτικά γύρω από αυτήν, περιμένοντας την ευκαιρία τους.

🚨🦈 A 10-foot (≈3-meter) great white shark was captured on drone footage swimming extremely close to a group of children off the Southern California coast.



The footage was captured by drone operator Carlos Gauna#GreatWhiteShark #SharkAttack #sstvi #DroneFootage pic.twitter.com/GnvdTu0X3N — GlobeUpdate (@Globupdate) July 22, 2026

Η σειρά προτεραιότητας στη σίτιση των καρχαριών

Ένα από τα ευρήματα ήταν ότι οι καρχαρίες φαίνεται να ακολουθούν μια ιδιότυπη «σειρά προτεραιότητας» κατά τη σίτιση. Όσα άτομα πλησίαζαν από πίσω αποκτούσαν προτεραιότητα έναντι εκείνων που ήδη τρέφονταν.

«Η συμπεριφορά αυτή δείχνει ότι η προτεραιότητα στην τροφή καθορίζεται από την ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των ατόμων, ακόμη και σε τόσο μεγάλα βάθη. Πρόκειται πιθανότατα για μια στρατηγική επιβίωσης όταν οι καρχαρίες δεν κυνηγούν μόνοι τους», εξήγησε ο επικεφαλής της μελέτης, Χαν Τιαν.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ιδιαίτερα επιθετική συμπεριφορά που καταγράφηκε υποδηλώνει πως η Νότια Σινική Θάλασσα εξακολουθεί να διαθέτει άφθονες πηγές τροφής στα μεγάλα βάθη, αν και οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη ποιες ακριβώς είναι.

Η μελέτη αποκάλυψε ακόμη καταληκτικά, ότι τη διάρκεια της σίτισης, οι καρχαρίες τραβούσαν προς τα μέσα τα μάτια τους.

Σε αντίθεση με πολλά άλλα είδη καρχαριών, οι Pacific sleeper sharks δεν διαθέτουν προστατευτική μεμβράνη στα μάτια και οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτή η κίνηση λειτουργεί ως φυσικός μηχανισμός προστασίας όσο κατασπαράζουν τη λεία τους.

Ένα ακόμη στοιχείο που προκάλεσε το ενδιαφέρον των επιστημόνων είναι ότι όλοι οι καρχαρίες που καταγράφηκαν στο βίντεο ήταν θηλυκοί. Παρόμοια εικόνα έχει παρατηρηθεί και σε άλλα βαθύβια είδη της περιοχής, όπως ο μεγαλόστομος καρχαρίας, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση ότι η Νότια Σινική Θάλασσα ίσως λειτουργεί ως σημαντικός τόπος αναπαραγωγής ή ανάπτυξης για ορισμένα μεγάλα είδη καρχαριών.

Με πληροφορίες από Discover Wildlife