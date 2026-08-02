«Κανείς δεν μένει πίσω»: Πώς η Ισπανία έσωσε όλα τα ζώα από τις φωτιές

Την ώρα που χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειπαν τα σπίτια τους εξαιτίας των μεγάλων φωτιών που έπληξαν την κεντρική Ισπανία, μια άλλη, λιγότερο γνωστή επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη.

Εργαζόμενοι σε ζωολογικά πάρκα, κέντρα περίθαλψης άγριας ζωής, κτηνίατροι, εθελοντές και μέλη της Ισπανικής Πολιτοφυλακής έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να σώσουν εκατοντάδες ζώα που βρίσκονταν στην πορεία της φωτιάς.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν το Safari Madrid, δυτικά της ισπανικής πρωτεύουσας, όπου φιλοξενούνται περίπου 1.000 ζώα. Καθώς οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα το πάρκο, οι φροντιστές δεν εγκατέλειψαν τις εγκαταστάσεις. Αντίθετα, οδήγησαν λιοντάρια, τίγρεις, ελέφαντες, πτηνά και ερπετά σε κλειστούς, κλιματιζόμενους χώρους από οπλισμένο σκυρόδεμα, που θεωρήθηκαν ασφαλέστεροι απέναντι στη φωτιά που έκαιγε ανεξέλεγκτη.

When the wildfires that raged west of Madrid last week scorched their way through 131 square miles of land, Safari Madrid was just one of the bastions that emerged in a regionwide effort to save countless animals from farms and sanctuaries threatened by the blaze.… pic.twitter.com/k64zOj2aDu — CNN International (@cnni) August 1, 2026

Η Ισπανία και το παράδειγμα διάσωσης ζώων από τις φωτιές

Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι έβρεχαν ασταμάτητα τη γύρω περιοχή, προσπαθώντας να δημιουργήσουν ένα προστατευτικό φράγμα απέναντι στις φλόγες που πλησίαζαν.

Υπενθυμίζεται πως οι πυρκαγιές που ξέσπασαν δυτικά της Μαδρίτης κατέκαψαν περίπου 340 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης. Η κινητοποίηση όμως δεν περιορίστηκε στο Safari Madrid.

Στην περιοχή Σαν Μαρτίν ντε Βαλδεϊγκλέσιας, περίπου 70 χιλιόμετρα από τη Μαδρίτη, μια αρένα ταυρομαχιών μετατράπηκε προσωρινά σε καταφύγιο για άλογα, πόνι, γαϊδούρια, κατσίκες, σκύλους και γάτες που απομακρύνθηκαν από τις εστίες της φωτιάς.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή της Ισπανικής Πολιτοφυλακής. Ενδεικτικά, σε αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε βίντεο από επιχειρήσεις διάσωσης σε φάρμες και αγροκτήματα, μεταφέροντας άλογα, κατσίκες και κατοικίδια, φροντίζοντας αγελάδες και κοτόπουλα και ελέγχοντας την κατάσταση ακόμη και σε εγκαταστάσεις με στρουθοκαμήλους, καμήλες και κροκόδειλους.

«Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, ανεξαρτήτως είδους», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της.

Σε άλλη δημοσίευση περιέγραψε ως εξής τη δυσκολία των διασώσεων: «Τα ζώα μοιάζουν ανήμπορα και μπερδεμένα όταν τα απομακρύνουμε. Παγώνουν από τον φόβο. Είναι όμως μέλη της οικογένειας, ιδιαίτερα σε τέτοιες στιγμές».

Spain safari park animals survive wildfire.



As the flames advanced, most of the 26 keepers were evacuated. "We were really frightened. We have become attached to some of these animals over many years. We are hugely responsible for them," vet Christian Cabrera said… pic.twitter.com/Bwj4IMC07L — AFP News Agency (@AFP) July 31, 2026

Ισπανία: Η επιχείρηση του Safari Madrid

Το Safari Madrid κλήθηκε να βοηθήσει και ένα γειτονικό καταφύγιο άγριας ζωής, το Kuna Iberica, το οποίο φιλοξενεί τραυματισμένα και εγκαταλελειμμένα ζώα.

Καθώς οι φλόγες πλησίαζαν, μεταφέρθηκαν στο πάρκο ένας ευρασιατικός λύγκας, ένας ιβηρικός λύκος και τέσσερις γύπες. Ο λύγκας και ο λύκος χρειάστηκε να αναισθητοποιηθούν προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια.

«Το σχέδιο μας ήταν ιδιαίτερα απλό» αναφέρουν, περιγράφοντας το: «να βγάλουμε έξω ό,τι μπορούσαμε να σώσουμε» Αντίστοιχα, άλλα ζώα μεταφέρθηκαν σε πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις και σε εξειδικευμένα κέντρα περίθαλψης άγριας ζωής της Μαδρίτης.

Για όσα δεν ήταν δυνατό να μετακινηθούν εγκαίρως, σύμφωνα με το CNN, οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να ανοίξουν προσωρινά τα κλουβιά τους ώστε να μπορέσουν να διαφύγουν μόνα τους από τη φωτιά. Επειδή επρόκειτο για διασωθέντα ζώα που δεν μπορούν να επιβιώσουν στη φύση χωρίς ανθρώπινη φροντίδα, τα περισσότερα παρέμειναν κοντά στις εγκαταστάσεις και επέστρεψαν μόλις ο κίνδυνος υποχώρησε.

Οι φλόγες έφτασαν σε απόσταση μόλις δέκα μέτρων από το καταφύγιο, όμως κανένα από τα ζώα δεν τραυματίστηκε, υπογραμμίζει το αμερικάνικο δίκτυο.

Πάντως, ακόμη κι όταν το κύριο μέτωπο απομακρύνθηκε, ο κίνδυνος δεν είχε περάσει. Οι εργαζόμενοι περιπολούσαν συνεχώς τις καμένες εκτάσεις, εντοπίζοντας κορμούς που εξακολουθούσαν να καίνε και θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες αναζωπυρώσεις.

Για δύο συνεχόμενες νύχτες παρέμειναν σε επιφυλακή, με ελάχιστο ύπνο. Την ίδια ώρα, η πολύωρη παραμονή των ζώων στους εσωτερικούς χώρους δεν ήταν εύκολη. Αν και αρκετά από αυτά είναι εξοικειωμένα με τους κλειστούς χώρους λόγω κτηνιατρικών εξετάσεων, η παραμονή τους εκεί για περισσότερο από μία ημέρα προκάλεσε ανησυχία και εκνευρισμό σε ορισμένα.

«Μερικά ζώα αναστατώθηκαν λίγο, κυρίως οι νεαροί αρσενικοί ασιατικοί ελέφαντες, που είναι ιδιαίτερα δραστήριοι. Δεν υπήρξε όμως κάτι ανησυχητικό», εξήγησε ο εκπρόσωπος του Safari Madrid, Χοσέ Λουίς Κάνο Μπεθέρο.

Μετά την υποχώρηση της πυρκαγιάς, όλα τα ζώα επέστρεψαν σταδιακά στους φυσικούς τους χώρους και τόσο το Safari Madrid όσο και το Kuna Iberica επανήλθαν στη λειτουργία τους.

Παρότι οι εγκαταστάσεις σώθηκαν, οι άνθρωποι που συμμετείχαν στην επιχείρηση παραμένουν συγκλονισμένοι από το μέγεθος της καταστροφής.

Με πληροφορίες από CNN

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