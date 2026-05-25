Καλιφόρνια: «Δεν υπάρχει ενεργή διαρροή χημικών» από τη δεξαμενή που προκάλεσε μαζικές εκκενώσεις

Σε εγρήγορση τέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια, μετά τον κίνδυνο διαρροής ή έκρηξης μεγάλης δεξαμενής χημικών στην κομητεία Όραντζ, που οδήγησε στην απομάκρυνση δεκάδων χιλιάδων κατοίκων από την περιοχή.

Η δεξαμενή στη νότια Καλιφόρνια περιέχει χιλιάδες γαλόνια μεθυλομεθακρυλικού εστέρα (methyl methacrylate), μιας ιδιαίτερα εύφλεκτης και πτητικής χημικής ουσίας που χρησιμοποιείται στην παραγωγή πλαστικών.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές στην Καλιφόρνια, υπήρχε σοβαρός φόβος είτε για μεγάλη διαρροή είτε για έκρηξη τύπου BLEVE, ένα καταστροφικό φαινόμενο κατά το οποίο ένα δοχείο με εύφλεκτο υγρό εκρήγνυται λόγω υπερβολικής πίεσης.

Καλιφόρνια: «Δεν υπάρχει ενεργή διαρροή χημικών»

Αξιωματούχοι της Πυροσβεστικής της κομητείας Όραντζ, στην Καλιφόρνια, ανακοίνωσαν ωστόσο ότι «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργή διαρροή χημικών», ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρακολουθούν διαρκώς την ατμόσφαιρα στην περιοχή.

Η δεξαμενή παρουσίασε ρωγμή, γεγονός που ίσως βοήθησε στη σταδιακή αποσυμπίεσή της και απέτρεψε μέχρι στιγμής μια μεγάλη καταστροφή.

Τα συνεργεία επιχειρούν αδιάκοπα από το βράδυ της Κυριακής, ρίχνοντας νερό στη δεξαμενή ώστε να σταθεροποιήσουν τη θερμοκρασία της, η οποία είχε αυξηθεί επικίνδυνα τις τελευταίες ημέρες.

Καλιφόρνια: Πώς περιόρισαν τη διαρροή χημικών οι αρχές

«Το να αφήσουμε αυτό το πράγμα να εκραγεί είναι αδιανόητο για εμάς», δήλωσε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής της περιοχής, Κρεγκ Κόβεϊ. Παράλληλα, οι αρχές έχουν κατασκευάσει αναχώματα και πρόχειρα φράγματα για να περιορίσουν πιθανή διαρροή χημικών ουσιών προς το αποχετευτικό σύστημα ή τον ωκεανό.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε εγκατάσταση της GKN Aerospace στην πόλη Γκάρντεν Γκρόουβ, περίπου 56 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες. Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από τους κατοίκους για την αναστάτωση και δήλωσε ότι εργάζεται «όλο το 24ωρο» για να περιορίσει τον κίνδυνο.

Οι πόλεις Γκάρντεν Γκρόουβ, Στάντον, Άναχαϊμ, Σάιπρες, Γουέστμινστερ και Μπουένα Παρκ επηρεάζονται από τις εντολές εκκένωσης, ενώ αρκετά σχολεία παρέμειναν κλειστά. Παράλληλα, έχουν αποκλειστεί έξοδοι μεγάλων οδικών αξόνων για να περιοριστεί η πρόσβαση στην περιοχή.

Η τοπική υγειονομική υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι αναθυμιάσεις της ουσίας μπορεί να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα, ερεθισμό στα μάτια και ζάλη. Οι πολίτες που αντιλαμβάνονται «βαριά και φρουτώδη μυρωδιά» καλούνται να ειδοποιούν άμεσα τις Αρχές.

Με πληροφορίες από BBC