Καλιφόρνια: 40.000 άνθρωποι καλούνται να απομακρυνθούν λόγω φόβων για διαρροή χημικών

Οι αρχές στην κομητεία Όραντζ στην Καλιφόρνια, διέταξαν την εκκένωση περίπου 40.000 κατοίκων, λόγω ανησυχιών για πιθανή διαρροή χημικής ουσίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη σε εγκατάσταση της εταιρείας GKN Aerospace στην πόλη Γκάρντεν Γκρόουβ της Καλιφόρνια, όταν μια δεξαμενή αποθήκευσης που περιείχε μεθυλμεθακρυλικό άρχισε να εκλύει αέρια και να παρουσιάζει κίνδυνο αστοχίας.

Η ουσία, ιδιαίτερα εύφλεκτη, χρησιμοποιείται στην παραγωγή ρητινών και πλαστικών.

Αρχικά, οι τοπικές αρχές έσπευσαν στο σημείο με ειδική ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών και προχώρησαν σε εντολή εκκένωσης της περιοχής. Η εντολή όμως ήρθη αργότερα την ίδια ημέρα, καθώς η κατάσταση φαινόταν να σταθεροποιείται.

Ωστόσο, το πρόβλημα επιδεινώθηκε λόγω ζημιάς σε βαλβίδα της δεξαμενής, η οποία δημιούργησε επιπλέον επιχειρησιακές δυσκολίες και απέτρεψε την πλήρη αποκατάσταση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές του Γκάρντεν Γκρόουβ.

Μέχρι την Παρασκευή, οι νέες εντολές εκκένωσης είχαν επεκταθεί σε κατοίκους έξι πόλεων της περιοχής, καθώς η κατάσταση κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Εκκένωση 40.000 κατοίκων στην Καλιφόρνια λόγω κινδύνου διαρροής χημικής ουσίας και πιθανής έκρηξης

«Έχουμε μια δεξαμενή που βρίσκεται σε ενεργή κρίση», δήλωσε ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής της κομητείας Όραντζ, Κρεγκ Κόβεϊ, σε συνέντευξη Τύπου.

«Υπάρχουν ουσιαστικά δύο σενάρια: είτε η δεξαμενή θα αστοχήσει και θα χυθούν περίπου 6-7.000 γαλόνια επικίνδυνων χημικών στην περιοχή, είτε θα υπάρξει θερμική αστοχία και έκρηξη που θα επηρεάσει και τις γειτονικές δεξαμενές», συνέχισε.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Γκάρντεν Γκρόουβ, Αμίρ Ελ-Φάρα, ανέφερε ότι περίπου το 15% των κατοίκων που βρίσκονται υπό εντολή εκκένωσης αρνούνται να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους, σύμφωνα με το Orange County Register. Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί τουλάχιστον δύο καταφύγια για τους εκκενωθέντες.

Ο Κόβεϊ κάλεσε τους πολίτες να λάβουν σοβαρά υπόψη τις οδηγίες των αρχών, τονίζοντας ότι οι εκκενώσεις γίνονται προληπτικά για τα δύο πιθανά σενάρια: αστοχία ή έκρηξη της δεξαμενής.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η δεξαμενή να ραγίσει χωρίς να εκραγεί. Σε αυτή την περίπτωση, οι διασώστες έχουν τοποθετήσει φράγματα άμμου για τον περιορισμό της διαρροής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Κόβεϊ, «σε έναν περίεργο κόσμο, αυτό είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο».

Η GKN Aerospace αποτελεί τμήμα βρετανικού ομίλου που κατασκευάζει κινητήρες αεροσκαφών και άλλα εξαρτήματα αεροναυπηγικής.

Με πληροφορίες από Guardian