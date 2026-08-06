Ιστορική στιγμή για το Καζακστάν: Απελευθέρωσαν την πρώτη τίγρη στη φύση μετά από 70 χρόνια

Το Καζακστάν απελευθέρωσε για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 70 χρόνια μια τίγρη στη φύση, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός 25ετούς προγράμματος για την επανεισαγωγή του πλησιέστερου συγγενή της εξαφανισμένης τίγρης της Κασπίας.

Η Umit, μια θηλυκή τίγρη του Αμούρ, αφέθηκε ελεύθερη στο Κρατικό Φυσικό Καταφύγιο Ίλε-Μπαλκχάς. Το υπουργείο Οικολογίας του Καζακστάν ανακοίνωσε την απελευθέρωσή της στις 3 Αυγούστου.

Πρόκειται για μία από τις τέσσερις τίγρεις του Αμούρ που μεταφέρθηκαν από τη Ρωσία. Οι αρμόδιες αρχές θα παρακολουθούν την προσαρμογή της στο νέο περιβάλλον μέσω δορυφορικού κολάρου GPS/GSM και καμερών, προτού αποφασίσουν πότε θα απελευθερωθούν και οι υπόλοιπες τρεις.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης καταγράφει τη στιγμή που η τίγρη βγαίνει από το ειδικό κλουβί μεταφοράς και κάνει τα πρώτα της βήματα στο φυσικό της περιβάλλον.

Υπουργός Οικολογίας Καζακστάν: «Γίναμε μάρτυρες ενός πραγματικά ιστορικού γεγονότος»

«Σήμερα γίναμε μάρτυρες ενός πραγματικά ιστορικού γεγονότος», δήλωσε ο υπουργός Οικολογίας του Καζακστάν, Γερλάν Νισανμπάγιεφ, χαρακτηρίζοντας την απελευθέρωση αποτέλεσμα περισσότερων από δέκα ετών συνεργασίας του Καζακστάν, Ρώσων ειδικών, επιστημόνων και διεθνών οργανισμών προστασίας της φύσης.

Πριν αφεθεί ελεύθερη, η Umit υποβλήθηκε σε κτηνιατρικές εξετάσεις και αξιολογήσεις της υγείας, της κυνηγετικής της ικανότητας, της συμπεριφοράς της και της αντίδρασής της στην ανθρώπινη παρουσία.

Σύμφωνα με το The Times of Central Asia, γενετικές έρευνες έχουν δείξει ότι ο πληθυσμός τους στη ρωσική Άπω Ανατολή είναι εξαιρετικά στενά συγγενικός με την εξαφανισμένη τίγρη της Κασπίας, η οποία ζούσε κάποτε στα παραποτάμια δάση της Κεντρικής Ασίας και εξαφανίστηκε από το Καζακστάν το 1948.

Με πληροφορίες από Reuters, BBC, The Times of Central Asia

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ιαπωνία: Τρία λιοντάρια πέθαναν σε ζωολογικό κήπο καθώς η χώρα πλήττεται από ακραίο κύμα ζέστης