Ιράν: Τι είναι και τι περιέχει η «όξινη βροχή» που έπεσε στην Τεχεράνη;

Μετά τις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο, υπήρξαν αρκετές αναφορές -από κατοίκους της Τεχεράνης- ότι σε ορισμένες περιοχές έπεσε μαύρη βροχή, την οποία ορισμένα μέσα ενημέρωσης τη χαρακτήρισαν ως «όξινη βροχή».

Κάτοικοι του Ιράν αισθάνθηκαν πονοκεφάλους και είχαν αναπνευστικές δυσκολίες, καθώς η βροχή -«μολυσμένη με πετρέλαιο»- κάλυψε κτίρια και αυτοκίνητα. Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος προειδοποίησε ότι η βροχόπτωση μετά τις επιθέσεις ενδέχεται να είναι «ιδιαίτερα επικίνδυνη και όξινη».

Εξειδικευμένος επιστήμονας στο κομμάτι της ατμόσφαιρας και μηχανικός που μελετά την ατμοσφαιρική ρύπανση, μίλησε στο «The Conversation», σημειώνοντας τα εξής: «θεωρώ αυτές τις αναφορές πολύ ανησυχητικές. Υποδηλώνουν ότι πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από απλή όξινη βροχή».

Η συγκεκριμένη βροχή πιθανότατα περιέχει οξέα αλλά και πολλούς άλλους ρύπους που είναι επιβλαβείς για τον άνθρωπο και το περιβάλλον τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Ενδέχεται μάλιστα να είναι ακόμη πιο επικίνδυνη από ό,τι υποδηλώνει ο όρος «όξινη βροχή», διευκρίνισε.

Ιράν: Τι μπορεί να περιέχει αυτή η «όξινη βροχή»

Παράλληλα, τα πυκνά σύννεφα τοξικού καπνού που έχουν καλύψει πυκνοκατοικημένες περιοχές του Ιράν αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για όσους αναπνέουν αυτόν τον αέρα, προσθέτει ακόμη ο επιστήμονας.

Εξηγώντας το τι μπορεί να περιέχει αυτή η «όξινη βροχή», ανέφερε πως: «ένας βασικός τρόπος με τον οποίο απομακρύνονται οι ατμοσφαιρικοί ρύποι από την ατμόσφαιρα είναι μέσω της βροχής. Όταν υπάρχουν υψηλά επίπεδα ρύπων στον αέρα, οι σταγόνες της βροχής τους συλλέγουν και τους μεταφέρουν στο έδαφος».

Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχουν αναφορές για μαύρη βροχή μετά τους βομβαρδισμούς στις εγκαταστάσεις πετρελαίου, ένδειξη του πόσο μολυσμένος είναι ο αέρας στην περιοχή.

Η συγκεκριμένη βροχή πιθανότατα περιέχει τοξικούς ρύπους, όπως υδρογονάνθρακες, υπερλεπτά σωματίδια γνωστά ως PM2.5, καθώς και καρκινογόνες ενώσεις που ονομάζονται πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs), είπε μιλώντας στο «The Conversation».

Ιράν: Οι άγνωστες χημικές ουσίες της «όξινης βροχής»

Πέρα από αυτά, είναι πιθανό να περιέχει και άγνωστες χημικές ουσίες, όπως βαρέα μέταλλα και ανόργανες ενώσεις από δομικά υλικά και άλλα υλικά που καταστράφηκαν στις εκρήξεις και στις πυρκαγιές που ακολούθησαν.

Ο καπνός από τις βομβαρδισμένες εγκαταστάσεις πετρελαίου περιέχει επίσης διοξείδιο του θείου και διοξείδιο του αζώτου, τα οποία αποτελούν πρόδρομες ουσίες για τον σχηματισμό θειικού και νιτρικού οξέος στην ατμόσφαιρα. Αυτά τα οξέα διαλύονται στις σταγόνες της βροχής και δημιουργούν αυτό που συνήθως αποκαλούμε όξινη βροχή.

Το φαινόμενο της όξινης βροχής που είχε απασχολήσει έντονα την επιστημονική κοινότητα τις προηγούμενες δεκαετίες προκαλούνταν κυρίως από το διοξείδιο του θείου που εκλύεται κατά την καύση ορυκτών καυσίμων.

Ως προς τους κινδύνους για την υγεία, τονίζει πως βραχυπρόθεσμα, οι άνθρωποι που εκτίθενται σε αυτόν τον καπνό μπορεί να εμφανίσουν πονοκεφάλους ή δυσκολία στην αναπνοή, ιδιαίτερα όσοι έχουν άσθμα ή άλλες πνευμονικές παθήσεις.

Οι πιο ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και τα άτομα με προβλήματα υγείας, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Η έκθεση σε τοξική ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την εγκυμοσύνη μπορεί επίσης να οδηγήσει σε χαμηλότερο βάρος γέννησης των βρεφών.

Μακροπρόθεσμα, η έκθεση στις ουσίες που περιέχονται στον αέρα και σε αυτή τη «μαύρη βροχή» μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Με πληροφορίες από The Conversation