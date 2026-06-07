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Ιαπωνία: Συγκλονιστικές εικόνες από την έκρηξη του ηφαιστείου Σακουρατζίμα

Το Σακουρατζίμα θεωρείται ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ιαπωνίας

The LiFO team
The LiFO team
ΙΑΠΩΝΙΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΕΚΡΗΞΗ ΣΑΚΟΥΡΑΤΖΙΜΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Χ
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Ισχυρή ηφαιστειακή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα, Κυριακή, στο ηφαίστειο Σακουρατζίμα, προκαλώντας εκτεταμένη πτώση ηφαιστειακής στάχτης στην πόλη Καγκοσίμα, στη νότια Ιαπωνία.

Όπως έγινε γνωστό, ένα τεράστιο νέφος τέφρας εκτοξεύθηκε από τον κρατήρα και, παρασυρόμενο από τους ανέμους, κατευθύνθηκε προς κατοικημένες περιοχές.

Προβλήματα λόγω της έκρηξης ηφαιστείου στην Ιαπωνία

Δρόμοι, οχήματα και κτίρια καλύφθηκαν από πυκνά στρώματα στάχτης, ενώ οι εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν τη σημαντικά μειωμένη ορατότητα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι λόγω της έκρηξης.

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ έχουν ήδη εκδοθεί προειδοποιήσεις για πιθανές επιπτώσεις στις μετακινήσεις και στις αεροπορικές δραστηριότητες.

Το Σακουρατζίμα συγκαταλέγεται στα πλέον ενεργά ηφαίστεια της Ιαπωνίας, καταγράφοντας συχνές εκρήξεις τα τελευταία χρόνια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί, ωστόσο οι αρχές καλούν τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Περιβάλλον

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