Η PETA στρέφεται εναντίον των Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Lady Gaga για τις εμφανίσεις τους στα Βραβεία Grammy

Η PETA καταγγέλλει τις εμφανίσεις της Σαμπρίνα Κάρπεντερ και της Lady Gaga από την τελετή απονομής των Grammy Awards.

Συγκεκριμένα, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το τραγούδι της «Manchild» και, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, έβγαλε ένα λευκό περιστέρι από ένα καπέλο μάγου. Λίγα λεπτά αργότερα, ολοκληρώνοντας την ερμηνεία της, κράτησε το πτηνό στο χέρι της, κοιτώντας προς το κοινό.

Εκπρόσωποι της φιλοζωικής οργάνωσης εξέδωσαν ανακοίνωση, καταδικάζοντας τη χρήση αληθινού πτηνού για τις ανάγκες της performance.

«Πραγματικά η Σαμπρίνα Κάρπεντερ έφερε ένα πουλί στη σκηνή το 2026;! Η ερμηνεύτρια του Manchild συμπεριφέρεται σαν παιδί. Αφήστε τα ζώα έξω από τα GRAMMYs», αναφέρουν, μεταξύ άλλων, οι εκπρόσωποι της PETA, συνοδεύοντας τη δήλωσή τους με σχετικό στιγμιότυπο.

Σύμφωνα με το Entertainment Weekly, μέλη της PETA τόνισαν: «Γεια σου Σαμπρίνα. Το να φέρνεις ένα ζωντανό πουλί στη σκηνή των Grammys είναι “ανόητο, αργό, άχρηστο και σκληρό”», παραπέμποντας στους στίχους του «Manchild» από το έβδομο άλμπουμ της. Τα ίδια μέλη εξήγησαν: «Τα έντονα φώτα, ο δυνατός θόρυβος και τέτοιου είδους χειρισμοί προκαλούν φόβο και αγωνία σε ένα πουλί που ανήκει στον ελεύθερο ουρανό».

Στο στόχαστρο της PETA βρέθηκε και η Lady Gaga. Αφορμή στάθηκε η εμφάνισή της για το τραγούδι «Abracadabra», καθώς φέρεται να φορούσε κοστούμι κατασκευασμένο από φτερά, όπως μεταδίδει η Mirror.

«Είτε τα φτερά αφαιρούνται όσο το πουλί είναι ζωντανό είτε αφού θανατωθεί, το ζώο υποφέρει πάντα», έγραψαν, συμπληρώνοντας: «Lady Gaga, άφησε τα πουλιά να κρατήσουν τα φτερά τους. Τα φτερά ανήκουν στα πουλιά και τα πουλιά πρέπει να είναι ελεύθερα».