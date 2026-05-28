Η Νεκρά Θάλασσα «στεγνώνει» και κανείς δεν συμφωνεί με το πώς θα σωθεί

Η Νεκρά Θάλασσα, ένα από τα πιο ιδιαίτερα φυσικά τοπία του πλανήτη, συρρικνώνεται με ανησυχητικό ρυθμό, καθώς η ανθρώπινη δραστηριότητα και η κλιματική κρίση μεταμορφώνουν ριζικά το οικοσύστημά της.

Κάθε χρόνο η στάθμη της Νεκράς Θάλασσας υποχωρεί κατά περίπου 1,2 μέτρα, ενώ μέσα σε πέντε δεκαετίες έχει χάσει σχεδόν το ένα τρίτο της επιφάνειάς της.

Ως προς το γεωγραφικό σημείο, που κάνει ακόμα πιο δύσκολο τη σύμπραξη των κρατών για τη «διάσωσή» της, η Νεκρά Θάλασσα βρίσκεται ανάμεσα σε Ισραήλ, Ιορδανία και τα παλαιστινιακά εδάφη και αποτελεί το χαμηλότερο σημείο της Γης, περίπου 430 μέτρα κάτω από τη στάθμη της θάλασσας.

Experts say the Dead Sea likely cannot return to its former size. The realistic goal now is stabilization before irreversible ecological and economic damage spreads further across one of Earth’s most unique landscapes. https://t.co/kuZIMp5HKS — james jackson (@jackgoesvirtual) May 27, 2026

Η ανθρώπινη παρέμβαση αλλάζει τη Νεκρά Θάλασσα

Η βασική αιτία της κρίσης είναι η δραματική μείωση του νερού που φτάνει από τον ποταμό Ιορδάνη, όπως αναλύει σε σχετικό του δημοσίευμα το CNN.

Τις τελευταίες δεκαετίες, Ισραήλ, Ιορδανία και Συρία έχουν κατασκευάσει φράγματα και έχουν εκτρέψει τεράστιες ποσότητες νερού για ύδρευση, γεωργία και κτηνοτροφία. Σύμφωνα με ειδικούς, ο Ιορδάνης μετέφερε παλαιότερα περίπου 1,3 δισ. κυβικά μέτρα νερού ετησίως στη Νεκρά Θάλασσα. Σήμερα η ποσότητα αυτή έχει περιοριστεί περίπου στα 100 εκατ. κυβικά μέτρα.

Την ίδια στιγμή, μεγάλες βιομηχανίες εξόρυξης ορυκτών σε Ισραήλ και Ιορδανία αντλούν τεράστιες ποσότητες νερού για την παραγωγή ποτάσας, μαγνησίου και άλλων υλικών που χρησιμοποιούνται σε λιπάσματα και βιομηχανικές εφαρμογές, ενώ οι επιστήμονες τονίζουν ότι η κλιματική κρίση επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση.

Χαρακτρηστικό παράδειγμα επίπτωσης της κλιματικής αλλαγής στη Νεκρά Θάλασσα είναι ότι οι ξηρασίες γίνονται συχνότερες, οι βροχοπτώσεις μειώνονται και οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν την εξάτμιση του νερού.

Ακόμη κι αν δεν υπήρχαν φράγματα και βιομηχανικές αντλήσεις, η Νεκρά Θάλασσα πιθανότατα θα συνέχιζε να συρρικνώνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής, αν και με πολύ πιο αργό ρυθμό, εξηγούν οι ειδικοί.

The Dead Sea is disappearing at an alarming pace. Water levels drop roughly 4 feet each year, and the surface has shrunk by about one-third in 50 years. River diversion, mineral extraction, and climate stress are driving the collapse. https://t.co/kuZIMp5HKS — james jackson (@jackgoesvirtual) May 27, 2026

Νεκρά Θάλασσα: Το τοπίο μετατρέπεται σε «παγίδα»

Η υποχώρηση των νερών αλλάζει δραματικά και το ίδιο το τοπίο γύρω από τη Νεκρά Θάλασσα, επισημαίνει παράλληλα το ίδιο δημοσίευμα του αμερικάνικου δικτύου.

Σε πολλές περιοχές έχουν εμφανιστεί χιλιάδες καταβόθρες, οι οποίες ανοίγουν ξαφνικά στο έδαφος, καταστρέφοντας δρόμους, παραλίες και τουριστικές εγκαταστάσεις.

Ενδεικτικά, στην περιοχή Ein Gedi, άλλοτε δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο, η πρόσβαση έχει πλέον απαγορευτεί. Σπασμένες σκάλες, εγκαταλελειμμένα κτίρια και πεσμένοι φοίνικες συνθέτουν ένα σχεδόν αποκαλυπτικό σκηνικό. Οι καταβόθρες δημιουργούνται όταν γλυκό νερό εισχωρεί κάτω από το έδαφος και διαλύει παλιά στρώματα αλατιού. Με τον χρόνο δημιουργούνται υπόγεια κενά και όταν αυτά μεγαλώσουν αρκετά, το έδαφος καταρρέει χωρίς προειδοποίηση.

Σήμερα γύρω από τη Νεκρά Θάλασσα έχουν καταγραφεί περισσότερες από 6.000 καταβόθρες, οι οποίες απειλούν επιχειρήσεις, κατοικίες αλλά και τον τουρισμό της περιοχής.

Παράλληλα, η ίδια η θάλασσα γίνεται όλο και πιο αλμυρή. Οι υψηλές συγκεντρώσεις αλατιού οδηγούν πλέον στον σχηματισμό τεράστιων κρυστάλλων που βυθίζονται στον πυθμένα σαν «χιόνι», δημιουργώντας εντυπωσιακές αλλά ανησυχητικές φυσικές δομές.

Τα σχέδια διάσωσης και τα πολιτικά εμπόδια στη Νεκρά Θάλασσα

Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορα σχέδια για τη διάσωση της Νεκράς Θάλασσας, ωστόσο οι κατευθύνσεις των κρατών που τη «μοιράζονται», φαίνεται να μην συγκλίνουν.

Ένα από τα πιο γνωστά προβλέπει τη μεταφορά νερού από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω αγωγού άνω των 160 χιλιομέτρων, σε συνδυασμό με μονάδα αφαλάτωσης στην Ιορδανία. Ωστόσο, το σχέδιο παραμένει στάσιμο λόγω του τεράστιου κόστους και των πολιτικών εντάσεων στην περιοχή.

Ορισμένοι επιστήμονες ανησυχούν επίσης ότι η εισαγωγή νερού διαφορετικής χημικής σύστασης θα μπορούσε να προκαλέσει νέες οικολογικές επιπτώσεις, όπως ανάπτυξη φυκιών ή σχηματισμό γύψου στη Νεκρά Θάλασσα.

Μια άλλη πρόταση προβλέπει την αποκατάσταση της ροής του ποταμού Ιορδάνη, με περιορισμό των εκτροπών νερού και χρήση επεξεργασμένων λυμάτων ώστε να ενισχυθεί η παροχή προς τη Νεκρά Θάλασσα. Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι σε μια τόσο άνυδρη περιοχή είναι εξαιρετικά δύσκολο να αφαιρεθούν υδάτινοι πόροι από γεωργία και τοπικές κοινωνίες χωρίς να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις.

Άλλοι θεωρούν ότι το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί κυρίως μέσω περιορισμού της βιομηχανικής δραστηριότητας. Αξίζει να τονιστεί πως ορισμένοι περιβαλλοντικοί φορείς ζητούν να μειωθεί δραστικά η άντληση νερού από τις εταιρείες εξόρυξης ορυκτών, οι οποίες χρησιμοποιούν τεράστιες ποσότητες νερού για την παραγωγή ποτάσας και μαγνησίου.

Παρότι η βιομηχανία στηρίζει την οικονομία της περιοχής και δημιουργεί θέσεις εργασίας, οργανώσεις υποστηρίζουν ότι μέρος των κερδών θα έπρεπε να επενδύεται στην προστασία και αποκατάσταση της Νεκράς Θάλασσας.

Με πληροφορίες από CNN