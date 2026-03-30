Η «κουκουβάγια του Χάρι Πότερ» ανάμεσα στα 40 νέα αποδημητικά είδη υπό διεθνή προστασία του ΟΗΕ

Σαράντα νέα αποδημητικά είδη εντάχθηκαν σε καθεστώς διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με απόφαση της Σύμβαση για τη Διατήρηση των Αποδημητικών Ειδών Άγριας Πανίδας (CMS) του ΟΗΕ, που ανακοινώθηκε την Κυριακή.

Η απόφαση ελήφθη στο τέλος της συνόδου COP15 για τα αποδημητικά είδη, που πραγματοποιήθηκε στο Κάμπο Βέρντε της Βραζιλία, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 132 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες διεθνείς συναντήσεις για την προστασία της άγριας ζωής.

Στη νέα λίστα περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η χιονόλευκη κουκουβάγια (Bubo scandiacus), γνωστή και από την ταινία του Χάρι Πότερ, καθώς και Λιμόζα του Χάντσον (Limosa haemastica), ένα παρυδάτιο πτηνό με μακρύ ράμφος που απειλείται με εξαφάνιση, και ο μεγάλος σφυροκέφαλος καρχαρίας (Sphyrna mokarran).

ΟΗΕ: Ποια άλλα είδη εντάχθηκαν στη λίστα διεθνούς προστασίας

Στην προστασία εντάχθηκαν επίσης χερσαία θηλαστικά, όπως η ριγωτή ύαινα (Hyaena hyaena), αλλά και υδρόβια είδη όπως η γιγάντια βίδρα (Pteronura brasiliensis).

Οι χώρες που συμμετέχουν στη CMS υποχρεούνται νομικά να προστατεύουν τα είδη που θεωρούνται απειλούμενα με εξαφάνιση, να διατηρούν και να αποκαθιστούν τους βιότοπούς τους, να απομακρύνουν εμπόδια στις μετακινήσεις τους και να συνεργάζονται με άλλα κράτη όπου τα είδη αυτά διαβιούν.

Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Παντανάλ, έναν από τους πιο πλούσιους σε βιοποικιλότητα υγροτόπους του κόσμου, στο νότιο τμήμα του Αμαζονίου.

Σύμφωνα με έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από τη σύνοδο, σχεδόν τα μισά (49%) από τα είδη που έχουν καταγραφεί από τη CMS παρουσιάζουν μείωση πληθυσμών, ενώ σχεδόν ένα στα τέσσερα απειλείται με εξαφάνιση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παράλληλα, άλλη σημαντική έκθεση του ΟΗΕ, που δημοσιεύθηκε με την έναρξη της συνόδου, προειδοποιεί ότι οι πληθυσμοί αποδημητικών ψαριών γλυκού νερού, ζωτικής σημασίας για την υγεία των ποταμών και τη διαβίωση εκατομμυρίων ανθρώπων, καταρρέουν και κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

Η καταστροφή των οικοτόπων, η υπεραλίευση και η ρύπανση των υδάτων, από τον Αμαζόνιο έως τον Δούναβη, απειλούν την επιβίωση εκατοντάδων ειδών, των οποίων τα μεγάλα ταξίδια συχνά περνούν απαρατήρητα.

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο η Βραζιλία φιλοξένησε και τη σύνοδο COP30 για το κλίμα, στην πόλη Μπελέμ του Αμαζονίου.

Με πληροφορίες από AFP News Agency