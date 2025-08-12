Η κλιματική κρίση φέρνει έξαρση κρουσμάτων δάγκειου πυρετού στα νησιά του Ειρηνικού

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων δάγκειου πυρετού στα νησιά του Ειρηνικού, όπου οι μολύνσεις φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Από την αρχή του 2025 έχουν καταγραφεί πάνω από 16.500 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 17 θάνατοι, με χώρες όπως τα Φίτζι, η Σαμόα και το Τόνγκα να κηρύσσουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η ασθένεια, που μεταδίδεται από τα κουνούπια Aedes, προκαλεί υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, μυοσκελετικούς πόνους και εξανθήματα, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να αποβεί μοιραία. Η άνοδος της θερμοκρασίας, η αυξημένη βροχόπτωση και η υγρασία δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την αναπαραγωγή των κουνουπιών, ακόμα και σε περιοχές όπου μέχρι πρότινος δεν υπήρχε κίνδυνος μετάδοσης.

Όπως επισημαίνει ο Dr. Joel Kaufman από το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, η εξάπλωση του δάγκειου πυρετού αποτελεί ένα από τα πρώτα ξεκάθαρα δείγματα ασθενειών που σχετίζονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Οι έντονες βροχοπτώσεις αυξάνουν τις επιφάνειες με στάσιμο νερό όπου αναπαράγονται τα κουνούπια, ενώ και οι ξηρές συνθήκες, παρά τις προσδοκίες, επιταχύνουν τη μετάδοση.

Αν και τα νησιά του Ειρηνικού παράγουν μόλις το 0,03% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, πλήττονται βαριά από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως οι εξάρσεις ασθενειών που μεταδίδονται από έντομα.

Οι εθνικές απαντήσεις ποικίλλουν: Σαμόα, Νήσοι Κουκ και Αμερικανική Σαμόα έχουν κηρύξει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ενώ γίνονται εκστρατείες καθαρισμού, εντατική παρακολούθηση και στοχευμένος ψεκασμός. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι η έλλειψη επαρκούς επιδημιολογικής παρακολούθησης και η καθυστερημένη αντίδραση υπονομεύουν τις προσπάθειες.

Ο Dr. Bobby Reiner από το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον επισημαίνει πως τα εργαλεία ελέγχου των κουνουπιών δεν έχουν αποδείξει αποτελεσματικότητα στη μείωση της μετάδοσης, με τις περισσότερες προσπάθειες να είναι αντιδραστικές και να «κυνηγούν» την επιδημία όταν αυτή έχει ήδη εξαπλωθεί.

Η επιδημία δάγκειου πυρετού στα νησιά του Ειρηνικού αποτελεί προειδοποίηση για το πώς η κλιματική αλλαγή θα επιδεινώσει τη δημόσια υγεία παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από Guardian