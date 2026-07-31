Η κλιματική αλλαγή πυροδότησε τις φωτιές στη Γαλλία και την Ισπανία, σύμφωνα με ειδικούς

Την τελευταία εβδομάδα, τεράστιες φωτιές μαίνονται στην κεντρική Ισπανία και τη νοτιοδυτική Γαλλία, αναγκάζοντας την απομάκρυνση περισσότερων από 360.000 ανθρώπων.

Επίσης, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες σπίτια καταστράφηκαν.

Μια ταχεία έρευνα της πρωτοβουλίας World Weather Attribution έδειξε ότι η κλιματική αλλαγή – η οποία οφείλεται κυρίως στην καύση ορυκτών καυσίμων – διπλασίασε τουλάχιστον την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιών στη Γαλλία και την αύξησε τουλάχιστον 20 φορές στην Ισπανία.

Φαινόμενα τέτοιας έντασης, προσθέτουν οι ερευνητές, αναμένεται πλέον να συμβαίνουν μία φορά κάθε 20 χρόνια στη νοτιοδυτική Γαλλία και μία φορά κάθε έξι χρόνια στην κεντρική Ισπανία.

Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής στις φωτιές στην Ισπανία και τη Γαλλία

Η Δρ Κλερ Μπαρνς, ερευνητική συνεργάτιδα στον τομέα των ακραίων καιρικών φαινομένων και της κλιματικής αλλαγής στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Imperial College του Λονδίνου, δήλωσε ότι «αυτό που παρατηρούμε στη Γαλλία και την Ισπανία δεν είναι απλώς κακή τύχη».

Πρόσθεσε: «Ένας βροχερός χειμώνας, τον οποίο ακολούθησε αυτό το εξαιρετικά ξηρό καλοκαίρι και μια σειρά καυσώνων, έχει γεμίσει τα δάση με ξηρό καύσιμο υλικό, ενώ η αμείωτη ζέστη – που τροφοδοτείται από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή – έχει δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε οι σπίθες να αποκτήσουν «δύναμη» και να εξελιχθούν σε τεράστιες, επικίνδυνες πυρκαγιές».

Φωτ.: ΕΡΑ

«Έχουμε δει επανειλημμένα πώς η κλιματική αλλαγή εντείνει τις ζεστές, ξηρές και εύφλεκτες συνθήκες που ευνοούν εξαιρετικά τις δασικές πυρκαγιές», υποστήριξε.

🇫🇷🚒 Des pins brûlés à perte de vue: le mégafeu en Gironde, qui a consumé 42.000 hectares et est toujours actif, laisse un paysage de désolation ⤵️ pic.twitter.com/uHFdQQmV1t — Agence France-Presse (@afpfr) July 30, 2026

«Αυτό που είναι μοναδικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι βρισκόμαστε ακόμα στις αρχές της περιόδου – και με έναν άλλο καύσωνα να πλησιάζει, αυτά τα ευρήματα είναι εξαιρετικά ανησυχητικά».

Ενώ ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νούνιες δήλωσε την Πέμπτη στο BFM TV ότι «το χειρότερο έχει περάσει», χαρακτήρισε την πυρκαγιά κοντά στο Μπορντό, η οποία κατέκαψε περισσότερα από 40.000 εκτάρια, ως «άνευ προηγουμένου».

Φωτ.: ΕΡΑ

Αυτό συνέπεσε με μια άλλη πυρκαγιά που κατέκαψε 4.800 εκτάρια στην περιοχή Ποντεβές της Γαλλίας – η οποία επίσης βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο – καθώς και με μια πυρκαγιά που περιγράφηκε ως «τερατώδης» και η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί ποτέ, η οποία σημειώθηκε στην περιοχή Σιέρα Όεστε, ακριβώς δυτικά της Μαδρίτης.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εκτιμούν ότι η πυρκαγιά έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό, αφού δεν εξαπλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Με πληροφορίες από Sky News