Η κλιματική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε 500.000 θανάτους έως το 2050

Η άνοδος της θερμοκρασίας παγκοσμίως, αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, δεν επηρεάζει μόνο το περιβάλλον, αλλά το πόσο κινείται καθημερινά ο άνθρωπος, με σοβαρές συνέπειες για την υγεία του.

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η αύξηση της ζέστης καθιστά τη φυσική δραστηριότητα λιγότερο ελκυστική και σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και επικίνδυνη. Καθώς η κλιματική κρίση επιδεινώνεται, αναμένεται να επηρεάσει ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα των ανθρώπων να παραμένουν δραστήριοι.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 156 χώρες για την περίοδο 2000 με 2022 και δημιούργησαν μοντέλα για το πώς οι αυξανόμενες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν τη φυσική δραστηριότητα έως το 2050.

Κλιματική αλλαγή: Τι διαπιστώθηκε για τους θανάτους

Διαπίστωσαν ότι κάθε επιπλέον μήνας με μέση θερμοκρασία άνω των 27,8°C συνδέεται με αύξηση της σωματικής αδράνειας κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα παγκοσμίως. Η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη, έως 1,85 μονάδες, σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτη τύπου 2, ορισμένες μορφές καρκίνου και διαταραχές ψυχικής υγείας, παράγοντες που μειώνουν το προσδόκιμο ζωής.

Ήδη σήμερα, η σωματική αδράνεια αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας και ευθύνεται για περίπου το 5% των θανάτων στους ενήλικες παγκοσμίως. Περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού δεν πληροί τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για εβδομαδιαία άσκηση.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της μελέτης, η περαιτέρω αύξηση της αδράνειας θα μπορούσε να οδηγήσει σε περίπου 500.000 επιπλέον πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο έως το 2050, καθώς και σε απώλειες παραγωγικότητας που εκτιμώνται μεταξύ 2,4 και 3,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Κλιματική αλλαγή: Πού θα παρατηρηθούν οι θάνατοι

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις αναμένονται σε ήδη θερμές περιοχές, όπως η Κεντρική Αμερική, η Καραϊβική, η ανατολική υποσαχάρια Αφρική και η νοτιοανατολική Ασία κοντά στον ισημερινό, όπου η αδράνεια μπορεί να αυξηθεί κατά περισσότερο από τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες τον μήνα.

«Δεν πρόκειται μόνο για ζήτημα κλίματος, αλλά και ανισοτήτων», σημειώνει ο επικεφαλής της μελέτης, Κρίστιαν Γκαρσία-Βιτούλσκι. «Οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο είναι συχνά εκείνες που διαθέτουν λιγότερους πόρους για να προσαρμοστούν».

Όπως εξηγεί, σε μέρη όπου υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σε δροσερούς χώρους, λιγότερες ασφαλείς εναλλακτικές για άσκηση σε εσωτερικούς χώρους και λιγότερη ευελιξία στο καθημερινό πρόγραμμα, η ζέστη οδηγεί πιο εύκολα σε μείωση της δραστηριότητας.

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι η αύξηση της αδράνειας ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες, κάτι που μπορεί να οφείλεται τόσο σε βιολογικούς παράγοντες όσο και σε κοινωνικές συνθήκες, όπως λιγότερος χρόνος ή περιορισμένη πρόσβαση σε κατάλληλους χώρους άσκησης.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα βασίζονται σε μοντέλα και σε αυτοαναφερόμενα δεδομένα, ενώ δεν λαμβάνουν υπόψη άλλες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες ή τροπικούς κυκλώνες.

Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι η φυσική δραστηριότητα πρέπει πλέον να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα δημόσιας υγείας που επηρεάζεται από το κλίμα, και όχι απλώς ως ατομική επιλογή.

Με πληροφορίες από Guardian