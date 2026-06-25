Η Κασπία Θάλασσα χάνει έκταση σχεδόν όσο η Σικελία: Ο ρόλος των ανθρώπων

Η Κασπία Θάλασσα, η μεγαλύτερη κλειστή υδάτινη λεκάνη στον κόσμο, συρρικνώνεται σε τέτοιο βαθμό, που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ως «μία σταθερή και ανησυχητική υποχώρηση».

Για δεκαετίες, επιστήμονες και κυβερνήσεις θεωρούσαν ότι οι μεταβολές στη στάθμη της Κασπίας Θάλασσας αποτελούσαν μέρος της φυσικής μεταβλητότητας της λεκάνης. Η στάθμη της θάλασσας ανέβαινε και έπεφτε κατά περιόδους.

Ωστόσο, νέα επιστημονική μελέτη δείχνει κάτι διαφορετικό σε σύγκριση με το παρελθόν, καθώς η σημερινή υποχώρηση οφείλεται ολοένα και περισσότερο στις ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως η κατασκευή φραγμάτων και η εκτροπή ποταμών, αλλά και στην έλλειψη συντονισμού μεταξύ των πέντε χωρών που βρέχονται από την Κασπία, του Ιράν, της Ρωσίας, του Τουρκμενιστάν, του Αζερμπαϊτζάν και του Καζακστάν.

The Caspian Sea has lost an area nearly the size of Sicily as dams, diversions and rising evaporation drain the world’s largest inland water body.



Read how human decisions, climate change and weak regional governance are pushing this vital ecological and trade hub toward a… pic.twitter.com/WDStTpU1lz — Down To Earth (@down2earthindia) June 25, 2026

Κασπία Θάλασσα: Πώς έφτασαν στο συμπέρασμα οι ερευνητές

Συνδυάζοντας δορυφορικές παρατηρήσεις με υδρολογικά δεδομένα από ποτάμια και στις πέντε χώρες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η εισροή νερού στην Κασπία Θάλασσα έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια.

Το βασικό αίτιο δεν είναι η μείωση των βροχοπτώσεων. Αντίθετα, στη λεκάνη του ποταμού Βόλγα, από τον οποίο προέρχεται περίπου το 80% του νερού που καταλήγει στην Κασπία, οι βροχοπτώσεις έχουν αυξηθεί ελαφρώς. Το εύρημα αυτό ανατρέπει μία από τις πιο διαδεδομένες θεωρίες για την κρίση της Θάλασσας, σύμφωνα με την οποία η κλιματική αλλαγή μειώνει τις βροχοπτώσεις, αυξάνει την εξάτμιση και οδηγεί στη συρρίκνωση της θάλασσας.

Η κλιματική αλλαγή πράγματι συμβάλλει στο πρόβλημα, όπως αναφέρει το The Conversation. Η ανάλυση επιβεβαιώνει ότι η εξάτμιση στην Κασπία έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας. Ωστόσο, η αυξημένη εξάτμιση εξηγεί μόλις το 40% της απώλειας νερού που έχει καταγραφεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Το υπόλοιπο αποδίδεται κυρίως στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, ο Βόλγας έχει τροποποιηθεί εκτεταμένα εδώ και δεκαετίες μέσω φραγμάτων, ταμιευτήρων, αρδευτικών έργων, βιομηχανικής κατανάλωσης και συστημάτων πλοήγησης, με αποτέλεσμα να αλλάξει ριζικά η φυσική του ροή.

Ένα χαρακτηριστικό αλλά λιγότερο γνωστό παράδειγμα είναι το κανάλι Βόλγα-Ντον, το οποίο συνδέει τη λεκάνη της Κασπίας με τη Μαύρη Θάλασσα μέσω του εσωτερικού υδάτινου δικτύου της Ρωσίας. Αν και έχει μεγάλη στρατηγική και οικονομική σημασία, απομακρύνει σημαντικές ποσότητες νερού από την Κασπία.

People talk about oil and gas in the Caspian.



But the real strategic asset may be water.



If the Volga supplies most of the Caspian’s inflow, Russian control over that river system becomes geopolitical power over an entire basin. https://t.co/oNWgyYgEYu — MagellanQuest 🇪🇺/acc (@MagellanQuest) June 24, 2026

Ορατές από το διάστημα οι συνέπειες στην Κασπία Θάλασσα

Οι συνέπειες είναι πλέον ορατές ακόμη και από το διάστημα. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, η Κασπία έχει χάσει περίπου 24.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα επιφάνειας, έκταση που πλησιάζει το μέγεθος της Σικελίας, ενώ η στάθμη του νερού έχει μειωθεί κατά περίπου δύο μέτρα.

Ιδιαίτερα γρήγορα ξηραίνεται το ρηχό βόρειο τμήμα της Κασπίας, μία από τις πιο παραγωγικές οικολογικά περιοχές της θάλασσας. Εκεί βρίσκονται σημαντικοί υγρότοποι, αλιευτικές περιοχές, μεταναστευτικές διαδρομές πουλιών και τόποι αναπαραγωγής των οξύρρυγχων, των αρχαίων ψαριών από τα οποία προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου χαβιαριού.

Καθώς τα νερά υποχωρούν, οι περιβαλλοντικές πιέσεις εντείνονται. Η μελέτη κατέγραψε επίσης μακροχρόνια αύξηση της συγκέντρωσης χλωροφύλλης-a στο βόρειο τμήμα της Κασπίας, δείκτη που συνδέεται με αυξημένη ανάπτυξη φυκών και υποβάθμιση της ποιότητας του νερού. Με απλά λόγια, η θάλασσα γίνεται θερμότερη, ρηχότερη και πλουσιότερη σε θρεπτικά συστατικά, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για επιβλαβείς ανθίσεις φυκών.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στο περιβάλλον. Η Κασπία αποτελεί κομβικό σημείο ενεργειακών και εμπορικών διαδρομών που συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία. Οι μεταφορικοί διάδρομοι Βορρά-Νότου της Ρωσίας, η κινεζική Πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος», οι υπεράκτιες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τα περιφερειακά δίκτυα ναυσιπλοΐας εξαρτώνται από μια σταθερή και πλωτή Θάλασσα.

Η πτώση της στάθμης απειλεί λιμάνια, θαλάσσιες οδούς και παράκτιες υποδομές. Τα μικρότερα βάθη μειώνουν τη μεταφορική ικανότητα των πλοίων και αυξάνουν το κόστος των μεταφορών. Ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα μετατρέπεται σταδιακά και σε οικονομικό.

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Κασπία Θάλασσα: Ελλιπές το σύστημα για τη ρύθμιση κατανομής των υδάτων

Υπάρχει όμως και η πολιτική διάσταση. Σε αντίθεση με τους ωκεανούς, οι κλειστές θάλασσες δεν διαθέτουν παγκόσμια θαλάσσια κυκλοφορία που να μπορεί να αντισταθμίσει την κακή διαχείριση. Η επιβίωσή τους εξαρτάται άμεσα από τις αποφάσεις των γειτονικών κρατών.

Παρά τη Σύμβαση του Ακτάου του 2018 για το νομικό καθεστώς της Κασπίας, δεν υπάρχει ακόμη ένα ολοκληρωμένο και δεσμευτικό σύστημα που να ρυθμίζει την κατανομή των υδάτων, την υδρολογική παρακολούθηση και την προστασία του οικοσυστήματος. Η ανταλλαγή δεδομένων παραμένει περιορισμένη, οι απολήψεις νερού δεν είναι πάντα διαφανείς και η περιβαλλοντική διαχείριση είναι κατακερματισμένη.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι κυβερνήσεις συχνά αποδίδουν τα πάντα στην κλιματική αλλαγή, επειδή έτσι μεταθέτουν την ευθύνη σε έναν παγκόσμιο παράγοντα. Στην περίπτωση της Κασπίας, όμως, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη, καθώς πρόκειται για αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών.

Κατασκευάστηκαν φράγματα, υποβαθμίστηκαν υγρότοποι, οι έλεγχοι για τη ρύπανση παρέμειναν ανεπαρκείς και η ανάπτυξη της πετρελαϊκής και, φυσικού αερίου, βιομηχανίας προχώρησε ταχύτερα από τα μέτρα προστασίας του οικοσυστήματος. Η οικονομική ανάπτυξη υπερίσχυσε της υδρολογικής βιωσιμότητας.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μόνο η συρρίκνωση της Κασπίας, αλλά το ενδεχόμενο να ξεπεραστούν κρίσιμα οικολογικά όρια, πέρα από τα οποία η ανάκαμψη θα είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Η περίπτωση της Λίμνης Αράλης απέδειξε πόσο γρήγορα μπορεί να επιταχυνθεί μια οικολογική κατάρρευση, καθώς οι αποξηραμένες εκτάσεις προκαλούν «καταιγίδες» σκόνης, οι αλιευτικοί πόροι εξαφανίζονται, η αλατότητα αυξάνεται, η βιοποικιλότητα καταρρέει, το τοπικό κλίμα μεταβάλλεται και ολόκληρες οικονομίες διαλύονται.

Η Κασπία δεν έχει φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο, καταλήγει σχετικά το The Conversation. Όμως, σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα προειδοποιητικά σημάδια γίνονται ολοένα και πιο εμφανή.

Όπως καταλήγουν οι συγγραφείς της μελέτης, η φύση αργά ή γρήγορα επιβάλλει τις συνέπειες στις κοινωνίες που αγνοούν τα όριά της. Και η Κασπία Θάλασσα αρχίζει ήδη να στέλνει αυτό το μήνυμα

Με πληροφορίες από The Conversation