Η Ιαπωνία έχει ένα νέο όνομα για τις ημέρες του καύσωνα - Τι σημαίνει

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας υιοθέτησε επίσημα ένα όνομα για τις καυτές ημέρες ενόψει αυτού που αναμένεται να είναι ένα ακόμη καυτό καλοκαίρι.

Οι ημέρες με μέγιστη θερμοκρασία 40°C (104°F) ή υψηλότερη θα αναφέρονται ως «kokushobi», ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA) σε ανακοίνωσή της σήμερα Παρασκευή.

Το όνομα, που σημαίνει «πολύ ζεστή μέρα» αλλά δεν έχει επίσημη μετάφραση, επιλέχθηκε μετά από ψηφοφορία σχεδόν μισού εκατ. ανθρώπων.

Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται ολοένα και πιο συχνά σε όλο τον κόσμο.

Χρησιμοποιώντας τον νέο όρο, η JMA θα ευαισθητοποιεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο τους πολίτες σε ό,τι αφορά τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, εξήγησε η υπηρεσία.

Ιαπωνία: Το πιο ζεστό καλοκαίρι της είχε το 2025

Την περασμένη χρονιά, η Ιαπωνία βίωσε το πιο ζεστό της καλοκαίρι από την έναρξη συλλογής των δεδομένων αυτών το 1989, με αύξηση των θερμοκρασιών να παρατηρείται παγκοσμίως λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Για να δημιουργήσει αυτή τη νέα κατηγορία, η JMA έθεσε το θέμα σε δημόσια διαβούλευση και έλαβε απαντήσεις από 478.000 ανθρώπους πριν υιοθετήσει τον όρο «αφόρητα ζεστή» που προκρίθηκε ως ο πιο δημοφιλής.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο όρος «εξαιρετικά έντονα ζεστή ημέρα», ή «cho-mosho-bi», ενώ μεταξύ των προτάσεων ήταν η ημέρα που θυμίζει «σάουνα», η «ημέρα κατ’ οίκον παραμονής» ή «πύρινη ημέρα», σύμφωνα την JMA.

Η νέα αυτή κατηγορία έρχεται να προστεθεί στους όρους που ήδη χρησιμοποιούνται από τη μετεωρολογική υπηρεσία για θερμοκρασίες που φθάνουν έως τους 25°C και άνω («θερινή ημέρα»), 30°C και άνω («ημέρα του κατακαλόκαιρου») και 35°C και άνω («εξαιρετικά ζεστή ημέρα»).

Με πληροφορίες από Bloomberg, ΑΠΕ-ΜΠΕ