Η Ιαπωνία αναπτύσσει στρατό για να να κυνηγήσει τις αρκούδες

Η ιαπωνική κυβέρνηση ανέπτυξε στρατεύματα την Τετάρτη στην ορεινή βόρεια περιφέρεια Ακίτα, επιχειρώντας να περιορίσει ένα πρωτοφανές κύμα επιθέσεων από αρκούδες που έχει προκαλέσει φόβο στους κατοίκους.

Οι συγκρούσεις με καφέ και ασιατικές μαύρες αρκούδες έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς τα ζώα αναζητούν τροφή πριν πέσουν σε χειμέρια νάρκη. Οι αρκούδες έχουν εντοπιστεί κοντά σε σχολεία, σιδηροδρομικούς σταθμούς, σούπερ μάρκετ και ακόμη και σε θερμά λουτρά της περιοχής.

Από τον Απρίλιο περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και τουλάχιστον 12 έχουν χάσει τη ζωή τους σε επιθέσεις σε όλη την Ιαπωνία, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Η εξάπλωση των αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές σχετίζεται με την πληθυσμιακή γήρανση και την ερήμωση της υπαίθρου, καθώς όλο και λιγότεροι άνθρωποι διαθέτουν την εκπαίδευση ή την εμπειρία για να τις κυνηγήσουν. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο πληθυσμός των αρκούδων ξεπερνά πλέον τις 54.000.

Ιαπωνία: Στρατιώτες με παγίδες, όχι με όπλα

Το υπουργείο Άμυνας και η τοπική κυβέρνηση της Ακίτα υπέγραψαν συμφωνία για την αποστολή στρατιωτών που θα στήνουν παγίδες με δολώματα, θα μεταφέρουν κυνηγούς και θα βοηθούν στην απομάκρυνση νεκρών ζώων. Οι στρατιώτες δεν θα φέρουν πυροβόλα όπλα.

«Κάθε μέρα οι αρκούδες εισβάλλουν σε κατοικημένες περιοχές και η απειλή μεγαλώνει», δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, Φουμιτόσι Σάτο. «Η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι επείγουσα ανάγκη».

Η επιχείρηση ξεκίνησε στην πόλη Καζούνο, όπου έχουν σημειωθεί δεκάδες επιθέσεις. Στρατιώτες με λευκά κράνη και αλεξίσφαιρα γιλέκα έστησαν παγίδες κοντά σε οπωρώνες, εξοπλισμένοι με σπρέι για αρκούδες και εκτοξευτές διχτυών.

Ο υπουργός Άμυνας Σιντζιρό Κοϊζούμι υπογράμμισε ότι η αποστολή των στρατιωτών αποσκοπεί στην προστασία των πολιτών, αλλά πως ο βασικός ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων παραμένει η εθνική άμυνα και ότι η υποστήριξη δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον.

Οι περισσότερες επιθέσεις σημειώνονται σε κατοικημένες περιοχές

Μόνο στην περιφέρεια Ακίτα, όπου ζουν περίπου 880.000 άνθρωποι, οι αρκούδες έχουν επιτεθεί σε πάνω από 50 κατοίκους από τον Μάιο, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις. Οι περισσότερες επιθέσεις καταγράφονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

Πριν μερικές ημέρες, μια ηλικιωμένη γυναίκα που μάζευε μανιτάρια βρέθηκε νεκρή μετά από επίθεση, ενώ άλλη γυναίκα σκοτώθηκε τον Οκτώβριο κοντά σε αγρόκτημα. Ένας διανομέας εφημερίδων τραυματίστηκε την Τρίτη στην πόλη Ακίτα.

Την Τετάρτη, κάτοικος της ίδιας πόλης κατέγραψε δύο αρκούδες σε δέντρο με λωτούς στον κήπο της. Όπως είπε, τα ζώα παρέμειναν για μισή ώρα και έμοιαζαν να προσπαθούν να μπουν στο σπίτι.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι εγκαταλελειμμένα χωριά και οπωρώνες με λωτούς ή κάστανα προσελκύουν τις αρκούδες. Μόλις βρουν τροφή, επιστρέφουν ξανά και ξανά.

Αναζητώντας νέους κυνηγούς

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι η δημογραφική κρίση της υπαίθρου επιδεινώνει το φαινόμενο. Οι περισσότεροι κυνηγοί είναι ηλικιωμένοι και λίγοι έχουν εμπειρία στην εξόντωση αρκούδων. Οι ειδικοί προτείνουν την εκπαίδευση αστυνομικών και δημοτικών υπαλλήλων ως «κυβερνητικών κυνηγών».

Το Τόκιο συγκρότησε την περασμένη εβδομάδα ειδική ομάδα διαχείρισης αρκούδων, με στόχο να παρουσιάσει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου σχέδιο που θα περιλαμβάνει απογραφή του πληθυσμού, συστήματα προειδοποίησης και αναθεώρηση των κανόνων κυνηγιού.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος προειδοποιεί ότι η απουσία προληπτικών μέτρων στις βόρειες περιοχές έχει επιτρέψει στον πληθυσμό των αρκούδων να αυξηθεί επικίνδυνα.

Με πληροφορίες από Associated Press