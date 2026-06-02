Η Google θέλει να απελευθερώσει 32 εκατ. κουνούπια σε δύο περιοχές - Ο λόγος

Η Google ζήτησε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, άδεια για την απελευθέρωση έως και 32 εκατομμυρίων αποστειρωμένων κουνουπιών σε Καλιφόρνια και Φλόριντα.

Στο πλαίσιο του επιτυχημένου προγράμματος «Debug», η Google αξιοποιεί την τεχνολογική της εμπειρία για να συγκεντρώσει έναν «στρατό» από αποστειρωμένα αρσενικά κουνούπια για να μειώσει τον αριθμό των μικροβίων που μεταδίδουν ασθένειες.

Τα κουνούπια- το πιο θανατηφόρο ζώο στον κόσμο- σκοτώνουν περισσότερους ανθρώπους από οποιοδήποτε άλλο πλάσμα στον κόσμο κάθε χρόνο, μεταδίδοντας θανατηφόρες ασθένειες όπως ο δάγκειος πυρετός, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο ιός Ζίκα, ο ιός τσικουνγκούνια και η ελονοσία.

Μια ειδοποίηση από το ομοσπονδιακό μητρώο δείχνει ότι η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) εξετάζει το αίτημα της Google για την απελευθέρωση έως και 16 εκατομμυρίων κουνουπιών ετησίως, στη Φλόριντα και την Καλιφόρνια, σε διάστημα δύο ετών.

Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) θα αποφασίσει εάν θα εγκρίνει το αίτημα της Google για άδεια πειραματικής χρήσης μετά από μια περίοδο δημόσιων σχολίων, η οποία λήγει στις 5 Ιουνίου.

Γιατί επέλεξε τα αρσενικά κουνούπια η Google

Τα αρσενικά κουνούπια δεν τσιμπούν ούτε μεταφέρουν ασθένειες. Μία από τις κύριες προσεγγίσεις που δοκιμάζει η Google, περιλαμβάνει την εκτροφή αρσενικών κουνουπιών με ένα φυσικό βακτήριο, που ονομάζεται wolbachia, το οποίο τα εμποδίζει να αποκτήσουν απογόνους με άγρια ​​θηλυκά κουνούπια.

Όταν ένα μολυσμένο αρσενικό προσπαθεί να ζευγαρώσει με ένα άγριο θηλυκό, τα αυγά δεν εκκολάπτονται. Η Google εξηγεί σε μια ανάρτηση πως «ο πληθυσμός μικραίνει με κάθε γενιά».

Ενώ μπορεί να ακούγεται ασυνήθιστο για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να εμπλέκονται σε εργαστήρια και να εκτρέφουν κουνούπια μολυσμένα με βακτήρια, η μητρική εταιρεία της Google- Alphabet- δεν είναι άσχετη με την επιστήμη.

Η Verily Health, μια εταιρεία υγείας και τεχνητής νοημοσύνης που ξεκίνησε ως ένα «moonshot» έργο στην Google X, υπήρξε βασικός μοχλός πίσω από το πρόγραμμα Debug εδώ και χρόνια. Η Verily, θυγατρική της Alphabet μέχρι νωρίτερα φέτος, χρησιμοποιεί τεχνολογία και επιστήμη δεδομένων για την καταπολέμηση ασθενειών και άλλων παγκόσμιων προβλημάτων υγείας.

Από τον Δεκέμβριο του 2024, η Google απέκτησε πλήρως το Debug- αφαιρώντας το από το χαρτοφυλάκιο της Verily.

Μια ανάρτηση στη σελίδα της εταιρείας, από το 2016 για το «Debug» σημειώνει ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε να εξερευνά τεχνολογικά βασισμένες λύσεις για την καταπολέμηση των θανατηφόρων κουνουπιών πριν από περίπου μια δεκαετία.

Η Google αναφέρει ότι άλλοι τρόποι δεν έχουν κάνει δουλειά: ο ψεκασμός των κουνουπιών με φυτοφάρμακα μπορεί να είναι τοξικός και λιγότερο αποτελεσματικός με την πάροδο του χρόνου, και είναι δύσκολο να βρεθούν και να καθαριστούν όλες οι πηγές νερού που έχουν γίνει εστίες αναπαραγωγής για τα κουνούπια.

Η προσέγγιση της Google δεν είναι μοναδική. Η εταιρεία βασίζεται σε μια επιστημονική μέθοδο που ονομάζεται τεχνική αποστειρωμένων εντόμων, την οποία οι ειδικοί χρησιμοποιούν εδώ και δεκαετίες. Ο Eric Caragata, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, ο οποίος ειδικεύεται στις αλληλεπιδράσεις κουνουπιών-μικροβίων, δήλωσε στην USA Today ότι η χρήση των βακτηρίων wolbachia για αποστείρωση γινόταν εδώ και περίπου 15 χρόνια.

Προς το παρόν, η Google επικεντρώνει τις αρχικές της προσπάθειες σε ένα είδος κουνουπιού γνωστό ως Aedes aegypti, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξάπλωση των περισσότερων κρουσμάτων δάγκειου πυρετού, Ζίκα, κίτρινου πυρετού και τσικουνγκούνια.

Οι μηχανικοί και οι επιστήμονες της Google χρησιμοποιούν αναλύσεις δεδομένων και αισθητήρες για να κατασκευάσουν «αυτοματοποιημένα συστήματα εκτροφής», αναφέρει η εταιρεία. Μέρος της πρόκλησης περιλαμβάνει τη χρήση υπολογιστικής όρασης με τεχνητή νοημοσύνη για τον ακριβή διαχωρισμό των αρσενικών από τα θηλυκά και την απελευθέρωσή τους «στο σωστό μέρος και στους σωστούς αριθμούς».

Το πρόγραμμα «Debug» της Google με αρσενικά κουνούπια στη Σιγκαπούρη

Το πρόγραμμα «Debug» έχει σημειώσει κάποια πρόοδο στη Σιγκαπούρη, τον πρώτο διεθνή κόμβο έρευνας και ανάπτυξης του προγράμματος. Η εταιρεία ανέφερε στις 11 Μαΐου, επικαλούμενη την εθνική περιβαλλοντική υπηρεσία της χώρας, ότι απελευθερώνοντας εκατομμύρια αρσενικά κουνούπια wolbachia στη Σιγκαπούρη, η χώρα «πέτυχε καταστολή κατά 80-90%» του πληθυσμού των κουνουπιών Aedes aegypti και μείωση άνω του 70% των περιστατικών δάγκειου πυρετού μετά από 6 έως 12 μήνες απελευθερώσεων».

Η Google ανακοίνωσε τον Μάιο ότι θα επεκτείνει τις δράσεις της Σιγκαπούρης.

«Όταν ξεκινήσαμε για πρώτη φορά το Debug στη Σιγκαπούρη, ο στόχος μας ήταν να προωθήσουμε την παραγωγή και την απελευθέρωση κουνουπιών μέσω της τεχνολογίας και να φέρουμε το Debug σε περισσότερες κοινότητες στην Ασία, όπου εμφανίζεται το 70% του παγκόσμιου φορτίου του δάγκειου πυρετού», δήλωσε ο Linus Upson, επικεφαλής του Debug. «Η επιτυχία μας στη Σιγκαπούρη μας δίνει την αυτοπεποίθηση να επεκταθούμε».

Με πληροφορίες από Guardian