Η φρατερκούλα του Ατλαντικού επέστρεψε στο Isle of Muck για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια

Για πρώτη φορά εδώ και τουλάχιστον ένα τέταρτο του αιώνα, φρατερκούλες του Ατλαντικού (Atlantic puffins) καταγράφηκαν ξανά στο Isle of Muck, στα ανοικτά του Antrim στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η επιστροφή του εμβληματικού θαλασσοπουλιού έρχεται μετά από μια πολυετή και απαιτητική προσπάθεια απομάκρυνσης καφέ αρουραίων που απειλούσαν τα αυγά και τους νεοσσούς.

Η Ulster Wildlife, που διαχειρίζεται το μικροσκοπικό νησί τα τελευταία 25 χρόνια, επιβεβαίωσε ότι πέντε φρατερκούλες εντοπίστηκαν το 2024.

Φέτος, κάμερες ασφαλείας στο πλαίσιο του προγράμματος εξάλειψης των αρουραίων κατέγραψαν δύο από τα πουλιά να μπαίνουν και να βγαίνουν από φωλιά σε βραχώδη πλαγιά, μεταφέροντας τροφή—μια ισχυρή ένδειξη αναπαραγωγικής δραστηριότητας.

«Μύθος που γίνεται πραγματικότητα»

Για τον υπεύθυνο διαχείρισης των καταφυγίων, Άντι Κρόρι, η εικόνα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία. «Για χρόνια η παρουσία φρατερκούλας θεωρούνταν σχεδόν μέρος της τοπικής λαογραφίας. Τώρα όμως βλέπουμε ότι η αποκατάσταση των θαλασσοπουλιών πραγματικά λειτουργεί», είπε.

Το πρόγραμμα εξάλειψης των αρουραίων ξεκίνησε το 2017, ενώ η εφαρμογή χειμερινής βόσκησης βοηθά ώστε η βλάστηση να παραμένει χαμηλή, μειώνοντας τα σημεία όπου μπορούν να κρυφτούν θηρευτές. Παράλληλα, οι ετήσιες καταγραφές αποκαλύπτουν αυξήσεις και σε άλλους πληθυσμούς θαλασσοπουλιών: eider, guillemots και γλάρους.

Θα υπάρξουν φέτος «pufflings»;

Δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι οι φετινές φρατερκούλες κατάφεραν να αναθρέψουν νεοσσό. Ωστόσο, η ελπίδα παραμένει ισχυρή, με τον Κρόρι να δηλώνει ότι «το πραγματικό ορόσημο θα είναι να δούμε τα πρώτα pufflings – τους μικρούς νεοσσούς – να εμφανίζονται στις απόκρημνες πλαγιές το επόμενο καλοκαίρι».

Η φρατερκούλα του Ατλαντικού είναι είδος προτεραιότητας για τη Βόρεια Ιρλανδία και περιλαμβάνεται στην κόκκινη λίστα του Ηνωμένου Βασιλείου, λόγω της απότομης μείωσης των πληθυσμών της. Απειλείται από την κλιματική αλλαγή, τη μείωση των ιχθυαποθεμάτων και κυρίως από εισβολικούς θηρευτές όπως οι αρουραίοι, που καταστρέφουν αυγά και νεοσσούς.

Ένα νησί χωρίς πρόσβαση για το κοινό

Το Isle of Muck παραμένει κλειστό στο κοινό ώστε να διατηρηθεί η ασφάλεια των θαλασσοπουλιών. Η απομόνωση θεωρείται κρίσιμη για την επιτυχή επανεγκατάσταση της φρατερκούλας και για να διασφαλιστεί ότι ο ευάλωτος πληθυσμός θα μπορέσει να ανακάμψει.

Παρόμοια προγράμματα απομάκρυνσης αρουραίων εξελίσσονται και αλλού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πρόγραμμα LIFE Raft στο Rathlin Island αναμένεται σύντομα να επιβεβαιώσει την πλήρη εξάλειψη των εισβολικών θηρευτών, ενώ έχουν ήδη απομακρυνθεί και τα κουνάβια — μια παγκόσμια πρωτιά για τέτοιου τύπου νησιωτικά οικοσυστήματα.

Η επιστροφή της φρατερκούλας στο Isle of Muck μπορεί να αφορά λίγα μόνο πουλιά, αλλά αποτελεί τεράστια νίκη για τη διατήρηση της άγριας ζωής — και μια ελπιδοφόρα απόδειξη ότι η φύση μπορεί να ανακάμψει όταν της δοθεί χώρος και προστασία.

Με πληροφορίες από BBC