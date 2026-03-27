Η φώκια που έγινε viral στα social media για την αγάπη της στα πλαστικά παπάκια

«Θραύση» στα social media κάνει μία φώκια, που «φιλοξενείται» σε ενυδρείο της Βοστώνης, χάρη στην ιδιαίτερη αγάπη της για τα πλαστικά παπάκια

Ο Reggae, μια 33χρονη φώκια του Ατλαντικού που ζει στο New England Aquarium, έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής όταν βίντεο στο Instagram τον δείχνει να κυνηγά και να «φιλά» το αγαπημένο του παιχνίδι μέσα στο νερό.

Το στιγμιότυπο συγκέντρωσε γρήγορα την προσοχή των χρηστών, με το σχετικό βίντεο να εξελίσσεται σε μία από τις πιο επιτυχημένες αναρτήσεις του ενυδρείου. Ωστόσο, η viral εικόνα φαίνεται πως έχει περισσότερο έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Πώς τα πλαστικά παπάκια «εκπαιδεύουν» τις φώκιες

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτές του ενυδρείου, το πλαστικό παπάκι αποτελεί μέρος μιας διαδικασίας νοητικής ενδυνάμωσης των ζώων.

Η Ρεμπέκα Μίλερ, υπεύθυνη για τις φώκιες και τα θαλάσσια λιοντάρια, εξηγεί ότι μέσα από τέτοιου είδους δραστηριότητες τα ζώα καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις αισθήσεις τους και να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

«Μπορεί να χρησιμοποιήσει την εξαιρετική του όραση για να εντοπίσει αντικείμενα στον χώρο του, αλλά και άλλες αισθήσεις για να τα εξερευνήσει. Είναι ένας τρόπος να τα προκαλούμε και να ενισχύουμε τη σκέψη τους», σημειώνει.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι εντάσσεται σε μια άσκηση που οι εκπαιδευτές αποκαλούν «find it (βρες το)», όπου η φώκια καλείται να εντοπίσει το αντικείμενο στον χώρο της, μαθαίνοντας να ξεχωρίζει διαφορετικά ερεθίσματα.

Η ζωή στο ενυδρείο για τη φώκια

Το ενυδρείο αναφέρει ότι οι φώκιες συμμετέχουν καθημερινά σε τέτοιες δραστηριότητες, που έχουν στόχο να ενισχύσουν τη νοητική τους διέγερση αλλά και τη σχέση τους με τους φροντιστές.

Ο χώρος όπου ζει ο Reggae είναι διαμορφωμένος ώστε να θυμίζει βραχώδη ακτή της Νέας Αγγλίας, προσομοιώνοντας το φυσικό του περιβάλλον. «Τα θαλάσσια θηλαστικά είναι εξαιρετικά ευφυή και ο Reggae δεν αποτελεί εξαίρεση», επισημαίνει η υπεύθυνη επιμέλειας των ειδών, Πάτι Λέοναρντ.

Στη φύση, οι φώκιες αφιερώνουν μεγάλο μέρος του χρόνου τους στην αναζήτηση τροφής, μια συμπεριφορά που αναπαράγεται μέσα από τέτοιες ασκήσεις στο ενυδρείο.

Παρά τη δημοφιλία του, οι εκπαιδευτές τονίζουν ότι η καθημερινότητα του Reggae δεν έχει αλλάξει. «Είναι πολύ χαλαρός. Προσαρμόζεται εύκολα και απολαμβάνει την προσοχή των ανθρώπων».

Με πληροφορίες από People, BBC